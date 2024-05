Karstais telefons (27.07.)

Izlasīju "Karstajā telefonā", ka kāda sieviete meklē, kā sazvanīt SIA "Irlain" vadītāju Andri Zomerovski. Nesen pie viņa ofisa durvīm bija piesprausta zīmīte, ka viņu var sazvanīt Īrijā pa telefonu 00353863949. Saldenieks.

Vēlos pateikt paldies Rutai un šoferim Vasjam par skaisto ekskursiju pa zilo ezeru zemi - Latgali. Pensionāre.

Atbalstu medicīnas darbinieku prasības par algu paaugstinājumu. Viņu darbs attaisno šo lūgumu. To izjutu, ārstējoties Saldus slimnīcas ķirurģiskajā nodaļā. Nodaļas mierīgā atmosfēra un personāla iejūtība palīdzēja man pārvarēt grūtības pirms un pēc operācijas. Tas radīja uzticību ārstiem. Liels paldies ķirurgiem un medmāsām, kuri mani operēja, kā arī sanitārēm, kas aprūpēja, un saimniecības māsai Rutai, kas palīdzēja man nokļūt mājās. Novēlu veiksmi arī turpmāk un nezaudēt cerību, ka saņemsiet iejūtību no valdības. Edīte Strade no Salaspils.