Karstais telefons (21.12.), tel. 3881893 (17-22)

Paldies varas vīriem, kas atrada dažus latus un uzlīmēja atstarojošo elementu uz žoga-barjeras pie Bērnu un jaunatnes centra. Tāpat vajadzētu apzīmēt arī citus esošos un topošos gājēju drošības barjerlīdzekļus.

Uzmanību gājējiem! Esiet taču vienreiz saprātīgi un šķērsojiet ielu arī pāriešanai paredzētā vietā. Pirms dodaties pāri brauktuvei, paskatieties pa labi un pa kreisi un mēģiniet atcerēties fizikas likumus par masu, inerci un berzes koeficentiem.

Kaut arī gājējam ir taisnība, tā nepaglābs no nelaimes gadījuma, un taisnība nenesīs zāles uz slimnīcu vai puķes uz kapiem. Pēc personīgiem novērojumiem savas domas izteica Ēriks Vītoliņš no Saldus.

Karstajā telefonā arvien vairāk tiek apspriests jautājums par gājēju un autobraucēju savstarpējām attiecībām. Pati esmu gājēja un pie auto stūres nesēžu. Šoreiz izteikšu savus gājējas vērojumus.

Ja uz ielas stāv ceļu policija, tad visi šoferi kļūst ļoti pieklājīgi - brauc lēnām, ja ierauga gājēju, auto apstādina, bet, tikko policisti nav redzami, daudzi no autobraucējiem, kā vien mācēdami, cenšas parādīt savu braukšanas māku un uzvedības kultūru - pa pilsētu brauc ar lielāku ātrumu nekā atļautie 50 km/h, neliekas zinis par gājējiem utt. Protams, ir arī izņēmumi.

Izlasījusi Karsto telefonu, kur šoferi sūdzas par nekārtīgajiem gājējiem, nolēmu būt priekšzīmīga gājēja. Vienu vakaru, pēc pulksten pieciem, kad auto satiksme bija intensīva un sals knieba vaigos, gribēju tikt pāri ielai pie Hansabankas. Nostājos pie gājēju pārejas un gaidīju, kad šoferi iežēlosies par mani. Pēc piektās automašīnas viena apstājās, lai izlaistu pasažieri, un arī es varēju šķērsot brauktuvi. Tomēr pie sevis nodomāju - ja automašīnas vadītājam nebūtu jāizlaiž pasažieris, vai viņš apstātos, lai palaistu gājēju?

Bērnu bibliotēkā ir aizmirsta sporta soma ar treniņtērpu. Aicinām atnākt tai pakaļ, lai nebūtu bērnam jāpērk jauns treniņtērps. Bērnu bibliotēkas kolektīvs.

Zvana Judīte Vaičekauska. Saldus Zemē izlasīju pensionāres teikto par aprūpes dienesta darbiniecēm. Pirmajā mirklī likās, ka tas ir neizdevies joks. Tad sapratu, ka ķengāšanai ar jokošanos nav nekā kopēja.

Jau 14 gadus es regulāri eju uz aprūpes dienestu. Esmu aprūpētāja trim vientuļiem pensionāriem. Pati audzinu četrus bērnus un nekad neesmu saņēmusi atteikumu palīdzībai. Vienmēr tur tieku laipni sagaidīta, uzklausīta un prom eju ar prieku sirdī, jo zinu, ka laipnākas par Imantu Cālīti un viņas kolēģi Rutu nemaz nevar būt. Varbūt pensionāre, kas izteica savas domas, bija sajaukusi kabinetus, jo nekad 14 gadu laikā neesmu redzējusi, ka aprūpes dienesta darbinieces dzer kafiju un neuzklausa apmeklētājus.

Nopirku kafijas automātu (nosaukts veikals), bet garantijas laikā tas sabojājās. Pirms nedēļas to aiznesu atpakaļ uz veikalu, lai salabo. Vēlos zināt, cik ilgi to labos? Miļauska no Saldus.

Redakcijas piebilde. Sazinoties ar veikala vadītāju, noskaidrojām, ka garantijas remonta ilgums nav atkarīgs no veikala, bet no firmas, kas izplata attiecīgo produkciju. Pircējas kafijas automāts ir saremontēts un saņemams veikalā. Veikala darbinieki atvainojas pircējai par sagādātajām neērtībām.