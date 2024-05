Saldeniekus tramda Dzeldas ūdenskrātuvē

Redakcijas rīcībā nonākusi divu Saldus makšķernieku sūdzība, kas adresēta Liepājas reģionālās vides pārvaldes Saldus nodaļai. Tajā makšķernieki stāsta, ka kādā septembra dienā tramdīti Kuldīgas rajona Dzeldas HES ūdenskrātuvē.

Aizved uz policiju kā noziedzniekus

Sūdzības saturs īsumā šāds: makšķernieki bija nolēmuši izmēģināt veiksmi Kuldīgas rajona Nīkrāces pagasta Dzeldas ūdenskrātuvē. Taču pēc pusotras stundas spiningošanas krastā parādījies policists, kas aicinājis spiningotājus malā. Tur saldeniekus gaidījuši divi policisti un vēl trīs vīri, no kuriem viens, kā varēts nojaust, bijis HES īpašnieks. Viņš draudējis salauzt makšķerkātus, konfiscēt laivu, jo saldenieki esot ielauzušies viņa privātīpašumā. Tad saldeniekiem likts sekot uz zemnieksaimniecības "Lankalni" gaļas pārstrādes uzņēmumu, kur gan visžēlīgi atļauts paturēt laivu un makšķerēšanas rīkus, bet policistiem ieteikts saldeniekus sodīt ar 30 latu sodu, jo viņi, izrādās, nav iegādājušies atļauju makšķerēt Dzeldas HES ūdenskrātuvē. Kad makšķernieki vairākkārt vaicājuši, kur tādas atļaujas pārdod, izrādījās, ka turpat "Lankalnu" uzņēmuma sarga būdā. Pēc tam makšķerniekiem bija jādodas uz Skrundas policijas iecirkni, lai sastādītu protokolu. Tomēr izbrīnīja, ka protokols netika sastādīts. Saldenieki varēja atgriezties Dzeldas HES ūdenskrātuvē un izmantot par 2 latiem nopirktās makšķerēšanas atļaujas.

Īpašumtiesības nav noformētas

Pamatotas bija makšķernieku bažas, vai ūdenskrātuve ir privāts īpašums, kā to apgalvojis HES īpašnieks. Kad "Saldus Zeme" sāka interesēties Nīkrāces pagasta pašvaldībā par tās piederību, skaidru atbildi neguva. It kā pazīstamais gaļas pārstrādes uzņēmuma "Lankalni" un arī Dzeldas HES īpašnieks Juris Jaunzems kaut ko esot sācis kārtot, it kā ūdenskrātuves krastu zemi no privātajiem esot nopircis un tādēļ arī pati ūdenskrātuve ir jau tikpat kā privāta... Dīvaini dzirdēt tādus skaidrojumus. Valsts zemes dienestā neguvu apstiprinājumu, ka īpašums būtu privāts, tātad - ierakstīts Zemesgrāmatā. Kamēr tas nav izdarīts, ūdenskrātuve joprojām ir publiski pieejama.

Liepājas reģionālās vides pārvaldes zivju inspektors Antons Aniņš "Saldus Zemei" paskaidroja, ka Dzeldas HES īpašnieks rīkojies nelikumīgi. Lai gan viņš uzskata sevi arī par ūdenskrātuves saimnieku, patiesībā ūdenskrātuve viņa apsaimniekošanā ir tikai saistībā ar HES darbību un ne vairāk. Nav izstrādāts ūdenskrātuves apsaimniekošanas projekts. Kad vides inspektori vaicājuši, kādēļ viņš rīkojies patvarīgi, Juris Jaunzems skaidrojis: neesot varējis paciest, ka ūdenskrātuvē uzdarbojas elektrozvejnieki. Bet saldenieki nebija elektrozvejnieki. Ne jau HES īpašnieks, bet zivju aizsardzības inspektors kopā ar policistu tiesīgs pārbaudīt, kas ir makšķernieki un ar kādiem rīkiem viņi makšķerē. Mutiskā paskaidrojumā Juris Jaunzems sacīja, ka laikam neesot sapratis savas tiesības.

Nelikumīga rīcība jāpaskaidro, nauda - jāatdod

Dzeldas HES īpašnieks esot iecerējis ūdenskrātuves krastā veidot atpūtas kompleksu un ieviest licencētu makšķerēšanu. Taču patlaban viņš ne Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, ne Zivsaimniecības pārvaldē nav kārtojis licencētas makšķerēšanas jautājumu. Un, ja viņam nav šādas atļaujas, tad arī nav nekādu tiesību iekasēt maksu no makšķerniekiem, noformējot šo darījumu uz mazas papīra lapiņas ar Dzeldas HES zīmogu.

Gan makšķerniekiem, gan Liepājas vides aizsardzības pārvaldē Juris Jaunzems esot skaidrojis, ka maksu esot tiesīgs iekasēt, jo ūdenskrātuvē ielaidis zivju mazuļus.

"Tad jau jebkurš var apgalvot, ka viņš ūdenskrātuvē ielaidis zivju mazuļus, un sākt iekasēt maksu no makšķerniekiem," ironizē Antons Aniņš. "Zivju mazuļu iegādes pavadzīme vēl neapliecina, ka tieši Dzeldā tie ielaisti. Šai procedūrai jābūt apliecinātai ar veterinārā dienesta izziņu, ka mazuļi ir veseli, un zivis ūdenī jāielaiž zivju inspektora klātbūtnē. Ūdenskrātuves apsaimniekošanas projektu izstrādājot, tiek arī noteikts, cik bieži un kādā mērā apsaimniekotājs atjaunos zivju resursus."

Liepājas reģionālajā vides pārvaldē Dzeldas HES īpašniekam un policijas darbiniekiem, kuri tramdījuši abus saldeniekus, jāiesniedz kopīgs paskaidrojums par savu rīcību. Dzeldas HES īpašnieks solījis atdot naudu, kas nelikumīgi iekasēta par makšķerēšanu, visiem, kuri griezīsies pie viņa ar izsniegtajām tā saucamajām kvītīm. Vēl Antons Aniņš piebilda: tā kā Dzeldas HES ūdenskrātuve nav privāta, makšķerniekiem ir tiesības izmantot četru metru plato tauvas joslu krastmalā. Kamēr ūdenskrātuvē oficiāli nav ieviesta licencēta makšķerēšana, makšķernieki drīkst atrasties ūdenskrātuvē bez jebkādas saskaņošanas ar HES īpašnieku.