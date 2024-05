Redakcija atspoguļos priekšvēlēšanu procesus

Vēl tikai mazliet vairāk nekā mēnesis, un nāksies izlemt, kā dzīvosim turpmākos četrus gadus.

8. Saeimas vēlēšanās 5. oktobrī startēs 20 partiju vai to apvienību saraksti. Lai palīdzētu mūsu avīzes lasītājiem orientēties daudzajos solījumos un priekšvēlēšanu programmās, redakcija sagatavojusi deputātu kandidātiem savus jautājumus (esam ņēmuši vērā arī jūsu ierosinājumus). Jautājumus uzdevām 11 sarakstu (gan to, kuri pēc sabiedrisko aptauju datiem vēlēšanās varētu pārsniegt 5% robežu, gan to, par kuriem mūsu lasītāji izrādījuši lielāku interesi) deputātu kandidātiem, kas Kurzemes vēlēšanu apgabalā kandidē ar pirmo numuru.

"Saldus Zemes" jautājumi izsūtīti Ģirtam Valdim Kristovskim (apvienība ""Tēvzemei un Brīvībai"/ LNNK"), Jānim Jurkānam (apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"), Aijai Barčai (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija), Einaram Repšem (partija "Jaunais laiks"), Andrim Šķēlem (Tautas partija), Ērikam Jēkabsonam (Latvijas Pirmā partija), Armandam Stumbergam (Brīvības partija), Egilam Baldzēnam (Sociāldemokrātu savienība - SDS), Andrim Bērziņam (savienība "Latvijas ceļš"), Zigurdam Eglītim (politiskā apvienība "Centrs"), Ingrīdai Ūdrei (Zaļo un Zemnieku savienība).

Otrdien sāksim publicēt intervijas (jautājumus uzdod redakcija) ar visiem 8. Saeimas deputātu kandidātiem, kas dzīvo mūsu rajonā, - Hariju Bāru (apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"), Dainuvīti Vārnu (Sociāldemokrātiskā Labklājības partija), Aidi Heringu (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija), Uldi Briedi (Tautas partija), Laimoni Pusaru (Latvijas Atdzimšanas partija), Ivaru Rudzīti (Brīvības partija), Uģi Feldmani (Sociāldemokrātu savienība - SDS), Valdu Kalvāni (politiskā apvienība "Centrs").

Atspoguļosim priekšvēlēšanu sapulcēs runāto, īpašu uzmanību pievēršot atbildēm uz iedzīvotāju jautājumiem. Savas pārdomas par gaidāmajām vēlēšanām var izteikt arī iedzīvotāji, taču publicēsim tikai tās vēstules, kuru autori ir ar mieru avīzē nosaukt savu vārdu un uzvārdu.