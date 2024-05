Katrs vēlas iegūt reputāciju - pateicīgais, un katrs to vēlas nopirkt pēc iespējas lētāk

Nepateicīgam var gadīties, ka tukšajās rokās arī nekas tāpat vien netiek ielikts, - varbūt pat liegts padoms, labvēlība, atbalsts, smaids...

Būt pateicīgam par devumu - tā ir absolūti normāla lieta, kurai atklāti jāizpaužas mūsu attiecībās ar līdzcilvēkiem! Bet! cik gan bieži no mūsu mutēm vai sirdīm izskan pateicība Visuma Radītājam? Vai tad ne ar Viņa ziņu uz virtuves galda uzliekam maizi?! Vai tad ne Dievam pienākas pateicība, ka esam ģērbušies, paēduši, strādājam, mācāmies, ka dzīvojam tieši šajā laikā, šajā vietā? Mēs nereti esam atkarīgi no blakus esošiem cilvēkiem, bet cik gan ļoti vairāk esam atkarīgi no mums blakus esošā Dieva!

Jau no seniem laikiem daļa cilvēku ir svinējuši Pļaujas jeb Ražas svētkus. Tie saukti arī vienkārši par Pateicības svētkiem. Raža, kas dod cerību uz labklājību un miera dzīvi, liek priecāties un sajūsmināties. Kad rudenī darbs ir veikts druvā un sētā un zemkopis redz sava darba augļus, tad viņš saprot un atzīst, ka tas viss nav nācis tikai caur viņa pūlēm un darbu vien. Bija viens, kas deva sauli, rasu, lietu, auglīgu gaisu, kas deva dzīvības spēku katram asniņam un vārpai. Un ticīgs cilvēks te redz savas pūles un darbu, Dieva svētītu. Un šī iespēja dzīvot sadarbībā ar Dievu ir Pļaujas svētku dziļākais prieka iemesls.

Ražas svētki - Dievam ticīgi cilvēki ik gadu pulcējušies uz īpašiem dievkalpojumiem. Senāk, pļaujai sākoties, pirmos kūlīšus un augļus nesa dievnamā uz Pateicības dievkalpojumu. Un arī, pļaujai beidzoties, baznīcā tika izveidots bagātīgs altāris no labākā, kas gadā izaudzis.

Tā ir jauka tradīcija pat līdz šodienai. Baptistu baznīcās šajos svētkos izskan īpašas dziesmas par sēju, pļauju, pateicību; svētrunā izskan domas par Dieva svētībām, arī par garīgiem augļiem, par sirds zemi; šajās svētdienās dievnamā parasti ir nolikta maize, augļi un dārzeņi. Šāds it kā altāris ļauj vēl vairāk apzināties un pateikties Dievam - ka tas, ko iegūstam un no kā varam dzīvot, tas līdz mums nonācis ar Dieva žēlastību un mīlestību.

Protams, ne jau tikai vienreiz gadā ir jāizsaka Dievam pateicība - katra diena, kurā pamostamies ar spēju elpot, ir mums jauna iespēja! Iespēja strādāt, iespēja tuvoties Dievam, iespēja labot kļūdas, iespēja sēt un pļaut... Lasot Bībeli un paskatoties šodien, redzam, ka cilvēkus vienmēr ir bijis jāskubina būt pateicīgiem. Mēs esam spējīgi ar prieku saņemt, bet tik vienaldzīgi izturēties pret devēju vai labvēli.

Mācīsimies un centīsimies izrādīt un izteikt pateicību mums tuviem cilvēkiem, uzticamiem draugiem, palīgiem, atbalstītājiem... Mācīsimies un centīsimies izpaust mūsu pateicību Dievam - zemes un Debess radītājam, Tēvam, kas mums neliedz svētības, veiksmes un palīdzību!

Atkl. 7:12 "Āmen, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos! Āmen!"

Ja tavā ledusskapī ir pārtika, tev ir drēbes, jumts virs galvas un vieta, kur gulēt..., tad tu esi bagātāks par pārējiem 65% uz šīs pasaules!

Paldies Dievam!