Kā saglabāt pašcieņu?

Cieni sevi, tad arī tevi cienīs. Tā ir dzīvesgudrība, kuru cilvēki diemžēl dažādu iemeslu dēļ aizmirst, spiesti "pievērt acis" uz dažādiem pazemojumiem un pārestībām. Kāds varbūt "norij krupi", kad tiek nekaunīgi pazemota viņa cilvēkcieņa. Jo mīļā miera labad vai kādu citu rakstura īpašību dēļ "nesprēgā". Ja samierināmies vienreiz, otrreiz, nākamreiz pazemotāji jau vairs šādus antiņus neņem galvā un turpina "kāpt uz galvas."

Viendien braucu no Rīgas. Autobusā iekāpa kontrolieres un, kā ierasts, katra no salona sava gala uzsāka biļešu pārbaudi. Civilizēti būtu, ja šīm sievietēm pie apģērba redzamā vietā būtu piesprausta kontroliera karte vai arī viņas pasažieriem nosauktu savu vārdu un amatu. Taču - nē. Un neviens no braucējiem to arī nejautāja. Prasa biļeti - rāda. Ar niknu uzbrēcienu netālu no Brocēniem no autobusa tika izsēdināts kāds kurlmēms pasažieris, kurš bija rādījis invalīda apliecību, kam beidzies termiņš. Dzirdēju abas kontrolieres sašutušas sarunājamies, ka šis vīrietis ne pirmo reizi braucot ar tādu nederīgu dokumentu. Iespējams, ka viņām taisnība, taču kļuva šķērmi ap dūšu, redzot, kā cilvēks paliek ceļmalā, aukstam vējam pūšot un slapjam sniegam krītot.

Savus vēlētājus kampaņas laikā necienīja arī vairāku politisko partiju deputātu kandidāti un vēlēšanu kampaņas rīkotāji. Kādēļ tikšanās rīkotāji mudināja zālē sēdošos celties kājās, zālē ienākot deputāta kandidātam, kas vēl nav parādījis, ko spēj. Ja es šo cieņu jutīšu, tad šāda veida goda parādīšana būs dabiska. Pretējā gadījumā iznāk vien pompozitāte, kas ož pēc nesenās vēstures.

Skatos televīzijā, kā notiek jaunās valdības veidošanas sarunas un brīnos - Jaunā laika līderis un potenciālais valdības sastādītājs Einars Repše sarunājas nevis ar Pirmās partijas līderi Ēriku Jēkabsonu, bet gan ar valdes pārstāvi Ainaru Šleseru, kurš pirms iepriekšējām vēlēšanām bija Jaunās jeb troļļu partijas līderis. Arī Neatkarīgā Rīta Avīze pamanījusi, ka tas ir visai dīvaini, un jau prognozē, ka pieredzējušākie konkurenti grib "iejūgt" Einaru Repši "ratos". Vai tiešām bijušā Latvijas Bankas prezidenta Repšes pašcieņa sāk mazināties tikai tādēļ, lai iespējami ātrāk izveidotu koalīciju? Jāsāk bažīties, vai vienai it kā formālai piekāpībai nesekos citas - būtiskākas?

Par kapitālu necieņu pret vēlētājiem un līdz ar to - arī pašcieņas trūkumu liecināja Tautas partijas jociņi, savu atbalstītāju pulkiem pieskaitot cilvēkus, kas nav saistīti ar šo partiju un nav pat vairs reklāmas materiālos nosauktajos amatos.

Lai nu paliek politika - tajā ļoti reti ciena viens otru un arīdzan paši sevi. Cieņa pret otru un arī sevi tiek audzināta bērnā no mazotnes. Tādēļ, kad dzirdu, kā pusaudzis uzbrēc skolotājai, vai pat nosauc viņu nepieklājīgā vārdā, mani nepārliecina, ka tās ir tikai "hormonu vētras". Ja nu vētras norims, bet sekas paliks? Ja izaugs brīvs un atraisīts cilvēks, taču "bez jelkādām bremzēm" un cieņas pret citiem? Tā vairs nav ne cieņa, ne pašcieņa.

Psihologa padoms būtu nepieciešams ļoti daudziem cilvēkiem Latvijā, tad mēs kļūtu daudz līdzsvarotāki, tad katrā būtu vairāk pašcieņas, mazāk ambīciju un agresivitātes.