Ej tu ar saviem latiem, zini kur...

Vienā nedēļā bija vairākas interesantas sarunas ar uzņēmējiem. Runājām par to, ka laukos grūti atrast labu strādnieku.

Netrūkst spēcīgu vīru, kam nav algota darba, tomēr, kad piedāvā viņiem darbu, tad visādi atrunājas.

"Vasarā ir brīži, kad saimniecībā vajag palīgu, jo sastrēguma periodos ar visu nespēju tikt galā. Tepat centrā ir ne viens vien spēcīgs vīrs, dažam ir arī traktorista tiesības, varētu nākt man palīgā ar manu otru traktoru, protams, ne jau par brīvu vai tikai par vēdera tiesu. Saku: maksāšu piecus latus, paēdīsi pusdienas, cik lien, vēl ko iedošu vakariņām. Nāc palīgā. Bet ko viņš? Atbild man: "Ej tu ar saviem latiem... Man nevajag, liec tu mani mierā!" Zinu, ka viņam bērni skolā laižami, ka reizēm mājās nav pat maizes. Jūs saprotat? Viņš taču nemaz negrib strādāt un kaut mazliet nopelnīt! Labāk iet uz pagastmāju izdiedelēt pabalstu."

Vēl kāds stāsts par pabalstiņu. "Vienurīt pirms darba sākuma pienāk pie manis dūšīgs vīrs un saka, lai es iedodot viņam pāris latu. Nu ļoti vajagot. Man strādnieks vajadzīgs, tāpēc saku: nāc rīt, tur būs strādnieku autobuss. Ja pacentīsies, vakarā būsi nopelnījis pat vairāk nekā divus latus. Bet viņš man atbild: jūs, priekšniek, laikam neesat mani pareizi sapratis. Es jau nenācu darbu meklēt, bet tikai pabalstiņu palūgt."

Trešais stāsts. "Sējas vai ražas laikā mājās vajadzīgs spēcīga vīrieša plecs. Ir mums te kaimiņš, kas izlīdz. Tikai nelaime viena - dienu pastrādā, saņem naudiņu un - tutū. Bet bijām taču norunājuši, ka nāks otrā dienā darbu pabeigt. Kad viņam maciņš atkal tukšs un arī katliņā nav, ko ielikt, nāk mūsu "zaķītis" pāri laukiem ar tukšu maisiņu padusē: - Vai tad, saimniecīt, palīgs nav vajadzīgs? Kad vajadzēja, viņa nebija. Ko lai ar tādiem "zaķīšiem" iesāk?"

Patiesi nezinu, ko lai iesāk. Mēdz teikt, ka zirga loku pat kaps neiztaisno. Tad jau trūkums neizmāca sliņķi.

Kopsaimniecību sabrukšana daudzām ģimenēm laukos izsita pamatus no kājapakšas - vairs ne darba, ne iztikas līdzekļu. Uzņēmīgākie sāka veidot savas saimniecības, citi mēģināja iztikt ar piemājas saimniecību, bet citi, kas brīvi kā pasaules proletariāts, lepni sacīja, ka neies citam par kalpu. Kopš tiem laikiem pagājuši teju desmit gadi. Vieni saimnieko un cenšas izdzīvot, citi - paplašina saimniecības, citi atraduši darbu pilsētā vai strādā ārzemēs. Bet tie, kas neies jau otram par kalpu, patiesībā jau ir atradinājušies no strādāšanas. Kolhozu laikos dažlabu reizi viņus uz darbu no siltas guļvietas izbungāja brigadieris, agronoms vai zootehniķis. Ar lūgšanos un pierunāšanu vilka darbā. Tagad nemodina neviens, un laikam arī piemirsies, ko nozīmē - strādāt.