Karstais telefons (28.09.), tel. 3881893

Gribētos uzzināt, kad pilsētas tēvi nolems salabot ietvi pie Kuldīgas un Brīvības ielas krustojuma, aiz tilta pār Cieceres upi? Domāju, ka barjeru nevajadzēja likt pie krustojuma, bet gar Kuldīgas ielas braucamo daļu. Tagad, kad iestājies lietus periods, daudzi gājēji iet pa ielu, kā arī pa zālāju, jo uz trotuāra, ja to tā var saukt, ir bedres, peļķes un dubļi. Iesaku pilsētas deputātiem nostaigāt šo ceļa gabalu rudens lietavu laikā - kājas būs slapjas un dubļainas. Saldenieks.

Priecājos, ka Lattelekom tik ātri salaboja gājēju celiņu Brīvības ielā, ko bija izlauzis, rokot telefona kabeli. Tagad ar bērna ratiņiem bez uztraukuma varu tikt līdz poliklīnikai. Sandra.

Esmu ārkārtīgi pārsteigta, saņemot savas ģimenes ārstes atsūtītu ultimātu, kurā viņa atsakās no manas ārstēšanas. Atteikšanās iemesls - ka viņas atvaļinājuma laikā aizgāju pie cita ģimenes ārsta.

Vizītes iemesls pie ārstes bija nervu zāļu receptes saņemšana, jo zāles lietoju regulāri. Par šo vizīti mana ģimenes ārste dabūjusi samaksāt otrai ārstei 3,31 latu. Kā es to varēju zināt, ka viņas savstarpēji šādi norēķinās? Reģistratūrā neviens man nepaskaidroja, ko es drīkstu un ko es nedrīkstu darīt manas ģimenes ārstes atvaļinājuma laikā. Tagad esmu neziņā - no manas ārstēšanas daktere atsakās, bet pārējos ģimenes locekļus viņa ārstēs. Jebšu šo trīs latu dēļ būs represēta visa mana ģimene? Es kā nervu slimniece to ļoti pārdzīvoju, un vēstules saņemšanas dienā, lai varētu nomierināties un nebūtu jāsauc ātrā palīdzība, man bija nepieciešama liela zāļu deva. Kas man kompensēs psiholoģisko traumu? Slimniece, kura lūdz savu vārdu nepublicēt.

Redakcijas piebilde. Slimnieces ģimenes ārste pastāstīja, ka līgumā ar Kurzemes slimokasi ir paredzēts, kurš ģimenes ārsti aizvieto viņas atvaļinājuma laikā. Informācija par to izlikta arī uz ziņojumu dēļa pie reģistratūras. Ārstes atvaļinājuma laikā slimniece bijusi gan pie viņas aizvietotājas, gan vēl pie cita ģimenes ārsta. Minētajai pacientei netika uzrakstīts ultimāts, bet gan vēstule, kurā informēts, ka viņai ir tiesības pierakstīties arī pie cita ģimenes ārsta, kuru viņai varbūt ir ērtāk apmeklēt.