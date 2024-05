"Latvijas ceļa" pārstāvji diskutē ar pašvaldību vadītājiem

Lai tiktos ar rajona pašvaldību vadītājiem, Saldū bija ieradies ārlietu ministrs Indulis Bērziņš un Saeimas deputāts Guntis Dambergs.

Savienības "Latvijas ceļš" (LC) pārstāvji tiekoties ar pašvaldību vadītājiem daudzviet Latvijā, lai diskutētu par Eiropas Savienību un NATO, kā arī - lai rastos lielāka skaidrība, kādas pašvaldībās "ir reālās problēmas". Abi neslēpa, ka LC ar Saldus rajonu 8. Saeimas vēlēšanās saista zināmas cerības, jo iepriekšējās vēlēšanās savienība ieguvusi apmēram 15% rajona iedzīvotāju uzticību.

Lai gan uz tikšanos bija ieradusies mazāk nekā puse no rajona pašvaldību vadītājiem, diskusijas ilga vairāk nekā divas stundas.

Lai kādi jautājumi tika uzdoti, to tūlīt varēja manīt, ka abi ciemiņi prot uzstāties auditorijas priekšā un viņus nekas nespēj samulsināt. Atbildes uz jebkuru jautājumu bija plašas un pamatīgas, dodot ieskatu arī visas tēmas vēsturē. Runātāji neaizmirsa pieminēt LC ministru augsto reitingu, ministru un LC deputātu nopelnus svarīgu jautājumu risināšanā. Pa knābienam tika dažiem konkurentiem gaidāmajās vēlēšanās. Pašreizējiem koalīcijas partneriem "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" pārmesta, ka viņi, ilgstoši būdami Labklājības ministrijas vadībā, radījuši nenormālu situāciju veselības aprūpes sistēmā. Šķēles valdība uzskatījusi, ka autoceļu sakārtošana valstī nav prioritāte. Bet "Jaunais laiks" ir jauna un nezināma partija, tāpēc nevar prognozēt, ko no tās sagaidīt.

Pēc tikšanās dažs pašvaldības vadītājs atzinās, ka uz vienu otru jautājumu tomēr vēlējies dzirdēt nedaudz konkrētākas atbildes. Piemēram, pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas tālākvirzībā. Abi runātāji uzsvēra - pretstatā koalīcijas partneriem LC nostāja vienmēr bijusi, ka pašvaldībām jāapvienojas tikai pēc brīvprātības principa. Pašreiz brīvprātīgās apvienošanās process ritot normāli un LC neesot apspriesti represīvi plāni, ko darīt ar tiem, kas paliek savu pagastu robežās. Taču pašvaldību vadītāji tā arī nesaprata, kas notiks 2004. gadā, kad beidzas ar likumu noteiktais brīvprātīgās apvienošanās termiņš un, kā daudzos semināros uzsvēruši reformas izstrādāji, pašvaldības tiks apvienotas pēc jau izstrādāta modeļa. I. Bērziņš sacīja, ka šobrīd kaut ko apsolīt nevar, neesot jēgas arī izmainīt likumdošanas aktus, kamēr nav skaidrības, kāda būs reālā situācija pēc 2004. gada.

Daudz tika runāts par lauku ceļu attīstības perspektīvām. Sāka ar Viļa Krištopana valdīšanas laikiem, kad viens no valdības darba kārtības galvenajiem jautājumiem bijusi autoceļu programmas realizēšana, un beidza ar Andra Bērziņa vadīto valdību, kas turpinot realizēt LC izvirzīto prioritāti autoceļu sakārtošanā. Jau panākts, ka palielinājušies ieņēmumi autoceļu fondā, bet no nākamā gada 1. janvāra ceļu fondā no akcīzes nodokļa par degvielu tikšot ieskaitīti 85% bijušo 60% vietā. Izmantojot šos līdzekļus un piesaistot ES naudu, katru gadu būšot iespējams atjaunot 700 km ceļu un ielu. Satiksmes ministrija Anatolija Gorbunova vadībā izstrādājusi detalizētu autoceļu remontdarbu shēmu katrā rajonā.

Neiztika bez diskusijām par iestāšanos ES. LC uzskata, ka ES nauda jāzmanto ceļu un infrastruktūras sakārtošanā, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā, ieskaitot lauku tūrismu, pieaugušo izglītībā, dodot iespēju pārkvalificēties atbilstoši Eiropas tirgus prasībām. Solot turpināt sarunas par kandidātvalstu lauksaimnieku vienādām iespējām ar ES valstu lauksaimniekiem, I. Bērziņš sacīja - kaut arī ES iedošot tikai 25% no tā, ko saņem pārējo ES valstu zemnieki, tik un tā būs vairāk, nekā Latvijas zemniekiem spēs iedot pat vislabākā un gudrākā, valdība. Viņš mierināja, ka zemnieki savu produkciju tāpat varēs pārdot vietējā tirgū, tur Brisele neiejaukšoties. Eiropas prasībām neatbilstošu produkciju nevarēs tirgot lielveikalos.

Tika apspriestas arī līdzekļu piesaistīšanas iespējas spridzekļu neitralizēšanai Zvārdes poligona teritorijā. Pašvaldību vadītājus uztrauca, ka ļoti augstās prasības veselības aprūpes telpu, tostarp zobārstu kabinetu, sertificēšanā (tai nepieciešams daudz naudas) liegs lauku iedzīvotājiem, īpaši bērniem, laikus salabot zobus un saņemt citus medicīniskos pakalpojumus. Pārrunāja vēl citus pašvaldības interesējošus jautājumus.