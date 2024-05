Vērtē Lietuvas prezidenta vēlēšanu rezultātus

Lietuvas prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā negaidīti savu sāncensi - pašreizējo prezidentu Valdu Adamku - ar 140 000 balsu pārsvaru uzvarēja ekspremjers Rolands Pakss.

Paksam ir 46 gadi, pēc specialitātes viņš ir inženieris celtnieks, arī diplomēts aviācijas pilots. Bijis Viļņas mērs un Lietuvas premjers. Savulaik aktīvi uzstājās pret amerikāņu enerģētikas firmas "Williams" piedalīšanos naftas pārstrādes uzņēmuma "Mažeiķu nafta" privatizācijā. Kad šī firma ar prezidenta Valda Adamka atbalstu nopirka "Mažeiķu naftu", Pakss atkāpās no valdības vadītāja amata. Pakss ir liberālis, pēc ievēlēšanas solīja asi vērsties pret korupciju un noziedzību valstī, kā arī panākt efektīvāku ierēdņu darbu. Viņa izteikumi, starp citu, ir līdzīgi mūsu premjera Einara Repšes partijas lozungam. Pakss teicis, ka piespiedīs Lietuvas ierēdņus strādāt valsts un pilsoņu interesēs.

Kā vēlēšanu rezultātus vērtē mūsu rajonā - pierobežā dzīvojošie lietuvieši?

ANTANS PRAZAUSKS, Saldus 21. ceļu rajona Rubas iecirkņa darbu vadītājs: - Vērtēju divējādi. No vienas puses - bijušajam prezidentam Valdam Adamkum ir plaši starptautiski sakari, teicamas angļu valodas zināšanas. Taču Rolands Pakss ir gados jauns, enerģisks, dzimis Žemaitijā, tādēļ viņa raksturs ir spītīgs, apņēmīgs un straujš. Viņš saka to, ko domā. Šķiet, ka līdz šim Lietuvā vairāk tika atbalstīta inteliģence, taču laukos, tāpat kā Latvijā, cilvēki dzīvo slikti, tādēļ cer uz pārmaiņām. Domāju, ka tieši tāpēc Pakss guva vēlētāju atbalstu. Un tas, manuprāt, ir labi. Protams, jaunajam prezidentam būs jāsadarbojas ar visiem Lietuvas politiskajiem spēkiem. Un to viņš arī apsolījis, tāpat - turpināt Adamka iesākto ārpolitisko kursu.

RIMANTS JASUTIS, robežsardzes inspektors: - Lietuvieši, manuprāt, pareizi izvēlējušies. Politikā jānāk gados jaunākam cilvēkam, ar elastīgu domāšanu, enerģiskam. Tāds ir Pakss.

IVO ŠTRAUSS, ezernieks: - Mana mamma ir lietuviete, es gan pēc pases esmu latvietis, taču sekoju līdzi notikumiem Lietuvā. Man liekas, ka jaunais prezidents nav pietiekami respektabls, savās runās - visai populistisks. Un solījumi - tādi paši. Lietuvas prezidentam nav tādu pilnvaru, lai mainītu likumus. Pakss man šķiet pārāk straujš un neprognozējams. Savā pirmsvēlēšanu kampaņā viņš spieda uz to, ka daudzi cilvēki dzīvo slikti un gaida kādas pārmaiņas. Un par Paksu nobalsoja vairums vēlētāju, īpaši daudz - laukos. Prezidentam, manuprāt, jābūt ar stabiliem uzskatiem, noteiktam. Bet tad jau redzēs, kā viņam veiksies.

IRĒNA VAIČKAUSKIENE, Rubas pagasta mājsaimniece: - Sola jau Pakss daudz ko, tāpat kā Latvijas politiķi. Bet, vai to arī izpildīs, es neticu. Taču, ja es būtu piedalījusies vēlēšanās, arī balsotu par Paksu - pie varas jānāk jaunajiem.