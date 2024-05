Karstais telefons (10.09.), tel. 3881893

Zvana Daiga Plāce. Mana māsa, vēlot man laimi, piedalījās Lauku Avīzes rīkotajā loterijā. Loterijas anketu aizpildīja ar manu vārdu. Man bija liels pārsteigums, kad pie manis ieradās pārstāve no avīzes un pavēstīja, ka jāierodas pēc pārsteiguma balvas. Bet, lai to saņemtu, vēl līdzi jāņem astoņi cilvēki un jāierodas uz firmas Eastcon prezentāciju, kurā man svinīgi pasniegs dāvanu. Solītās dāvanas vietā saņēmu iespēju paostīt spilvenu. Varbūt vēl kāds vēlas dāvanā saņemt spilvena paostīšanu? Tad lai piedalās loterijās.

Katru dienu eju uz veikalu iepirkties un konstatēju, ka mūsu ielām vispiemērotākais apavs ir pastalas. Atkal vēlos pasūdzēties par pilsētas ietvēm. Lai nepakristu vai neizmežģītu kājas, gājējam jau iepriekš jāizdomā maršruts, pa kuru ielas pusi iet. Zem katras kritikas ir ietve, sākot no baznīcas līdz Zaļajai aptiekai. Tikpat izdrupusi tā ir abās ielas pusēs, sākot no Rīgas ielas līdz Skolas ielai. Tā šo sarakstu varētu turpināt vēl un vēl. Priekšvēlēšanu aģitācijās tiek solīts, ka labos ceļus, bet vai par gājējiem neviens vairs nedomā? Pensionāre Austra no Saldus.

Gribu piekrist iepriekšējā Karstā telefona zvanītājai par gājēju nedisciplinētību uz ielām. Esmu autobraucējs ar divdesmit gadu stāžu un esmu ievērojis, ka ir daļa gājēju, kas paši izaicina likteni - šķērso ielu nepiemērotā vietā, pat pārkāpj uzstādītās barjeras. Arī uz ietves dažs uzvedas kā pasaules centrs, it īpaši - jaunās meitenes, nogrozās, paspēj izķiķināties savā starpā, neskatoties uz to, ka viņas pārejam gaida vairākas automašīnas. Domāju, ka jābūt savstarpēji saprotošiem gan autobraucējiem, gan gājējiem, tad neradīsies problēmas.

Pilsētas domei tomēr būtu jāpadomā par luksoforu uzstādīšanu divos lielākajos Saldus krustojumos - Lielās, Kuldīgas, Jelgavas, Striķu ielas un Kuldīgas, Brīvības ielas krustojumā, jo auto un gājēju plūsma pilsētas centrā ir liela un tā būtu jāregulē. Arnolds.