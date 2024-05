Karstais telefons (28.12.), tel. 3881893 (17 - 22)

Arī es vēlos piedalīties diskusijā - gājējs un autobraucējs. Lai arī kādi būtu viena vai otra autovadītāja attaisnojoši vai neattaisnojoši argumenti, tomēr situācija uz gājēju pārejām kopumā ir stresaina. Lai piedod man tie autovadītāji, kas ievēro vispārpieņemtos cieņas likumus pret gājējiem. Tomēr, "pateicoties" visiem tiem braucējiem, kuriem uz to nospļauties, mēs uz gājēju pārejām stāvam un zīlējam margrietiņās.

Tik nedroša un stresaina uz ielas, tajā skaitā arī uz gājēju pārejas, es esmu jutusies tikai un vienīgi savā valstī. Esmu bijusi citās valstīs un zinu, kā tur brauc un uzvedas autovadītāji. Aizbraucot uz ārvalstīm, ir grūti pierast, ka šķērsot ielu var aizmiegtām acīm pat, vēl skaidri neliekot nojaust vadītājam, ka to grasos pāriet. Pat, uzturoties ilgstoši kādā valstī, neesmu redzējusi policistus stāvam un patrulējam, ka kādam autovadītājam uz gājēju pārejas pēkšņi sakārojas kādu nobraukt vai izskriet cauri pilsētas centram autorallija Parīze - Dakāra ātrumā. Gribu nodot sveicienus kāda gaiša džipa vadītājam, jo aiz šīs automašīnas ne tikai zeme līgojas. Brīdī, kad notiks nelaime, ceru, ka viņš citus nevainos.

Autovadītājiem vēlos atgādināt - gribat vai negribat, cienāt vai necienāt, bet gājēju pāreja ir mūsu. Var vainot sniegu, ledu vai svaigu gaisu, bet šoferim ir pietiekami daudz laika un pietiekams attālums, kas šķir viņu no gājējiem, lai apstātos. Piedodiet, bet jums tāpat kā tiem, kas dzīvo citās valstīs, ir divas acis, rokas, kājas un smadzenes, lai padomātu par satiksmes noteikumu ievērošanu, kā arī savu un gājēju drošību. Viss atkarīgs no tā, vai šoferis to vēlas vai nē. Dina Saldū.

Zvana autobraucēja. Kārtējo reizi izlasīju Karstajā telefonā gājēju pārdomas par ielu šķērsošanu Saldū. Es neesmu apmierināta ar gājēju izteiktajām pretenzijām, jo uzskatu, ka gājēji ir adekvāti nekorekti uz ielas. Ielas šķērso neatļautās vietās un tad vēl ļoti nekaunīgā veidā autovadītājiem ar žestiem un mīmiku rāda savu neapmierinātību, kas nav pamatota. Ielu šķērsošanai ir paredzētas gājēju pārejas. Domāju, ja brauc viena automašīna, tad gājējs, nemetoties zem riteņiem, to pie gājēju pārejas var arī palaist. Ir jābūt savstarpējai sapratnei.

Priecājamies, ka tagad pa apgaismotu ielu varam ieiet savā pagalmā. Kalnsētas ielas 29. un 30. nama iedzīvotāji.

Saņemts anonīms zvans, kurā zvanītāja sūdzas par brāķa preci.

Redakcijas piebilde. Ja pircējs par brāķa preces apmaiņu vai garantijas remontu nevar vienoties ar pārdevēju vai veikala vadītāju, tad sūdzēties par preces kvalitāti var Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, tālrunis 7212688 vai 7287403.

Zvana Biruta Grīsle. Esmu patīkami pārsteigta par Ziemassvētku apsveikumu un paciņu, ko bija sarūpējuši Brocēnu vidusskolas skolēni un Latvijas Jaunatnes Sarkanā krusta Saldus nodaļa. Lai viņiem labie darbi atmaksājas!