"Palūdzu, lai atved atkritumus..."

Par to, ka mežmalā netālu no Zaņas pagasta "Kreijām" mētājas lopkautuves atkritumi, redakcijai un vides aizsardzības pārvaldes rajona nodaļai stāstīja pagasta iedzīvotāji.

Viņi sašutuši, ka lopu kaušanas atliekas - kājas, galvas, zarnas, arī trušādas - zvēri un apkaimes suņi izvazā pa mežu pat visai tālu no "Kreijām". Turklāt kaut kas tāds notiek laikā, kad Zaņā jau konstatēti divi trakumsērgas gadījumi, tajā skaitā viena traka lapsa klīdusi pie skolas, kas atrodas netālu no "Kreijām". Lapsas, plūkdamās par barību, tikai vairo trakumsērgas izplatību (nesen tā konstatēta arī kaimiņos - Ezeres pagastā).

"Kreiju" ganību stūrī mežmalā vēl mētājas dzīvnieku neapēstas lopu kājas un galvas, un pēc labi iebraukta ceļa manāms, ka uz mežmalu vesta ne jau viena vien krava. Mežazvēru un suņu pēdas sniegā liecina, ka te ir iecienīta mielasta vieta.

"Kreiju" saimniece Aija Rake neuzskata, ka būtu izdarījusi ko sliktu, vien parūpējusies par savas mājputnu saimes drošību.

"Cik tad ilgi var ciest, ka manas vistas un pīles stiepj prom lapsas! Lapsu savairojies ļoti daudz, un mednieki ar tām netiek galā. Reiz norīkoja vienu mednieku, viņš nošāva sešas. Lai lapsas nenāk uz mājām, lūdzu, lai no "Skābaržu" kautuves atved atkritumus, un atveda arī. Kādas trīs kravas. Pēc tam lapsas pie mājām nav redzētas, tām pietiek, ko ēst." To, ka lapsas no plašas apkaimes uz mielošanās vietu nāks arī tad, ja tur vairs atliekas neizbērs, saimniece nav iedomājusies. Protams, arī ne to, ka šāds "kopgalds" tikai vairo trakumsērgas briesmas.

Diezgan vieglpratīga attieksme arī kautuves īpašniekam Rimantam Pociusam - "Kreiju" saimniece lūgusi, lai viņš atved un izgāž lopkautuves atliekas, un kādēļ neizpalīdzēt? Bet kautuves atlieku šādu likvidēšanas veidu nepieļauj nekādi noteikumi. Tie paredz, ka kautuves atliekas pēc līguma nododamas izbarošanai kažokzvēru fermā ("Skābaržiem" šāds līgums ir ar Saldus zvērsaimniecību), vai nu tās jāutilizē sadedzinot vai nododot uzņēmumam, kurā ir utilizēšanas iespējas. Vēl atļauts atliekas aprakt tām paredzētā vietā.

Mājlopa īpašnieks tiesīgs no kautuves saņemt atpakaļ viņa paša audzētā mājlopa iekšējos orgānus, kājas un galvu, ja to vēlas.

Tā kā šoreiz vainīgi abi - gan "Kreiju" saimniece Aija Rake, gan "Skābaržu" īpašnieks Rimants Pocius, abiem par nelikumīgu un pat bīstamu rīcību jāsamaksā naudas sods, kā arī jāsavāc un jāsadedzina tās atliekas, ko meža dzīvnieki un klaiņojoši suņi vēl nav apēduši.

Vides aizsardzības inspektore Dzidra Straumane sacīja, ka tik vieglprātīgu attieksmi viņa redz pirmo reizi.