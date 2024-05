Vai jāņirgājas par stagnātu un neprofesionāli?

Deviņdesmito gadu sākumā, kad lielā urrā patriotisma vārdā viss iepriekšējais tika lauzts un dragāts, tādējādi bieži vien "reizē ar ūdeni izlejot arī bērnu", katrs, kas kaut ko iebilda, tūlīt tika nosaukts par stagnātu. (Stagnācija - burtiskā tulkojumā no latīņu valodas - stāvošs ūdens.) Iespējams, ka daudzi šī vārda bieži lietotāji un saņēmēji tā īsteno jēgu nemaz nezināja un neizprata, bet izteikts tas tika ar tādu nicinošu pārākumu, ka iedarbojās gluži maģiski. Šobrīd ar tādu pašu nicinošu pārākumu jebkurš mēģinājums darīt savādāk tiek atspēkots ar iesauku - neprofesionālis, proti, tāds, kam attiecīgajā darbā nav nekādu šim darbam vajadzīgo speciālo zināšanu, speciālas izglītības un pastāvīgas pieredzes. Bet, vadoties pēc šādiem kritērijiem, piemēram, profesionālu politiķu mūsu valstī gandrīz vispār nav, jo vairākums, kas, neatkarību atgūstot, nonāca politiskās varas virsotnē, speciālās zināšanas bija ieguvuši citās profesijās. Tas tā - teorētiski runājot. Praktiski sevi par profesionālu politiķi sāka dēvēt katrs, kas vien apgrozījās politiskās varas gaiteņos. Un tagad, kad kārtējās Saeimas vēlēšanas šajos gaiteņos iepludinājušas vairākumu jaunu seju, tie, kuriem krēsli te jau iesildīti, lec kājās un ar pārākuma smīnu komentē jauno katru soli - neprofesionāļi.

Kaut gan... Jā, kaut gan viens no visvairāk par neprofesionāli apsaukātais jau atmodas sākumposmā bija vienā no spēcīgākajām politiskajām kustībām viens no spēcīgākajiem līderiem, bet pašreizējais viņa skaļākais apsaukātājs toreiz no politikas stāvēja tālumtālu savā puķu plantācijā. Tātad - kurš īstenībā vairāk atbilst politiķa profesionalitātes īstenajam jēdzienam? Ikdienā mēs visi gaužamies - slikti, ka valsts tiek izsaimniekota. Bet tikko kāds ķeras pie konkrēta izzadzēja un izsaimniekotāja meklēšanas, sākas visvisādas iebildes. Kādās tik variācijās tās neskan, piemēram, pat daudzos masu medijos - avīzēs, televīzijā! Šī nemitīgā kunkstēšana, ka ir slikti, un nekā nedarīšana lai būtu savādāk, tik daudziem mums jau kļuvusi par ieradumu. Tāpat kā nemitīga citu vainošana visā. Ja tā vērīgi ieklausās gan valsts, gan vietējā līmeņa vadītāju runās, tad sāk likties, ka viss pie mums vai nu notiek, vai nenotiek tikai tāpēc, ka Eiropas Savienība vai NATO to vai nu prasa, vai neatļauj. Un tajā pašā laikā gandrīz visas politiskās partijas deklarē par savu mērķi iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Nu, labi - iestāsimies, t.i., mūs tur uzņems. Un ko pēc tam? Vai tad valstij vairāk mērķu nebūs? Ko tad politiskās partijas rakstīs savās programmās kā galveno mērķi?

Lūk, vai politiķu profesionālisms nebūtu jāvērtē pēc tā, cik perspektīvs, cik tālredzīgs valsts attīstības mērķis ir tās redzeslokā? Tad pašas par sevi izkristalizētos galvenās prioritātes, kurā galvenā - suverēnas valsts saglabāšana.

Tas nebūt nenozīmē stāvēt un visam, ko jaunā valdība dara, jūsmīgi māt līdzi ar galvu. Galva ir tāpēc, lai domātu. Un, patiesi domājot par suverēnas valsts nākotni, nepavisam nav prāta darbs līdz galējībai ekonomēt, piemēram, uz kultūras rēķina. Tauta bez kultūras taču ir tas pats, kas cilvēks bez dvēseles. Vai tāda bezdvēseles masa spēs veidot, noturēt savu valsti? Un kāpēc pasaulei, cilvēcei tāda valsts vispār būs vajadzīga? Valsts attiecībās taču tāpat kā cilvēku attiecībās - viens otram esam vajadzīgi tāpēc, ka palīdzam viens otram gan garīgi, gan fiziski. Fiziski jau nu Latvija nekāds dižais spēks citu valstu vidū nav. Toties tās garīgās, kultūras vērtības ir jau pasaules ievērību guvušas un spējīgas cilvēci bagātināt garīgi. Ja nu savā pārcentībā taupīt zaudēsim šīs vērtības?

Tāpēc patiešām laiks būtu nevis mētāt akmeņus, bet vākt tos kopā. Nevis apsaukāt tos, kas cenšas mainīt līdzšinējo bezsaimnieciskuma un savtīgo alkatību valsti, bet gan censties palīdzēt ar saviem ieteikumiem, pārdomām. Arī ar iebildēm. Bet ar rosinošām, ne nicinošām. Cerams taču, ka jaunajai valdībai, kas deklarējusi atklātumu un iestāšanos par garīgumu, patiešām pietiks saprāta uzklausīt arī tautas balsi.