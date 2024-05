Kultūra - butaforija bez dvēseles?

Eiroskeptiķi baida, ka, iestājoties Eiropas Savienībā, zaudēsim nacionālo identitāti. Aizvakar televīzijā rādītās valdības diskusijas par jaunā budžeta sabalansēšanu, ietaupot uz valsts finansējumu kultūrai, liecina ko citu. Ja izteiktie priekšlikumi samazināt jau tā niecīgo valsts finansējumu nacionālajam kino, likvidēt rajonu kultūras inspektoru štata vienības, pie reizes arī pāris muzeju, tiks realizēti, visai drīz “nacionālā identitāte” kļūs par vārdu spēli. Un ar Eiropu tai nebūs nekāda sakara.

Visdīvainākais, ka šos priekšlikumus, pieklājīgi klusējot, uztver arī nacionāli orientētie tēvzemieši, Pirmā partija, kuras deputātu kandidāti pirms vēlēšanām taču klāstīja, cik svarīgi ir veicināt sabiedrības garīgumu.

Sācies realitātes šovs. Par to nesen “Dienā” rakstīja arī režisors Viesturs Kairišs, ironizējot, ka kādu mazumiņu varētu ietaupīt, atklāti pasakot, ka Latvijai nacionālais kino vispār nav vajadzīgs. Jo ar vienu spēlfilmu gadā, dažām kopražojuma filmām, ja tām no Latvijas puses nav atbilstoša finansējuma, par nacionālo kino varēsim aizmirst. Latvijas kinokultūra kļūs globāla kā hamburgers. Varbūt tiks uzņemtas ne pārāk sliktas filmas, bet vai tajās būs īpatnējā, tikai mūsu kultūrai piemītošā “garša”?

Kāda nākotne gaidāma rajona kultūras dzīvē, ja vairs nebūs vietējā kultūras koordinatora? Pieredzes braucieni, semināri, tautas mākslas kolektīvu sadarbība, lielu rajona kultūras pasākumu organizēšana — tie ir tikai daži rajona kultūras inspektores darba aspekti.

Tiek kalti lieli tūrisma attīstības plāni reģionos. Vai ceļotāji dodas uz nezināmām vietām tikai tādēļ, lai jūsmotu par dabu un pēc pastaigas nomazgātos siltā dušā un baudītu nacionālos ēdienus? Protams, daļai varbūt ar to pietiks, taču daudzus interesēs arī kultūrvēsture, muzeji, pilis un muižas, cik nu tās vēl Latvijā saglabājušās. Valdības sēdē izsprukusī doma par “dažu muzeju likvidēšanu” droši vien nav mērķēta uz lielajiem Rīgas muzejiem, tātad izšķirsies mazo muzeju liktenis.

Domājot, kas notiks tad, ja šie ierosinājumi gūs atbalstu, kļūst neomulīgi kā pēc murgaina sapņa. Butaforiski skaista kā sapnis ir Latvijas tēla veidošanai uzņemtā videofilma, tajā skanošā “Prāta Vētras” dziesma “Welcom to mY countrY”. Laipni lūdzu manā zemē, kur tik divkosīgi izturas pret kultūras vērtībām! Vai pēc gadiem 10 — 20, kad būs apmierinātas miesiskās vajadzības, Latvija atšķirsies no citām valstīm ar savām kultūras bagātībām? Vai jaunā laika paaudzei šķitīs ievērības cienīgs fenomens Lielvārdes raksti, tautas tradīcijas, vai pagastos vēl dziedās kori un dejos deju kolektīvi? Vai, atbraucot uz Saldu, būs iespējams apmeklēt muzeju? Jā, varbūt Latvijā notiks starptautiski šovi un eirofestivāli, būs radīta bezpersoniska, internacionāla kultūra(?). Ko vainosim? Nebūs notikusi okupācija un represijas svešām rokām. Vien pašu ievēlētas varas lēmums — lai kultūra pagaida labākus laikus.

Cerams, ka sarunas par kultūras finansējuma “apcirpšanu” ir tikai neveikla un nepārdomāta spriedelēšana.