Laukos meklējam ceļu uz kādām mājām. Pēc stāstītā spriežu, ka tai jābūt vienstāva koka ēkai balta iebraucamā ceļa galā. Mājvārda norādes nav, jāiet taujāt. Koka veranda tā sašķiebusies, ka, šķiet, uzpūtīs vējš, un tā nogāzīsies brīkšķēdama. Tālāk šaurs kā ala gaitenītis, uz spīdīgi nostaigātas sarkanbrūnas klona grīdas cūkēdiena spainis. Durvis. Pa labi - brūnas, aiz tām dzird bērnu balsis. Pa kreisi - baltas.

Man sacīts - jāklauvē pie kreisajām. Kāds atsaucas. Mazītiņš, bet kārtīgs kambarītis. Pie loga balti apklāts galds, sēd sirma sieviņa ar baltu lakatiņu galvā un dzer no baltas krūzītes. Kad vaicāju pēc uzvārda, viņa atbild - nē, tāds esot kaimiņmājās, kas nākamajā iebraucamajā ceļā. Griežos promiešanai, bet mājasmāte saka, lai taču uz mirklīti piesēžot, sen neviens te neesot ciemojies.

Sameklē otru baltu krūziņu, ielej baltu pienu. Šorīt no kaimiņienes veselu litru nopirkusi. Un, raug, kaimiņienes puika vakar no centra veikala atnesis mīkstu baltmaizi. Griež man baltās maizes riku un mudina cienāties. Kā sacīšu, ka jāsteidzas un ka pilsētā jau pusdienas ieturētas? Cienasts nāk tik ļoti no sirds, ka kauns noraidīt.

Malkojam vēsu, baltu pienu, piekožot baltmaizi, un māmuļa stāsta par savu balto mūžiņu, allažiņ iestarpinādama: "Ak, tu, saulīt baltā!" Stāsta par bērnību, kad Latgales sādžā tēvam tīrumā līdzi tekājusi, vēlāk zosis un govis ganījusi. Par zaļumballi, kad, no puiša mukdama, pazaudējusi draudzenes aizdotas kurpes. Kā vēlāk ar to pašu puisi baznīcā laulāta un cik skaists mētru vainadziņš viņai bijis galvā. Par karu, kad ar mazo dēlēnu pičpaunā mukusi no frontes un kara beigas sagaidījusi labu ļaužu atvēlētā būdelē Liepājā. Par kolhozu laikiem, kad kopusi zirgus un govis. Par to, ka gadu pēc vīra nāves Ventā dēls noslīcis. Dzīvē prieks un bēdas tinušās kā raibas dzijas. Ak, tu, saulīt baltā! Lai kā arī gājis, viņa teic, mūžā tik daudz labu cilvēku satikusi, kas labu vien darījuši.

"Kā tagad dzīvoju? " atvaicā stāstītāja. "Labi dzīvoju. Cik tad vienam vecam cilvēciņam no dzīves vajag? Paēdusi esmu, apgērbta. Rau, man ir arī savs zirgs." Viņa smej gaišiem smiekliem un rāda pie durvu stenderes pieslietu baltu spieķīti. Uz tā atspiezdamās, pēc krietnas stundas viņa iznāk čīkstošajā verandā pavadīt ceļā. No priekšauta kabatas izvelk un sniedz lielu strīpainu ābolu. Lai ņemot ciemakukulim, ka tik ilgi esot kavējusi. Tas ābols - no dēla stādītās ābeles. Ak, tu, saulīt baltā! - nodomāju, pa iebraucamo ceļu prom iedama. Un pelēkā, samākusies diena liekas pielijusi ar nemanāmas saules rāmo gaismu.