Karstais telefons (29.10.), tel. 3881893

Vēlētos uzzināt, kāpēc kafejnīcā Pie eglēm jaunietēm ieeja ir no 16 gadiem, bet jauniešiem no 18? Vai nevarētu arī 16-gadīgie jaunieši apmeklēt šo kafejnīcu? Juris no Saldus.

Redakcijas piebilde. Kafejnīcas Pie eglēm īpašnieks Roberts Rudzutaks skaidro: "Esam novērojuši, ka jaunieši, kuri vēl nav sasnieguši pilngadību, sabiedriskās vietās nemāk uzvesties. Tāpēc tos jauniešus no 16 līdz 18 gadiem, kas kādreiz parādījuši sevi no sliktās puses, kafejnīcā nelabprāt vēlamies redzēt, jo viņi sagādā problēmas ne tikai mums, bet arī apmeklētājiem."

Saldus pašvaldības policijas priekšnieks Rolands Marģelis: "Jaunieši no 16 līdz 18 gadiem Saldus kafejnīcās, kurās tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni, drīkst uzturēties līdz pulksten 24.00."

Gandrīz katru dienu līst, un pilsētā uz ielām sakrājas ūdens. Gribu lūgt šoferīšus būt uzmanīgākiem, jo jau vairākas reizes esmu apšļākta. Netīro ūdens un dubļu maisījumu no apģērba nemaz tik viegli nevar izmazgāt. Tāpēc, lūdzu lūdzu, padomājiet arī par gājējiem, jo visi nebrauc ar auto. Anita.

Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā un bieži noskatos uz pamestajiem dzīvnieciņiem, kas klaiņo gar mūsu māju. Domāju, ka pilsētas amatpersonām ir jādomā par šiem kustonīšiem, kuri savā vaļā vairojas un pārnesā dažādas slimības. Maruta.