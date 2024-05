Karstais telefons (19.12.), tel. 3881893 (17 - 22)

Dzīvoju Pilsblīdenē, un mana rocība nav liela. Tāpēc biju priecīga, kad uzzināju, ka uz Blīdenes draudzi atbraukuši norvēģi, kas mazturīgajiem atveduši dāvanas. Tomēr biju apbēdināta, kad uzzināju, ka dāvanas tiek dalītas tikai Blīdenes centrā dzīvojošajiem. Vai tie, kas nedzīvo Blīdenes centrā, ir savādāki nekā tie, kas dzīvo centrā? Zvanītāja no Pilsblīdenes, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt.

Redakcijas piebilde. Blīdenes draudzes padomes vārdā atbild Daiga Plaude: "Kristīgajā misijā norvēģu kristieši ieradās pie Blīdenes draudzes un tās svētdienas skolas bērniem. Jau ilgāku laiku ir draudžu savstarpēja draudzība un abpusēja apdāvināšanās. Brocēnu novadā ir sociālās palīdzības dienests, kurā cilvēki var griezties pēc sociālās palīdzības. Tiek piedāvāti sociālās palīdzības veidi, kurus ir noteikusi Brocēnu dome. Blīdenes draudze nav sociālās palīdzības dienests, bet tajā darbojas diakonija.

Vēlamies, lai ikviens saprastu, ka gan draudzes diakonija, gan valsts sociālā aprūpe dara to, ko tā spēj, un katram tas jāļauj darīt atbilstoši savam pasaules uzskatam. Žēl, ka daudzi cilvēki labprāt pasīvi grib pieņemt evaņģelizācijas palīdzību, nemaz neizprotot patieso būtību un nerēķinoties ar konkrēto situāciju draudzē."

Zvana saldenieks, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt. Vakar apmēram pulksten 8 no rīta braucu pa Kuldīgas ielu. Pie krustojuma ar Brīvības ielu kāda automašīna vēlējās braukt uz slimnīcas pusi, tāpēc gaidīja, kamēr es pabraukšu garām. Zinu, ka aiz automašīnas ir gājēju pāreja, tāpēc braucu uzmanīgi, tomēr pretī stāvošās automašīnas uguņu gaismā un arī tās aizsegā nepamanīju gājējas, kuras pēkšņi atradās manas automašīnas priekšā. Strauji bremzēju, bet, tā kā ceļš ir nekopts un slidens, tad automašīnas bremzēšanas ceļš ir lielāks nekā parasti. Laimīgas sagadīšanās dēļ sadursme nenotika. Uztraukušies bijām visi. Gribu atgādināt, ka gājējiem jābūt uzmanīgākiem.

Pieredze rāda, ka gājēji nerespektē autovadītājus un maldina tos. Piemēram, stāv pie gājēju pārejas un risina sarunas, bet autobraucējs nevar saprast, vai gājējs runājas vai domā doties pari ielai. Īpaši veciem cilvēkiem un jaunajām māmiņām šķērslis nav arī kupenas ielas malā, jo tās tiek pārvarētas un šķērsota brauktuve nepiemērotā vietā, nedomājot par savu drošību. Automašīnas slideno un bedraino ielu dēļ nevar tik strauji nobremzēt.

Kāpēc Saldū nevar abonēt visus ārzemju izdevumus? Gribēju savam bērnam sagādāt Ziemassvētku pārsteigumu, bet pastā izdevumu Of The Pops nevarēju pasūtīt. Agita no Saldus.

Redakcijas piebilde. Saldus pasta pasūtīšanas daļas vadītāja Rita Žigalova: "Saldus pastā iespējams pasūtīt tikai tos laikrakstus un žurnālus, kuri iekļauti laikrakstu un žurnālu katalogā, jo ar šiem izdevējiem ir noslēgts līgums par preses izplatīšanu. Minētais žurnāls tiek izdots Latvijā, bet par tā izplatīšanu Latvijas Pasts nav noslēdzis līgumu. Ja zvanītāja vēlas saņemt šo žurnālu, tad viņa var sazināties ar žurnāla izdevniecību un varbūt var vienoties par tā piesūtīšanu."