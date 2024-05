Tikai labu

Kādā pirmssvētku dienā gadījās būt labi izglītotu un inteliģentu cilvēku sabiedrībā. Runāja par šo un to, te kāda kundze ieminējās, kas darāms, lai pienācīgi sagaidītu jauno, pēc horoskopa Aitas - Kazas gadu. Mugurā noteikti esot jāģērbj kāds jauns, nevalkāts apģērba gabals, pie svētku drānām jābūt kādam spožumam. Ļoti vēlams, lai apģērbā būtu dabīgs materiāls, protams, visieteicamākais‚ no aitu vilnas vai aitādas.

Un kas vēl esot svarīgi - lai gadumija būtu mierīga, bez neviena asuma, pārmetuma, slikta vārda pat tad, ja kāds to pelnījis. Bez neviena slikta vārda. Te nu kāds kungs sacīja, ka pirmos jaunā gada sagaidīšanas nosacījumus būtu iespējams izpildīt visvieglāk, bet pēdējais ir visgrūtākais. Sliktie vārdi taču izsprūk it kā paši no sevis. Dažbrīd negribēti, citreiz - jau labu laiku zemapziņas dzīlēs turēti.

Kad pārcilājam šī gada atmiņas, kas pirmais iešaujas prātā? Gribētos atminēties tikai labo - kas gluži taustāmos ieguvumos tapis, un to, kas netverami uzlādējis, devis spēku, sparu, uzmundrinājumu. Ko esam devuši citiem - vai palīdzējuši, pieliekot savu roku un prātu, vai īstajā brīdī mierinājuši, iepriecinājuši? Ir bijis tik daudz iespēju un veidu, kā darīt labu. Vai esam šīs iespējas izmantojuši?

Reiz, kad nācās krietnu laiku vadīt slimnīcā, palātā tika ievesta sīciņa meitenīte, gadus desmit veca, ar applaucētām kājām. Viņu netīšām ar verdošu ūdeni bija aplējis lielais brālis. Diezin vai meitenītei sāpēja mazāk nekā pārējām slimniecēm, kas ik pa laikam ievaidējās vai iekunkstējās. Bet meitenīte pacietīgi izturēja visas procedūras. Vēlu vakarā pēc pēdējās zāļu injekcijas viņa salika rociņas un klusu pateicās Dieviņam, ka kļūst vesela. Bija dīvaini klusumā dzirdēt meiteni kādam čukstus stāstām, ka viņa visu dienu bijusi laba un paklausīga, ka māsiņas un dakteris ir labi un dara visu, lai viņa kļūtu vesela. Un labu vārdu viņa aizlika par lielo brāli, kurš nebija vēlējies, lai viņa kļūtu slima. Šķiet, sīciņās meitenes vakara pateicības vārdi par visu, kas labs, ar laiku ietekmēja arī visas pārējās slimnieces. Pat tā sieva, kuru bija smagi piekāvis piedzēries vīrs un kura pirmajās dienās gānījās trīsstāvīgiem lamuvārdiem, pierima.

Labs vārds dara brīnumus. Vai esat pamanījuši, ka ļaudis, kam jūs uzsmaidāt, kaut mazliet atplaukst? Bieži vien daudz ko var panākt tikai ar smaidu un laipnību, bet nez kādēļ izvēlamies dusmas un kategorisko "man pienākas, dodiet!".

Jauns gads ir tāda vēl ne ar ko neaprakstīta lapa, nākamā gada dienu grāmata. Kādus vārdus pirmos tajā ierakstīt? Vai tos, kuri kā sārņi krājušies un krājušies aizvadāmajā gadā? Vai varbūt sāksim stāstu ar to labo, kas mums ir un ko labu mēs vēlētos piedzīvot un izdarīt jaunajā gadā?