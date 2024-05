Karstais telefons (12.10.), tel. 3881893 (17 - 22)

Zvanu no Zirņu pagasta, bet manu uzvārdu lūdzu laikrakstā neminēt.

Mana draudzene dzīvo Londonā. Vakar saņēmu no viņas vēstuli. Biju ļoti sarūgtināta, pamanot, ka vēstule bijusi atplēsta un pēc tam vēlreiz aizlīmēta. Vēstule no Londonas izsūtīta 13. septembrī, saņemšanas zīmogs uzspiests 7. oktobrī, bet es to saņēmu 8. oktobrī. Kā tas var būt, ka vēstule tik ilgi ceļojusi?

Man šķita, ka šajos laikos vairs neviens svešas vēstules neuzplēš, nelasa un tās tik ilgi neaizkavējas. Iepriekšējo vēstuli draudzene bija sūtījusi uz Saldu, kur es vairs nedzīvoju, tāpēc to nesaņēmu un nezinu, kur tā palikusi.

Redakcijas piebilde. Saldus pasta direktore Gunta Bērziņa: "Ka vēstule no Anglijas ceļojusi tik ilgi, tā var būt, jo ir atkarīgs, ar kādu reisu tā tiek sūtīta uz Latviju. Par vēstules atvēršanu es nevaru spriest, kamēr to neesmu redzējusi. Tāpēc zvanītāja ar sūdzību var griezties pie manis."

Pēdējā laikā gandrīz katrā pašvaldības policijas informācijā pavīd bāra Vārpa nosaukums, tajā arī pusaudži kaut kādā veidā var dabūt alkoholu un pēc tam viņi neievēro sabiedrisko kārtību.

Kā pilsētas centrā var būt tāds krogs? Esmu dzirdējusi no šī kroga apkārtējo māju iemītniekiem, ka dienas laikā varot redzēt šausmu lietas - apdzērušies jaunieši ālējoties ielas vidū, iet uz strūklakas skvēriņu, demolē puķu dobes un mētā solus.

Domāju, ka Vārpas īpašniekiem un bārmeņiem būtu jāuzliek kārtīgs naudas sods par jauniešu apdzirdīšanu, vai tāds iestādījums vispār jāslēdz. Marta Zariņa.

Aizgāju trešdien uz Saldus laukceltnieku maksāt par dzīvokli (siltumu, īri, ūdeni). Man pieprasīja maksāt ne tikai septembra maksājumus, bet jau arī par oktobri. Oktobra maksājuma summu pateica tikai, kad aizgāju maksāt, tā ir 34,46.

Jā, pirms laika mājās bija izlikti paziņojumi, ka turpmāk jāmaksā mēnesi uz priekšu. Bet man pensiju arī neviens nemaksā mēnesi uz priekšu. Kad teicu, ka nevaru maksāt uzņēmumam avansu, man kategoriskā tonī pateica, lai maksāju soda naudu - 1,25 Ls. Atbildēju, ka nemaksāšu, jo - kā var prasīt soda naudu par to, ko oktobrī vēl tikai patērēšu.

Līgumā, kurš noslēgts 1997. gadā 15. aprīlī, teikts, ka jāmaksā līdz nākamā mēneša 15. datumam. Es parasti saņēmu pensiju līdz 10. datumam, tad arī samaksāju. Neesmu parādniece. Visus šos gadus tā maksāju, un nebija domstarpību.

Ja uzņēmumam vajadzīgi avansa maksājumi, tad lai tā arī pasaka. Kurš var, lai maksā, bet nevar tagad mūs padarīt par parādniekiem. Tas nav godīgi. Jēkabsone no Veidenbauma ielas.

Redakcijas piebilde. Uzņēmuma Saldus laukceltnieks juridiskais konsultants Visvaldis Vējš paskaidroja: "Domāju, ka zvanītāja nav izlasījusi precīzi īres līgumu. Tajā rakstīts, ka par esošo mēnesi maksa jāveic līdz 15. datumam. Tas iepriekš netika prasīts, bet tagad nolēmām, ka maksājumi jāveic, kā paredz īres līgums. Arī uzņēmumam par piegādāto gāzi un siltumu jāmaksā iepriekš. Ja prasības netiks izpildītas, krāsies parāds, kura sekas var būt izlikšana no dzīvokļa par nemaksāšanu. Ja īres līgums neapmierina, īrniekam ir tiesības ar prasību vērsties tiesā pārskatīt līgumu. Var izvēlēties arī citu dzīves vietu."

Zvanu vēlreiz par vēlēšanām. Domāju, ka brocenieki nav vienīgie, kas palika nenobalsojuši, arī pārdevēji darba dēļ netika balsot.

Arī es pirmo reizi mūžā nebalsoju, bet ne jau darba dēļ. Kā zināms, no rīta visos iecirkņos lielas rindas, tāpēc es pagaidīju pēcpusdienu. Dzīvesvietai tuvākajam vēlēšanu iecirknim gāju garām, jo zinu, ka tas atrodas otrā stāvā, un man pašreiz sāp kājas. Gāju uz Bērnu un jaunatnes centru. Un arī tur vīlos, jo, lai nobalsotu, bija jākāpj otrajā stāvā, kur vēl pie tam pirmā posma kāpnēm nav pat margu. Kamēr domāju, vai tikšu līdz otram stāvam, vēlēšanu iecirknī ienāca vēl divi veci cilvēki ar spieķīšiem. Pastāvēja, paskatījās un aizgāja mājās. Citu vecu sievieti, stumjot un aiz rokas velkot, radinieki tomēr uzvilka pa trepēm. Vai tad tas ir normāli, ka pilsētas centrā vēlēšanu iecirknis ir gandrīz vai bēniņos?

Tā kā pieteikšanu uz mājās balsošanu biju nokavējusi, tad sarūgtināta gāju mājās. Vēlāk uzzināju, ka pilsētas ģimnāzijā vēlēšanas notiek pirmajā stāvā. Bet biju dusmīga un negāju nekur. Saldeniece, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt, kaut gan esmu pret šādu teikumu: - manu vārdu neminēt. Tomēr man ir kauns par sevi, jo pa ielu eju bez vainas, tikai kāpšana pa trepēm sagādā lielas grūtības.

Vēlētos zināt, kāpēc Ezera un citās apkārtējās ielās pa naktīm nedeg laternas. Saldenieks.

Redakcijas piebilde. Ret Saldus elektrotīklu rajona dispečers pastāstīja, ka Ezera un citās šī rajona ielās elektrovadu bojājuma dēļ apgaismojums nebija divas naktis. Bojājums ir salabots, un ielas apgaismos.

Cilvēki, kuri vēlas salasīt ābolus, to bez maksas var darīt Brīvības ielas 13. nama dārzā. Saimnieks.