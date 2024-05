Vēstule anonīmajam rakstītājam

16. novembrī "Saldus Zemē" bija publicēta kāda zaņenieka vēstule. Rakstītājs savu uzvārdu nevēlējās atklāt. Tajā man bija izteikti pārmetumi par it kā vienpusīgu Latvijas vēstures atspoguļošanu.

Man bieži bijuši strīdi ar manu rakstu lasītājiem par dažādiem vēstures jautājumiem. Ja esmu pārliecināts par savu taisnību, nekad no savas pārliecības neatkāpjos. Spriežot no jūsu vēstules, jūs taču esat piedzīvojis Ulmaņlaikus un Latvijas sasniegumus toreiz, tāpēc tiltu un televīzijas pieminēšana kā pēckara sasniegumus, manuprāt, jāuztver kā humors. Es vienmēr esmu vēlējies iepazīties ar cilvēkiem, kuriem laimējies izsprukt gan no leģiona, gan sarkanās armijas un filtrācijas. Uzskatīt par vairogu savu piederību represētajiem nav korekti, jo daudzas neizsūtītās latviešu ģimenes cieta vēl smagāk. Par to tiešām būtu jāuzraksta.

Vēstulē izteikts norādījums, kāpēc es nerakstot par Latvijas pašreizējajām nebūšanām. Rakstu par to, ko labi zinu un par ko esmu informēts. Konstatēt slikto ir par maz, jārod padoms, kā to labot. Arī es, stāvot uz barikādēm, domāju, ka Latvijas augšupeja būs straujāka un cilvēcīgāka. Tomēr uzskatu, ka Latvijā ir daudz padarīts. Ir arī godīgi Latvijas patrioti, kas neatlaidīgi veic savus pienākumus.

Šodien daudzi vecie cilvēki labprāt atceras vecos labos laikus - tādēļ, ka toreiz paši bija jauni, veseli un cerību pilni, sabiedrībā ievēroti un atzīti.

Es 7. novembrī gan nevienu priecīgu seju neesmu redzējis. Kā gan priecāties par valsts apvērsumu, kura rezultātā gāja bojā 60 miljoni cilvēku, tajā skaitā - apmēram 250 000 latviešu.

Pat Alfrēds Rubiks šogad nebija redzams nelielajā "atbrīvotāju" un komunistu atbalstītāju pulciņā mītiņā Rīgā. Latvijā taču ir demokrātija, tāpēc priecājieties, ja uzskatāt, ka šī bija priecīga diena, bet es rakstīšu tā, kā domāju, protams, ņemot vērā būtiskus un vērtīgus ieteikumus un pamatotu kritiku.