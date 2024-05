Uz ko paļauties?

Pirmā reakcija, no preses un televīzijas uzzinot, ka valdība bērnu pabalstiem "dāsnu roku" pielikusi pāris latus, kad tiek lēsts, ka, nepalielinot bērnu invalīdu pabalstus, iespējams ietaupīt 13 miljonus, ir sašutums. Kā vienmēr, kad pāri dara visneaizsargātākajiem. Vakaros, tumsā un šķīdonī ejot mājās no darba, kur gaida siltums, mājīgs miers un vakariņu smaržas, domāju - cik mūsu pilsētās un laukos šobrīd ir to bērnu, kas priecājas pat par maizes riku, ko tur nosalušos pirkstiņos? Cik dzīvokļu, kuros krāsainu rotaļlietu vietā pilni kakti tukšām pudelēm un mammas nesauc, ka laiks vakariņās, bet dzirdama vien nesakarīga vāvuļošana un dusmīgs "ko vazājies, kverpli!"?

Uz ko lai paļaujas šādi bērni? Kam uzsmaidīt cerībā, ka samīļos, ka tiks uzklausīti stāsti par dienas mazajiem priekiem un bēdām? Ir grūti samierināties, kad tur, tālu Rīgā, vienaldzīgi tiek skaitīts un rēķināts, kā ietaupīt. Bet vēl grūtāk apzināties, ka ir pieaugušie, kas, nesagaidījuši valsts sapratni, zaudē jebkuru paļāvību uz saviem spēkiem. Slīgstot apātijā un bezcerībā, atņem saviem bērniem pēdējo, kas viņiem ir, - ticību, ka mamma un tētis nozīmē drošību, kuru neviens un nekad neapdraudēs.

Atceros senu gadījumu - kā vecāki aukstā dzīvoklī, kad liekas - jebkurš prieks sasalst neizkausējamā lāstekā, abus satuntuļotos mazuļus aicināja: aiziet, mēs zinām, ka lācīšiem gribas siltu ziemas miedziņu, bet vispirms mēs visi paskraidīsim, padziedāsim un sasildīsimies! Mazajiem iemirdzējās acis. Prieka lāsteka atkusa un asariņas nožuva, pār vaigiem nenoritējušas. Kļuva silti, labi un droši.

Laimīgi tie, kuriem līdzās bijuši tādi vecāki, kas paši nav zaudējuši paļāvību un pratuši to radīt bērnos. Un, šķiet, ka šīs jūtas nav nekas cits, kā Dieva dota dāvana, ticība Viņam, kas sūtījis sargeņģeli, lai glābtu no aukstuma, izmisuma un vienaldzības. Bet, lai būtu par Starpnieku, nedrīkst ļaut sirdī ienākt saltuma un apātijas rūsai. Kad tu spēj savās domās un sirdī pacelties līdz bērna sirsniņai, tad parasti nemanāmi Kāds pienāk un pasaka - paļaujies un zini brīdi, kad pateikt īstos vārdus. Tikai nenokavē!

Mēs daudzreiz uzskatām, ka bērnam vissvarīgākais ir spožos papīros iesaiņoti gardumi, lelles un elektroniskas mašīnītes. Protams, no tā visa neatteiktos neviens bērns. Taču esmu pārliecināta - ja būtu iespējas izvēlēties starp šīm gardajām un skaistajām lietām un mammas soļiem kāpnēs un smaidu atvērtajās durvīs, mazais izvēlētos šī mirkļa ne ar ko nesalīdzināmo prieku.