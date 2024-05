Karstais telefons (3.09.), tel. 3881893 (17 - 22)

Sākusies skola, un daudz bērnu no Brīvības, Krasta, Kalēju, Zvejnieku utt. ielām uz skolu ir spiesti iet pa ielas braucamo daļu, jo Brīvības ielā no Kuldīgas līdz Kalēju ielai vairs nav ietves. To uzlauza un izrakņāja Lattelekom. Labi jau ir, ka pilsētā uzlabo telefona sakarus, bet vai tāpēc jācieš gājējiem? Brīvības ielā ir intensīva automašīnu plūsma. Pa to brauc ne tikai vieglās automašīnas, bet arī smagie auto. Ja sagadās, ka viena otrai pretī brauc smagās automašīnas, tad gājējam jālec krūmos. Ja reiz kabelis ir ierakts, tad ietvi vajadzētu savest kārtībā. Anita.

Priecājos, ka Saldū ir sakārtota gājēju pāreja pie Saldus ģimnāzijas. Arī barjeras, kas uzstādītas vairākās vietās pilsētā pie skolām, aizkavēs pārdrošniekus nepiemērotā vietā šķērsot brauktuvi. Autobraucējs.