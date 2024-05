It kā pazīstam viens otru

Agrākos laikos lielpilsētas nomalē mazā mājiņā dzīvoja divi brāļi. Gāja savās ikdienas gaitās un ne ar ko īpašu nebija ievērojami. Kaimiņi tik vien zināja, kā abus sauc. Pēc tam, kad večuki nomira, plašā apkaimē izplatījās ziņa, ka vecajā namelī atrasta kanna ar sudraba pieclatniekiem. Kas to dzirdēja, grozīja galvu - kurš gan to būtu varējis iedomāties?!

Arī šodien tā notiek, ka cilvēka bagātības atklājas tikai pēc viņa nāves. Diemžēl.

Maniem draugiem kaimiņos dzīvoja kāds vīrs. Viņš bija ļoti darbīgs saimnieks - uzbūvējis māju, iekopis zemi un dārzu. Jau bija lielā vecumā, bet aizvien vēl gāja savu ejamo un visus darbus darīja kārtīgi, līdz galam. Bija cienīts cilvēks.

Man prātā stāsts par to, kā vecais vīrs zāģējis pie mājas augošās egles. Esot uzkāris kaklā "Selgu" vai kādas citas markas radioaparātu, paņēmis fuksīti un kāpis kokā. Līdz pašai galotnei. Tad to sācis tīrīt, zāģējot pa zaram vien un pamazām tuvinādamies zemei, līdz nozāģējis pavisam. Bez steigas, ar apdomu. Blakus dzīvojošie zināja vēl šo to par viņu - kā klājas, ko dara, kāda veselība -, un likās, ka kaimiņš ir pazīstams.

Kādā dienā, zāģējot vecos ceriņus, viņš aizgāja.

Bērēs bijis daudz draugiem nepazīstamu cilvēku, un ikviens esot runājis. Viņi stāstīja un aizgājēju cildināja kā nerimtīgu muzikantu, kas ilgus gadus bijis pazīstams un iemīļots plašā apkaimē. Neviens pasākums nav noticis bez viņa. Bet muzikants, izrādās, tik ļoti mīlējis mūziku, ka, būdams jau lielos gados, iestājies mūzikas vidusskolā. Viņa skolotājs bijis daudz jaunāks par skolnieku. Skolotājs bērēs apgalvojis, ka mācījušies abi - viņš varējis gūt pieredzi un tādas gudrības, kas iegūstamas nevis skolā, bet dzīvē. Papildinājuši viens otru.

Tikai labi un sirsnīgi vārdi, un jo vairāk to bijis, jo skaudrāk draugi apzinājās, ka cilvēku sev līdzās nav pazinuši. Spilgtas atmiņas un notikumi zīmējuši kādu kolorītu mūžu. Ilgus gadus līdzās dzīvodami, kaimiņi par to pat nenojauta - ne jaunie, ne vecie. Tagad dēls mammai pārmet - kā tu tā varēji...

Un kādi esam mēs? Vai pazīstam cilvēkus, kas mums līdzās - darbā, mājās, ģimenē? Cik daudz mēs par viņiem zinām? Tie smaidīgi, labi un atsaucīgi? Tad jau mums ir viegli ar viņiem, pa ceļam. Bet - ja skumji un nomākti? Vai tad zinām - kāpēc?

Var jau būt, ka par otru nemaz nav jāzina, bet... vai nav nepieciešama pleca izjūta, kuru garantē patiesi ieienteresēta cilvēka uzmundrinājums vai padoms, vai pretī uzticēts dzīvesstāsts?