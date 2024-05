Vai puķes kļūs par politiķu ieročiem?

No sestdienas, 3. jūlija, "Saldus Zemes" man sevišķi atmiņā iegūla J. Koļesņikova intervijā sacītais par to, ko Tautas partijas saraksts uzskata par prioritātēm un ko izdevies izpildīt, esot par deputātiem Saldus pilsētas domē.

Izrādās, ka viens no veiksmīgākajiem darbiem ir arī zaļumsaimniecības nozares likvidēšana pilsētas domē. It kā zaļumsaimniecības dēļ rastos visas neveiksmes pilsētas domē. It kā zaļumsaimniecība būtu bijusi par galveno traucēkli, lai domes darbi ritētu uz priekšu...

Un otrs labais darbs ir bijusi ārkārtas domes sēdes sasaukšana jūlijā, kā rezultātā pēkšņi pilsētā līdztekus citiem darbiem sākts pļaut zālīti un, galvenais, Kalpaka laukumā sakoptas puķītes.

Šī atskaite man daudzējādā ziņā atgādina sociālisma laikus. Nesaprotu šādu attieksmi. Tieši tādas pašas puķes Kalpaka laukumā bija arī pirms sēdes.

Saldū par zaļumsaimniecības meistari strādāju 25 gadus. Visu šo laiku veidoju pilsētas apstādījumus, un man ir pieredze. Jau sociālisma laikā šajā nozarē tika organizēti kvalifikācijas celšanas kursi un pieredzes apmaiņas braucieni, un arī tagad jau 7 gadus darbojas Latvijas Ainavu arhitektu biedrība, kas regulāri rīko mācības, kursus, seminārus un pieredzes braucienus gan uz citām Latvijas pilsētām, gan citām valstīm, tā ka nepārtraukti mācos. Bet tik slikti un grūti, kā pašreiz, Saldus zaļumsaimniecībai nav klājies visos šajos 25 gados.

Deputāti varēja nospriest un izlemt, kā labāk darīt. Varēja arī likvidēt šo nozari pilsētas domē, bet dot vietā labāku vai vismaz citādāku variantu. Tāda piedāvājuma nebija. Zaļumsaimniecības nozari un sētniekus pievienoja SIA "Saldus namsaimnieks". Droši vien nevarēja izdomāt, kur likt.

Latvijā ir vairākas pilsētas, kur domē vadošā ir Tautas partija. Un zīmīgi, ka gandrīz visu pilsētu domēs ir speciālists, kas atbild par pilsētas apstādījumu kopšanu un veidošanu, - vai nu to sauc par labiekārtošanas meistaru, vai ainavu arhitektu, vai zaļumsaimniecības speciālistu. Izvērtējot situāciju, man ir jādomā, ka bijusi nepieciešamība tikt vaļā no manis personiski. Bet varēja jau to godīgi pateikt. Es nejūtos aizvainota, bet gan izbrīnīta, jo nezinu situācijas īstos iemeslus. Bet šī J. Koļesņikova atbilde ļoti aizskar gan zaļumsaimniecības strādnieces, kuras strādā no sirds un dara darbu, cik labi vien to var izdarīt, gan arī tos daudzos saldeniekus, kas regulāri palīdz uzturēt Saldus pilsētas apstādījumus.

Ar tik mazu naudu, cik šogad iedalīts zaļumsaimniecībai, grūti saprast - ko darīt, ko nedarīt. Deputātiem bija jāsaprot, ka zaļumsaimniecības nozarei, esot sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, ir jāmaksā 18% pievienotās vērtības nodoklis, un šī daļa bija jāpiešķir papildus. Tagad iznāk, ka Saldus pilsēta perfekti jāsakopj par nepilniem 8 tūkstošiem latu - gan algām, gan materiāliem, degvielai un darbarīkiem.

Varbūt tas viss tiek veidots mākslīgi: redziet, šodien Saldū tik slikti - zāli nepļauj, puķes nekopj, koki lūst vai tiek nevajadzīgi nozāģēti, Kalpaka laukums nav rekonstruēts... Kad pie varas būs TP, tad zaļumsaimniecība zels un plauks. Žēl, ka šai nozarei jānes tāds upuris.

Saldus pilsētas domē par zaļumsaimniecības jautājumiem esmu bijusi atbildīga 7 gadus. Droši varu atskaitīties, kas pa šo laiku izdarīts par ļoti mazām naudas summām, ar saldenieku atbalstu. Tas ir saldenieku nopelns. Paldies viņiem! Gribu tikai ieteikt nepievērst tik daudz vērības deputātu vārdiem, bet skatīties uz zaļumsaimniecības darbiem. Arī pēc tiem var redzēt deputātu atbalstu pilsētas skaistuma veidošanai.