Karstais telefons (5.10.), tel. 3881893 (17-22)

Zvana Kalnsētas ielas 23. nama iedzīvotāja Joja. Kad kurināju krāsni, tā dūmoja un gar šīberi šaudījās uguns liesmas. Lai novērstu ugunsbīstamo situāciju, piezvanīju Saldus namsaimnieka direktoram Siliņa kungam. Bojājums operatīvi tika novērsts, pateicoties meistariem Arvīda Lagzdiņa vadībā. Tagad bez bažām varu kurināt krāsni un plīti.

Mani neapmierina Saldus ielu un trotuāru stāvoklis. Kādreiz iecienīta gājēju vieta bija Kalpaka laukums, bet tagad tur var kājas izlauzt. Un kāds ir pilsētas galvenās ielas (Lielās ielas) trotuārs! Pa to nevar paiet ne bērni, ne veci cilvēki, jo tas ir izlauzts, bet lietus laikā jābrien pa peļķēm un dubļiem. Celtnieku ielas 200 metrus salaboja, bet tālākais ceļa posms palika nelabots. Melita no Lielās ielas.

Vēlos uzzināt - vai zemnieki, kuri audzē jaunlopus, kompensāciju saņems?

Redakcijas piebilde. Valsts paredzējusi izmaksāt kompensācijas par dabas nodarīto postu Dzīvnieku reģistrā reģistrētu govju, aitu un kazu īpašniekiem. Jaunlopu audzētājiem kompensācija nav paredzēta.

Redakcijas piebilde. Pēc 3. oktobra Karstajā telefonā publicētās sūdzības par sabojājušos siltuma skaitītāju Celtnieku ielas 6. mājā uz redakciju atnāca p/u "Namu pārvalde" pārvaldnieks Jānis Krūmiņš.

Viņš pastāstīja: "Saldus pilsētas dome 1998. gada 23. jūlijā nolēma, ka pilsētas pašvaldībai piederošajās mājās no 1999. gada 1. februāra labiekārtotos dzīvokļos īres maksa būs 15 santīmi par kvadrātmetru. Pēc pāris mēnešiem - 24. septembrī - dome nolēma, ka no minētās īres maksas daļa naudas jānovirza citiem mērķiem: 0,01 santīms par kvadrātmetru - mājas iekšējās siltumapgādes sistēmas apsaimniekošanai, 0,035 santīmi par kvadrātmetru - siltumenerģijas skaitītāja atmaksai. "Namu pārvaldei" paredzēto īres maksu samazināja līdz 10,5 santīmiem par kvadrātmetru. No īres maksas atņemtos 4,5 santīmus par kvadrātmetru līdz 2000. gada 31. maijam iekasēja "Saldus siltums", "Namu pārvaldei" nekad šāds maksājums nav bijis.