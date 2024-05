Karstais telefons (22.10.), tel. 3881893 (17 - 22)

Telekomunikāciju uzlabošana ir laba lieta. Pašlaik telefona kabeļi tiek rakti Ezera un Kalēju ielas rajonā. Ir skumīgi skatīties, ka rakšanas rezultātā tiek aizbērti tā jau seklie grāvji. Paredzu, ka nākotnē aizrakto grāvju dēļ šīs sliktā grants seguma ielas būs vēl neizbraucamākas, jo ūdenim no brauktuves nebūs, kur notecēt. Žēl, ka viss tiek darīts steigā un nav padomāts, ka notekgrāvji ir jāsaglabā. Zane.

Man ir drēbes, kuras varētu uzdāvināt cilvēkiem, kam tās nepieciešamas. Zvaniet Ozolai 3822671.

Kora Varavīksna dalībnieki gaida savā pulkā dziedātgribošus jauniešus un vīriešus. Gaidīsim jūs uz mēģinājumiem kultūras centrā. Kora padome.

Ir likvidēts vienīgais laikrakstu kiosks Celtnieku ielā. Ceram, ka te būs jauns preses pārdošanas punkts. Bet varbūt pēc avīzēm un laikrakstiem būs jādodas uz centru? Celtnieku ielas iedzīvotāja.

Ja ceļš tevi atved uz Satiksmes ielu Saldū, tad neesi slinks, izkāp no siltā automobiļa, uzvelc gumijas zābakus un izbrien katru ūdenskrātuvi. Tā tu pasargāsi savu auto no uzkāršanās. Ja brauc ar velosipēdu, lai nepiedzīvotu sāpīgu kritienu, nokāp no tā. Arī gājējam ir jāuzmanās, jo garāmbraucošā automašīna var izsusināt nelielu ūdensbedri tieši uz jūsu apģērba.

Mēs, Satiksmes ielā dzīvojošie un strādājošie, jūtamies aizmirsti. Lai salabotu ceļu, nevajadzētu daudz - tikai pāris grants un šķembu kravu. Novalkātu apgērbu mēs aizmetam, bet nelietojama brauktuve jāizmanto gribot negribot. Vinklers.