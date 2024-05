Vai latviešu tautas dainas var ieņemt Bībeles vietu?

Šis raksts tapa sakarā ar Arvīda Papardes 2. novembra "Saldus Zemes" karstajā telefonā izsacīto domu par latviešu tautas dainām, salīdzinot tās ar kristiešu Bībeli.

Kāda ir Bībeles vieta un loma Zemes iedzīvotāju vajadzībās? Cilvēku vajadzības ir dažādas: fiziskas - te ir viss tas, kas saistīts ar mūsu izdzīvošanu, - tās apmierina miesas vajadzības; morālas dabas - tās veido savstarpējas attiecības - tās nepieciešamas cilvēka dvēselei; garīgās - tas ir lauks, kur veidojas attiecības ar Dievu - tās baro cilvēka garu un veido viņu par Dieva bērnu. Tieši šādu lielu darbu dara cilvēcei no Dieva dotā grāmata - Bībele. Tā māca, ka cilvēkam ir jāstrādā un pie tam čakli, ka cilvēku starpā jāvalda augstai morālei, kas vadās no mīlestības, bet tā arī saka, ka pāri tam ir attiecības ar Dievu, jo "cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes." (Mateja 4:4)

Bībele ir informācija mums no Dieva, ka sākumā cilvēks aizgājis no Viņa, ka Dievs tomēr viņu nav atstājis, bet ir nācis viņu glābt, vest atpakaļ pie sevis, nododot savu Dēlu nāvē mūsu vietā, lai mums nebūtu jāmirst, bet mēs varētu būt kopā ar Dievu - tāds ir Jēzus Kristus darbs. Un tieši šeit atklājas Bībeles loma - tā aicina visus cilvēkus pie Glābēja Jēzus, jo "nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana." (Apustuļu darbi 4:12) Tas ir Jēzus, Dieva Dēls un Bībele ir Viņa Vārds, kas dots visai cilvēcei - tā ir vienīgā cerība grēkā kritušajiem cilvēkiem uz Zemes.

Neviens cilvēks, neviena organizācija, partija, nekādas institūcijas, neviena valsts, nekāda tauta nevar atrast un nolikt šī vienīgā vārda - Jēzus Kristus vietā kādu citu vārdu. Arī Arvīds Paparde latviešu tautas dainas nē. Dievs ir tas, kas dod cilvēcei Bībeli - Viņa Vārdu, un te cilvēki nevar paši neko izvēlēties: "Cilvēks nekā nevar ņemt, ja tas viņam nav dots no Debesīm." (Jāņa 3:27) Un Dievs ir paziņojis: "Pieminiet notikumus kopš seniem laikiem, ka Es esmu Dievs un cita nav neviena, Dievs, kam nav cita līdzīga! Es no iesākuma pasludināju gala iznākumu, kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis, sacīdams: Mans lēmums piepildīsies! Es īstenošu visu, kas Man patīk!" (Jesajas 46:9-10)

Mums jāsaprot, ka ne jau šī lielā vērtība - Bībele ir glābēja. Glābējs ir vienīgi Jēzus, bet Bībele aicina pie Viņa.

Ir bīstami likt kaut ko citu Jēzus vietā. To mums māca senatnes notikumi, Israēla tautas vēsture. Viņiem tiešām bija, salīdzinot ar citām tautām, neaptverami milzīgas garīgas vērtības. Viņiem bija svētnīca, kas bija Debesu svētnīcas līdzība, viņi bija Ābrahāma dzimums un viņi balstījās uz šiem gēniem, viņiem bija apsolījumi, tēvi, dievkalpošanas kārtība dota no Dieva, te bija arī lielā Salīdzināšanas diena, viņiem bija ar paša Dieva pirkstu rakstīti morāles likumi, baušļi, viņiem bija pravieši un priesteri.

Bet skatoties uz šīm vērtībām, tās paaugstinot pāri visam, pat aizsedzot Jēzu Kristu, kā visu šo attēlojumu, simbolu un visas kalpošanas īstenību, Israēls zaudēja visu, jo bija atmetis to vienīgo, bija pazaudējis to vienīgo vārdu - Jēzu Kristu, pat piesitis to krustā, nevērtējot un nepieņemot to.

Viņi sacīja kaut ko līdzīgu, kā to izdarījis arī Arvīds Paparde: "Mēs domājam, ka mums ir dota informācija, ka piešķirtās priekštiesības jau ir garants mūžīgai kopībai ar Dievu. Mēs esam glābti!" Paliekot pie tā, viņi atmeta Jēzu Kristu un tāpēc pazaudēja visu.

Latviešu tautas dainām patiešām ir liela vērtība, bet tās nav Bībele, tās nav glābējas no iznīcības pie Zemes bojā ejas, tās nav mūžības nesējas ne latviešiem, ne pasaulei. Latvieši var vērtēt un pat lepoties ar savām garīgām bagātībām, ar savas tautas dainām, bet mūžības sasniegšanai arī latviešiem vajag Dieva mīlestības vēstuli - Bībeli, kas tos vestu pie Pestītāja Jēzus Kristus. Katram pašam mums jānosaka šīs prioritātes - kas ir kas, jo Bībele un arī tās varonis Jēzus Kristus nevienam neko neuzspiež. Mīļais latvieti, cieni savas tautas dainas, bet savai pestīšanai izvēlies Bībeles rādīto ceļu, nākot pie tās Autora Jēzus Kristus. Vēl ir žēlastības laiks, vēl skan aicinājums: "Nāc! (..) Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas." (Atklāsmes 22:17) Vēl ikviens var izdarīt pareizo izvēli.