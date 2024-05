Karstais telefons (30.12.), tel. 3881893 (17 - 22)

Arī gājējiem kādreiz derētu ieskatīties satiksmes noteikumos, kur teikts, ka viņi uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības apstāties. Noteikumos ir arī teikts, ka vadītājiem nav jāgaida, vai pie gājēju pārejas stāvošās tantes ies pāri vai nē. Vadītāja pienākums ir palaist gājēju "kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju vai iziet uz tās, ja tie varētu tikt traucēti vai apdraudēti". Būsim taču vienreiz savstarpēji pieklājīgi un saprotoši! Ēriks Vītoliņš.

Ziemas apstākļos mūs, autobraucējus, aicina būt uzmanīgiem. Piekrītu, ka braukšanas apstākļi ir mainījušies. Taču tas neattaisno ceļu uzturētāju brīžam neizprotamo bezdarbību. Vairākus gadus ikdienā braucu uz Rīgu un varu apgalvot, ka, Saldus rajonā iebraucot, ceļš parasti ir nekoptāks nekā citu rajonu teritorijā. Piemēram, 17. decembrī plkst. 22.20 viadukts pie Brocēniem nebija ne notīrīts, ne nokaisīts. Kad tas būtu jādara? Turpat dežurēja ceļu policija - vai arī viņiem nav jālūkojas, lai ceļi būtu normālā stāvoklī? Uz viadukta un tā tuvumā taču bieži notiek avārijas. Arī, no Brocēniem braucot uz dzelzceļa pārvadu, šoferiem ir grūtības, it īpaši tumšā, lietainā laikā, jo tad nav saskatāmas pat ceļa līnijas, kur nu vēl, ja pa ceļu kāds iet.

Es vienmēr ielāgoju, ka nelielā iela, kur dzīvoju, agri no rīta nav notīrīta un man jārēķinās, ka reizēm var būt grūti braukt. Taču Rīgas - Liepājas šoseja un vecais ceļš, kas no Saldus ved uz Brocēniem, būtu jākopj regulāri. Reizēm, izbraucot uz viaduktu, jāzīlē: ja no sāniem nebrauc mašīna - tev veicies, bet, ja brauc, var notikt nelaime, jo ceļš ir ļoti slidens.

Lasu avīzē, cik apzinīgi strādā ceļu uzturētāji, taču reizēm gribas precizēt - kuri tad ir tie ceļi, kas tiek regulāri uzkopti un turēti kārtībā? Egita Sproģe.