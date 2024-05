Pasaule ar bažām seko terora aktam Maskavā

Šonedēļ satraucošas un baismas ziņas pienāk no Maskavas. Trešdienas vakarā Maskavas teātrī mūzikla "Nord - Ost" laikā zālē ielauzās apmēram 50 bruņoti cilvēki un, raidot gaisā šāvienus, pavēlēja visiem palikt savās vietās.

Bruņoto teroristu vidū ir arī sievietes, kas apkārušās ar granātām un izturējušās īpaši agresīvi. Par ķīlniekiem tika saņemti 700 cilvēki. Visi teroristi ir gatavi mirt, bet nepadoties, iekams Krievijas valdība neizvedīs savu karaspēku no Čečenijas un pārtrauks jebkuru karadarbību šajā zemē.

Par ķīlniekiem saņemti aptuveni 70 ārvalstu pilsoņi, tajā skaitā trīs Latvijas iedzīvotāji - 1948. gadā dzimusī Margarita Dubina un viņas divi bērni - 21 gadu vecā meita Kira Zeicermane un 28 - gadīgais dēls Aleksandrs Zeicermanis. Latvijas vēstniecība Maskavā rūpīgi seko, lai arī viņi tiktu iekļauti to ārzemnieku sarakstos, kurus teroristi solījušies atbrīvot. Līdz šim atbrīvoti 150 ķīlnieki - galvenokārt bērni vecumā līdz 15 gadiem, musulmaņi un pēc dažu aģentūru ziņām - Kaukāza iedzīvotāji.

Lai gan sarunās Krievijas Valsts domes pārstāvjiem teroristi apsolījuši atbrīvot ārzemniekus, līdz vakarrītam atbrīvoti tikai 6 Krievijas pilsoņi. Izlecot pa trešā stāva logu, izdevies izbēgt divām meitenēm, kā arī vairākiem teātra aktieriem. No sagrābtās ēkas iznests vienas meitenes līķis, kā arī puisītis, kuram kļuvis slikti.

Kā ziņo čečenu seperātistu informācijas aģentūra "Kavkaz - centr", teātra ēkā ir apmēram 2 tonnas trotila un cita bruņojuma. Šī operācija tikusi gatavota divus mēnešus. Ir dažādas ziņas - teātra ēka jau mīnēta vai arī to gatavojas mīnēt, ja netiks izpildīta prasība sarīkot Čečenijas atbalsta mītiņu Sarkanajā laukumā. To neatlaidīgi pieprasa arī ķīlnieku radinieki, un apsolīts, ka pikets notiks 26. oktobrī no rīta pulksten 10 pēc Maskavas laika.

Čečenijas videofilmas ierakstā apgalvots, ka šis terorisma akts gatavots pēc Ičkērijas prezidenta Aslana Mashadova pavēles. Ir ziņas, ka teroristi regulāri sazinās ar Apvienoto Arābu Emirātiem un Turciju, šādu iespēju uzskata par reālu arī Krievijas prezidents V. Putins, jo pārliecināts, ka šis terorisma akts inspirēts un gatavots ārzemēs. Savukārt daži augsti Krievijas militāristi uzskata, ka daļa teroristu ir kādas Krievijas armijas instancē strādājošie, pretējā gadījumā nebūtu iespējams nogādāt Maskavā un pārvadāt tādu ieroču daudzumu.

Vakarrīt pie teātra ēkas atradās vairāku ārvalstu diplomātu mašīnas, teātra ēku aplenkusi divkārša Maskavas milicijas ķēde. Vairāki domnieki, kas tika ielaisti ēkā uz pārrunām, izteicās, ka teroristi uzskata sevi par pašnāvniekiem un gatavi iet nāvē, kā arī nogalināt ķīlniekus, ja netiks izpildītas viņu prasības.

Ceturtdienas vakarā Latvijas televīzijā bijušais Latvijas vēstnieks Krievijā Jānis Peters neizslēdza iespēju, ka Krievijas prezidents varētu izvēlēties ieņemt teātra ēku triecienā, lai gan uzsvēra, ka Putins ir jaunās paaudzes politiķis, kuram nav vienaldzīgs simtiem cilvēku liktenis. Taču tajā pašā laikā prezidents uzdevis ķīlnieku atbrīvošanu veikt Krievijas Federācijas drošības dienestam.

Naktī uz 25. oktobri ieņemtajā ēkā beidzot tika ielaisti Krievijas TV ORT un REN - TV žurnālisti. Uzfilmētajā videofilmā redzami 2 maskās tērpti teroristi un viņu vadītājs bez maskas - Movsars Barajevs. Ķīlniekus gan, acīmredzot, nav ļauts filmēt. Pēc žurnālistu teiktā, teroristi izturas mierīgi, nav agresīvi, ir gatavi sarunām ar Krievijas augstākajām amatpersonām, taču pagaidām nepiekrīt ķīlnieku apmaiņai pret Krievijas Valsts domes deputātiem. Teroristi nevēlas, lai tiktu piegādāts silts ēdiens, jo 40 no viņiem atteikušies no pārtikas un uzskata, ka badu jācieš arī ķīlniekiem. Ēkā ir tikai dzeramais ūdens un šokolāde no teātra bufetes. Ķīlniekus nelaižot uz tualeti, pusaudži, sievietes un vīrieši atšķirti un izvietoti atsevišķās telpās. Bez tam ceturtdienas vakarā teātra ēkā pārplīsis ūdensvads un apakšējais stāvs pārplūdis. Teroristi uzsver, ka tā ir provokācija, bet tikpat labi varētu būt viņu pašu roku darbs, lai paātrinātu notikumu attīstību.

Ēkā ir slimi cilvēki, vairākām sievietēm sācies nervu sabrukums. Teroristi piekrituši, ka ēkā tiek ielaisti jordāniešu ārsti ar medikamentiem, lai sniegtu palīdzību cietušajiem.

Lai gan pārrunas notikušas ar vairākiem Krievijas Valsts domes deputātiem, teroristi pieprasa vai nu tikšanos ar pašu prezidentu Putinu, vai arī sarunu ar viņu videoversijā. Ko izlems Vladimirs Putins? Līdz vakarrītam tas vēl nebija skaidrs.

Ziņu aģentūras vēsta, ka baismīgo terora aktu, kas nespēs atrisināt Čečenijas - Krievijas problēmas, nosodījis ASV prezidents Džordžs Bušs, Izraēlas līderis Jasirs Arafats. Arī Čečenijas valdības vadītājs norobežojies no teroristu akcijas un paziņojis, ka čečenu tauta neatbalsta šādas cīņas metodes. Čečenijā notiekot mītiņi, kas nosoda šo nežēlību, uzskatot, ka ar šādām metodēm ir neiespējami panākt valsts neatkarību.

Savukārt ilggadējs "karsto punktu" žurnālists Atis Kļimovičs teicis - tas ir čečenu tautas izmisuma solis. Bet par kādu cenu? Un cik bēdu un izmisuma tas atstās pēc sevis?