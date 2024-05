Karstais telefons (12.09.), tel. 3881893 (17 - 22)

Zvana Dzirnavu ielas iedzīvotāja, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt. Pilsētā darbdienu vakaros un brīvdienās pa dienu tiek dedzināti atkritumi. Tagad gaiss ir mitrs, ir bezvējš, un tāpēc dūmu smaka nāk dzīvokļos, logus nevar atvērt. Deguma smakas dēļ grūti elpot cilvēkiem, kas slimo. Varbūt pašvaldības policija varētu kontrolēt, kas dedzina atkritumus, un pārrunāt, ka šis darbs atliekams uz vēsāku un vējaināku laiku?

Vai tā ir taisnība, ka ģimenes ārstu nevar traucēt no pulksten 22 līdz 7, ka viņš šajā laikā var atteikt sniegt palīdzību? Vai šajā laikā man jāsauc ātrā palīdzība? Pacients, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt.

Redakcijas piebilde. Kurzemes slimokases, VOVAA filliāles izpiddirektore Aina Garda paskaidroja: "No neviena cilvēka nevar prasīt, lai viņš strādātu 24 stundas diennaktī. Tāpēc, vai ģimenes ārsts jums sniegs konsultāciju jebkurā diennakts laikā, ir atkarīgs no viņa attieksmes pret savu pacientu. Slēdzot līgumu ar slimokasi, ārsts tajā ir ierakstījis, kur pacients var griezties tajā laikā, kad ārsts nepieņem. Parasti tā ir ātrā palīdzība, kuras izsaukumu apmaksā ārsts. Katram ģimenes ārstam kabinetā pie sienas ir pielikts šis līgums. Tāpēc pacientiem tas būtu jāiepazīst."

Zvana Dzintra Ķeire. Uz ceļa starp stāvlaukumu pretī pastam un tirgu ir gājēju pāreja, bet lietus laikā starp ietvi un gājēju pāreju izveidojas liela peļķe. Tāpēc, nevēloties saslapināt kājas, šķērsoju brauktuvi nevis iezīmētās gājēju pārejas vietā, bet nedaudz pirms tās. Par to saņēmu kāda autovadītāja aizrādījumu. Domāju, ka šī vieta būtu jāsalabo, lai gājējiem nebūtu jācieš.

Brīvības ielā ir uzrakta gājēju taka. Tāpēc gājēji ir spiesti iet pa brauktuves malu. Domāju, kamēr nav atjaunots trotuārs, ceļa posmā no Kuldīgas ielas krustojuma līdz Krasta ielai būtu jāaizliedz braukt smagajām automašīnām, jo brauktuve nav plata. Pirms kāda laika uz Brīvības ielas bija uzlikta ceļazīme, ka pa to var braukt transportlīdzekļi līdz 12 tonnām, bet tagad tā ir noņemta. Ceļazīme būtu jāatjauno, kā arī jāierobežo auto braukšanas ātrums 30 km/h. Kājāmgājējs no Brīvības ielas.

Vēlos ieteikt partijām, kas kandidē vēlēšanās,- beidziet skandināt tukšus solījumus, iespiest nekam nederīgus aģitācijas bukletus, bet savu nostāju parādiet darbos! Kāpēc katra partija nevarētu izdarīt pa kādam mazam darbiņam katrā pilsētā? Piemēram, Saldū, salabot autobusu pieturu soliņus.

Atbrauc cilvēki no citām pilsētām un brīnās, ka autobuss jāgaida, stāvot kājās, jo no soliņiem palikuši tikai karkasi. Saldeniece Marta Zariņa.

Saldus rajonā nepietiekami rūpējas par zemes ceļiem. Pēc nule kā nolijušajiem lietiem blakus rajonos - Talsu, Tukuma - greideri nogreiderēja zemesceļus, bet Saldus rajonā uz zemesceļiem greideri nav manīti. Kāpēc tāda bezatbildība? Arī apbraucamais ceļš uz Remti caur Brocēnu novadu ir ļoti grūti izbraucams.

Latvijas Ceļš lielās, ka ceļi tiek remontēti, tad lai Gorbunova kungs atbrauc un paskatās, kādā stāvoklī ir apvedceļš. Igors no Brocēnu novada.

Vēlētos, lai tiktu publicēts, kāda ir īres maksa par 1 kvadrātmetru privatizēta un neprivatizēta dzīvokļa. Aina Saldū.