Bez Imantas Latvija būtu bijusi savādāka

Vidējā paaudze noteikti ir dzirdējusi pagājušā gadsimta stāstus par kulšanas talkām, bet vecmāmiņas pašas tajās ir piedalījušās. Cilvēks, kurš vistiešākajā veidā saistīts ar Imantas kuļmašīnu ražošanu, ir mūsu novadnieks - MATĪSS DĒLS.

"Par viņu mums jābūt lepniem, jo ar šī uzņēmēja vārdu saistās ne tikai mūsu rajona, bet visas Latvijas vēsture," - kāds "Saldus Zemes" lasītājs rosināja apciemot Matīsa Dēla audžumeitu VALLIJU TILLERI Zirņu pagasta "Videniekos".

Viņa labprāt šķetināja bērnības atmiņas, kopīgi apskatījām senas fotogrāfijas, runājām par kaimiņos esošajiem "Krastkalniem" - mājām, kas jau no tālienes liecina par vērienu.

Par darbu apbalvots

"Tolaik - ļoti svarīga mašīna," - par kuļmašīnu saka Vallija Tillere. "Tā bija tikai retā mājā. Kad saveda šķūnī no lauka, labību kūla vairāki kaimiņi kopā. Gāja palīgā, jo vienam saimniekam tik daudz cilvēku nebija, cik nepieciešams, - trīs, četri, kas labību padod, vēl - pie graudiem, peliem, salmiem... Pelus bēra uz lieliem deķiem un nesa prom. Viss - fizisks darbs, un viegli nebija. Bet pēc tam, sevišķi - kad visi bija apkūluši, bija lielas balles. Iedzēra savu šņabīti, alu, reizēm saimnieks cienāja ar jēra gaļu. Muzikanti arī bija, tie ieradās paši, bez aicināšanas."

Kuļmašīnas ražoja zemkopības mašīnu fabrikā Imanta Rīgā. Viens no tās trim īpašniekiem bija Matīss Dēls. Vallija Tillere ir viņa māsas meita, kuru abi ar sievu Lati audzināja no gada vecuma. Mamma, paps (tā viņa dēvēja audžutēvu) un tante - Vallijas bērnības tuvākie cilvēki. Mamma strādāja lauku saimniecībā, bet pārējiem trim līdz 1940. gadam dzīve lielākoties ritēja Rīgā.

Matīss Dēls dzimis 1882. gadā Sātiņu pagastā, šis - arī Lates dzimtais pagasts. 1904. gadā celto "Krastkalnu", tolaik - "Mazstaļģu" īpašniece bija Milta, bet tālākais māju liktenis saistīts ar Matīsa Dēla vārdu. Ilgus gadus viņa tēvs šeit bija kalps, arī pats Matīss Dēls bērnībā dzīvojis "Krastkalnos". Viņš mājas 1918. gadā nopirka, bet pats tajās nepalika, saimniekot atstāja savu krustdēlu Gustu. Matīss Dēls strādāja 1915. gadā dibinātajā fabrikā Rīgā, toreizējā Anniņmuižas ielā. Par zemkopības mašīnu ražošanā ieguldīto darbu tālaika Latvijas valdība Matīsu Dēlu apbalvoja ar V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Dzīvoja līdzās fabrikai

"Man ir labas bērnības atmiņas," - tā V. Tillere, kuras mazās dienas aizritēja fabrikas dzīvojamā mājā Rīgā, netālu no Imantas. Mājā bijuši pavisam četri dzīvokļi, bet tajā dzīvojušas tikai divas ģimenes - Dēls un viens no kompanjoniem. Pie mājas, arī pie fabrikas bijis dārziņš, ābeles. Late ar aizrautību audzējusi un kopusi zemenes, viņa bijusi arī liela rokdarbniece. Vēl tagad Vallija saglabājusi tantes tamborētu plecu lakatu un kleitu, tādu rokdarbniecei bijis trīs - ceriņkrāsā, melna un zila. Kalpones trīsistabu dzīvoklī nav bijis, saimniece darbus darījusi pati. Arī mazajai Vallijai bija savi pienākumi. Viens no tiem - papam rītos padot viņa šņorzābakus.

Meitenes gados fabrikā gan bijusi, bet necik daudz par to neatminas. Tas nu gan - strādnieki bijuši vienīgi vīrieši. Biežāk abas ar tanti vakaros gājušas papam līdzi uz kanceleju, no kurienes viņš zvanījis uz laukiem krustdēlam - rūpnieks daudz līdzējis, lai "Krastkalnu" saimniecība attīstītos. Galvenā darītāja gan bijusi krustdēla sieva Natālija. Naudas līdzekļi atļāva, un Matīss 1935. gadā vienstāvīgo māju ar 3 virtuvēm un 6 istabām ievērojami paplašināja. Pēc pārbūves mājai bija pusotrs stāvs un 18 istabas. "Krastkalniem" piederēja 8 ēkas: klēts, šķūnis, rija, pirts un četras kūtis. Tās visas bija lopu pilnas - turēja govis un audzēja bekonus, pārdeva pienu, sviestu un gaļu, tie bija galvenie ienākumi.

Nereti laukos viesojās rīdzinieki - gan Dēla kompanjoni, gan strādnieki. Lielākoties viņi brauca atpūsties, bet dažs strādnieks pārbūves laikā arī palīdzējis darbos. Fabrikai bija smagā automašīna ar pārsegtu piekabi, kurā rindās sasēdās braucēji. Dēlam pašam bija personīgā vieglā automašīna, bet viņš ar to neesot braucis, vienmēr stūrējis kāds kantora vīrs. Dažādi izbraucieni viņam ir bijuši visai bieži.

Vai Vallija izjuta, ka audžuvecāki ir turīgi? "Jā," - viņa saka," mājā nekā netrūka. Bet gardumu gan nebija vienmēr, kā tagad bērniem. Man tos pārnesa tikai svētkos." Audžutēvs bijis gādīgs un par ģimeni no sirds rūpējies. Viņam bieži nācies uzturēties sabiedrībā, bet Late gan labprātāk vadījusi laiku mājās. Rīgas dzīvoklī viesi nebija bieži, bet, kad ieradies "Krastkalnu" krustdēls un tantes māsīcas vīrs, kas bijis fabrikā strādnieks, tad visi kopīgi spēlēja kāršu partijas, reizēm - līdz vēlai naktij. Late tad ieinteresēti sēdējusi vīram līdzās.

Visa lieta beidzas

Gadi seno laiku notikumus ir balinājuši, bet daži Rīgas iespaidi Vallijai ir atmiņā. Viņai bijuši 9 gadi, kad atklāts Brīvības piemineklis. Pie tā cilvēku jūra, un necik daudz nav varēts redzēt. Pilnīgi savādāk izskatījies vakaros Centrāltirgus zāļu tirgū, uz kurieni abas ar tanti reizēm aizstaigājušas. Tantei paticis arī iet uz teātri. Katrreiz skuķēnu līdzi neņēma, bet "Zvejnieku dēlu" viņa ir redzējusi.

"Skolā līdz 4. klasei gāju Rīgā - Kandavas ielā, pretī botāniskajam dārzam bija Ausekļa pamatskola," - turpina V.Tillere. "Vasaras pavadīju "Krastkalnos" pie mammas, bet pirms skolas braucu atpakaļ uz Rīgu. Dažas dienas pirms 40. - 41. mācību gada sākuma pārnāca mājās paps un teica, ka visa lieta beidzas, fabriku nacionalizē, ka visiem jābrauc uz laukiem. Mācības turpināju Cieceres skolā, pamatskolu pabeidzu Sātiņos. Audžutēvs sāpi par notiekošo neizrādīja, bet nesa dziļi sevī. Vienreiz gan - pie Saldus autoostas viņam uznāca sirdslēkme..."

Liktenis bija žēlīgs - ne Dēlu un viņa sievu, ne citus radiniekus uz Sibīriju neizveda. Kulakos, protams, viņu ieskaitīja, vienreiz arī ar suņiem tika meklēts, bet todien nebija mājās. Kad atgriezās, aizgāja pie miliča pieteikties. Viņam atbildēja: "Ejiet, kad mums jūs vajadzēs, tad zināsim, kur esat." Otrreiz neviens nemeklēja.

Kolhozs sākās "Krastkalnos"

II pasaules kara gados Dēls saimniekoja savās mājās, vēl arī pirmajos pēckara gados. 93 hektāri zemes prasīja daudz darba, tāpēc palīdzēja Vallija, viņai arī Dēls testamentā novēlēja "Krastkalnus". Visas valsts uzliktās nodevas "Krastkalnos" pildīja kārtīgi, kaut arī pašiem necik nepalika pāri. Neskatoties uz to, māju 1948. gadā nacionalizēja. Matīsam Dēlam aizliedza tajā dzīvot. Viņš sākumā pārcēlās uz Novadnieku pagasta "Garozām" - Vallijas vīra tēva mājām, bet sava mūža nogali vadīja Saldū, Kapu ielā.

Tā kā "Krastkalnu" ēkas bija pamatīgi būvētas, kolhoza "Blāzma" pirmajos pastāvēšanas gados tās kļuva par lopkopības attīstības centru. Šeit bija zirgu ferma 10 - 12 zirgiem, govju ferma, vienā kūtī bija cūkas, kuras kopa Vallija. Dzīvojamajā mājā mitinājās 9 ģimenes, tās mainījās.

"Mani uzņēma kolhozā, bet sapulcē izvirzīja noteikumus, ka jāatsakās ar Dēliem tikties. Es teicu: tā nevaru, viņi mani no gada vecuma audzināja, es to nevaru izdarīt," - atceras V. Tillere. Lielākā daļa viņas mūža arī aizgājusi smagos kolhoza darbos - kopa teļus, vistas, sākotnēji ar rokām slauca pat 16 - 20 govis, visbeidzot kopusi cūkas.

Kad Latvija atkal kļuva neatkarīga, bija iespēja atgūt tiesības uz saviem bijušajiem īpašumiem. Turpat 50 gadus Vallija Tillere bija glabājusi Matīsa Dēla atstāto testamentu par "Krastkalnu" mantošanu. Bija vajadzīgi 4 gadi, kamēr tiesas ceļā atzina testamentā novēlēto un Valliju Tilleri (dzimušu Boršteinu) - par māju īpašnieci.

Tagad viņa dzīvo "Videniekos", ko uzbūvēja abi ar vīru Imantu, bet "Krastkalnos" saimnieko viņas divi jaunākie dēli - Jānis un Andris. Vecākais dēls Miķelis ir palīgs mammai.

Mīlestība atjauno

"1992. gada 30. augustā mūsu ģimene pārcēlās uz dzīvi "Krastkalnos"," - 1997. gadā vēstures olimpiādes darbā "Mana tēva mājas" rakstīja Sātiņu pamatskolas 9. klases skolniece, Vallijas Tilleres mazmeita Anda Tillere. "Manu vecāku mājas ir lauku mājas, laika ritumā daudz pieredzējušas, iegūtas, zaudētas, atkal atgūtas. Mājas, uz kurām mani vecāki raugās ar cerību pilnām acīm. Mājas, kurās es redzu savu vecāku ikdienas darbu, sūru un grūtu, veiksmes un nākotne ieceres, neveiksmes, zaudējumus, un tomēr gaišs nākotnes stariņš vada mūs visus ikdienā. (..) Es ļoti ceru, ka ar laiku "Krastkalni" atgūs gan savu sākotnējo izskatu, gan arī lauki būs cilvēka mīlestības sasildīti un raženi atmaksās vecākiem par viņu ieguldīto darbu, uzņēmību nest "Krastkalnu" vārdu tālāk."

Varbūt šis stāsts par laiku pirms II pasaules kara mudinās jūs, lasītāji, meklēt, izzināt, uzklausīt daudz vairāk. Jo ir mūži, kuros paveiktais ir paaudžu intereses vērts. "Saldus Zeme" vēl meklēs un iztaujās.

Rakstot izmantots Andas Tilleres pētījums "Manas tēva mājas".