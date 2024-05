Karstais telefons (31.08.), tel. 3881893 (17 - 22)

Kādreiz Tūristu ielā bija bērnudārzs. Tagad šī ēka ir neapdzīvota, tās apkārtne piegružota un tur reizēm uzturas dzērāji. Domāju, ka bijušo bērnudārzu vajadzētu sakārtot vai ēku iznomāt, lai pilsētas centrs būtu sakārtots. Tūristu ielas iedzīvotāja

Redakcijas piebilde. Saldus pilsētas domes izpilddirektors Āris Nārvils pastāstīja: "Bijušā bērnudārza īpašums Tūristu ielā no jūlija ir pilsētas domes pārvaldījumā. Dome lems, ko darīt ar šo īpašumu, lai tas tiktu sakopts."

Vēlētos uzzināt, kad tiks ievilkts ūdensvads un kanalizācija Ganību ielā? Kāpēc atbildīgās personas nedomā, kur paliek notekūdeņi no apkārtējām mājām! Iespējams, ka pie daudzām mājām kanalizācijas ūdeņu uzkrāšanai ir speciāli iekārtotas bedres, bet ne jau viss tur nonāk. Kādreiz Celtnieku ielas dīķītis "barojās" no uzņēmuma Vulkāns iztekošajiem ūdeņiem, bet tagad tur ražošana nenotiek. No kurienes dīķītī rodas zaļš ūdens un kāpēc tas tik ātri aizaug? Kundziņa.

Redakcijas piebilde. Saldus pilsētas domes izpilddirektors Āris Nārvils: "Tiek gatavoti tehniskie noteikumi, lai varētu izstrādāt projektu ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Celtnieku ielas rajonā."

Zvana Kārlis Stiprais. Vēlētos uzzināt, ko domā Saldus pilsētas dome par Lielās un Rīgas ielas krustojumu. Šo ielu krustojumā nav gājēju pāreju apzīmējuma, bet cilvēkiem šīs ielas ir jāšķērso. Gados veciem ļaudīm sagādā grūtības ielu pāriet.

Redakcijas piebilde. Saldus pilsētas domes komunālās daļas vadītājs Linards Doniņš pastāstīja: "Noteikumos nav paredzēts katru gājēju pāreju apzīmēt ar horizontālo ceļa apzīmējumu. Pārāk bieža gājēju pāreju izveidošana pilsētas centrā traucētu arī braucējiem.

Pretī Zaļajai aptiekai, kur kādreiz bija gājēju pāreja, izvietot ceļazīmi gājēju pāreja, kā to paredz Latvijas valsts standarti, nav iespējams reklāmu dēļ. Vieta ir apsekota un, ja iedzīvotāji pieprasīs, domāsim par pārejas izveidi."

Esmu sašutusi, kā šoferi brauc Kalnsētas ielas līkumā, kas atrodas pie tehnikuma sporta kompleksa. Viņiem ir vienalga, ka tur ir uzlikta zīme ātruma ierobežojums. Saldeniece.

Zvana Juris Vinklers. Nevaru samierināties, ka Saldus Zemes lappusē Kurbulis tika publicēta nepilnīga mana vēstule. Vēstulē runa bija par konkrētu autoservisu - Riepu serviss, kas atrodas Saldū, Kuldīgas ielā. Domāju, ka ēnu no pārējiem autoservisiem ir jānoņem.

Redakcijas piebilde. Autoservisa Riepu serviss īpašnieks Aleksandrs Bolgovs un servisa meistars Edvīns Cureinis pastāstīja: "Automašīna uz servisu tika atvilkta pēc avārijas, un tā bija stipri cietusi. Pakaļējais automašīnas plastmasas bampers bija sadauzīts. Automašīnas īpašnieks teica, ka viņam neesot naudas, tomēr meistars to centās salabot. Arī radiatoru īpašnieks iegādājās šrotā lietotu, bet no cita Opel automašīnas modeļa, tāpēc meistars to apmainīja, tomēr ieteica aizbraukt pie elektriķa, lai to saslēdz. Automašīnas kreisā puse bija stipri bojāta - arī spogulis. Tāpēc to apmainīja. Remontam nepieciešamās detaļas speciāli atveda no Rīgas. Arī automašīnas krāsošana izmaksāja dārgāk, bet, tā kā pirms remonta mēs ar klientu bijām vienojušies par izmaksām, pēc remonta prasījām tikai nolīgto samaksu, bet Vinklera kungs arī to pilnībā nesamaksāja."

Mums Nīgrandē katru dienu jāelpo smacīgais gaiss, kas nāk no Burtnieku ielas 6. nama. Kad šajā mājā silda ūdeni, tad no skursteņa nāk melni dūmi un izplatās drausmīga smaka. Vai tiešām šīs mājas iedzīvotāji to neredz un nejūt? Nīgrandes iedzīvotāju vārdā - Jānis.

Zvana Saldus kultūras centra administratore Antra Rokole. Vēlos paskaidrot Karstā telefona zvanītājai, ka pasākums, kas notiks 1. septembrī Kalnsētas parkā, ilgs tikai līdz pusnaktij, nevis, kā zvanītāja bija apgalvojusi - līdz pulksten četriem rītā.

Atbilde zvanītājam par Rīgas slimokases polises izmantošanas problēmām tiks sagatavota tuvākajā laikā atsevišķā rakstā.