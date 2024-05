Karstais telefons (14.09.), tel. 3881893

Zvana saldeniece. Braucot no Saldus uz Brocēniem, var redzēt, ka no ceļmalas ābelēm cilvēki lasa ābolus, kurus liek maisos. Domāju, ka šie āboli tiks vesti uz kādu cehu pārstrādei un pēc tam sula no saindētajiem āboliem nonāks veikalu plauktos. Tas ir noziegums pret cilvēku veselību! Zvanot uz dažādām iestādēm, pārliecinājos, ka nevienu šī problēma neinteresē. Mani uztrauc cilvēku bezatbildība.

Visur skandina, ka Latvijā ir maza dzimstība. Tāpēc - vai Saldus deputāti nevarētu piešķirt jaundzimušo māmiņām vienreizēju pabalstu, kā to dara Rīgas dome un Brocēnu dome? Vai mūsu deputātiem nav kauns par mazo bērnu skaitu Saldū? Kalniņa Saldū.