Karstais telefons (24.09.), tel. 3881893

Vai jūs, pilsētas tēvi, atceraties, cik gadus Tūristu iela bija izrakņāta kā prettanku grāvis Harkovas ieņemšanā? Transports vairākus gadus brauca gar durvju priekšu. Ielu salaboja, bet Tūristu ielas 2. un 4. nama iedzīvotājiem lietus laikā jābrien pa ūdens grāvi, ko izbraukušas automašīnas. Vai domājat, ka mēs jūs no jauna ievēlēsim? Karpoviča, Olendere un citi Tūristu ielas iedzīvotāji.

Karstajā telefonā kāda sieviete, kura savu uzvārdu lūgusi neminēt, izteikusi sašutumu par Saldus ceļu policistu rīcību, bet nav minējusi ne notikuma laiku, ne vietu.

Ceļu policijas priekšnieks Aleksandrs Gluškovs aicina ar sūdzību par konkrētu faktu griezties tieši pie viņa.

Zvana Elvīra, kurai pāri 70. Gribētu izteikt savas domas par pāris partijām. Ko Šķēle var solīt, ja viņš bija tas, kas apzaga pensionārus. Vai drīkstēja atņemt pensiju tiem pensionāriem, kuri strādāja? Viņi taču to bija nopelnījuši. Viņš pārdeva Latvijas Balzamu krieviem. No kādiem līdzekļiem viņš varēja sakrāt 28 miljonus? Tagad viņš sola sakārtot Latviju. Kāpēc tad viņš to nedarīja līdz šim? Man ir 44 gadu darba stāžs, bet par savu pensiju karbonādi un dārgāku desu nevaru nopirkt, jo no pārtikas naudas jāatlicina zāļu iegādei. Ēšanai varu tērēt mazumiņu. Un tādu pensionāru kā es ir daudz. Bet tagad, pirms vēlēšanām, mums tiek solīta debesmanna.

Latvijas Ceļš meklēja 3 miljonus, bet tā viss noklusa. Sociāldemokrāts Bojārs sola, ka būs darba vietas, bet visas fabrikas ir likvidētas. Kur viņš tās ņems? Ko politiķi mums, vienkāršajiem cilvēkiem, sola? Pēc manām domām to, ko viņi nevar īstenot. Es vairs neticu nevienam. Viņi tikai māna tautu.