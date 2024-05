Kas zem pelniem

Ministru algu palielinājums, kas salīdzinājumā ar Latvijas iedzīvotāju vairākuma ienākumiem ir astronomisks, radījis aizdomas par to, ka lielā rosība, atmaskojot valsts amatpersonas un ierosinot neskaitāmas disciplinārlietas un atstādināšanas no amata, ir tikai dūmu aizsegs, lai aiz kompetences un nesamierināmības maskas attaisnotu savu mantrausību. Taču, ja palūkojamies apkārt vērīgāk, skatam paveras daudz mīklainu un miglainu lietu, kas mudina domāt, ka attiecību skaidrošana par to, ko dara ierēdņi un kā viņi rīkojas ar nodokļu maksātāju naudu, tomēr ir akūti nepieciešama.

Pagājušās nedēļas sākumā manu uzmanību piesaistīja kāds krikums no "Dienas Biznesā" publicētajām iknedēļas tiesas ziņām, proti, ka pēc Ekonomikas ministrijas prasījuma par maksātnespējīgu atzīta kāda Saldus rajona zemnieku saimniecība. Tā kā nesen biju interesējusies par maksātnespējas jautājumiem, pabrīnījos - kāpēc ministrija prasa pat savā rajonā ne ar ko neizcēlušās zemnieku sētas bankrotu? Parasti valsts institūcijas ar to nenodarbojas. Piezvanīju uz ministriju un uzdevu šo jautājumu. Atbildē Ekonomikas ministrijas sabiedrisko attiecību speciālisti atsūtīja man maksātnespējas prasības pieteikumu.

Ko es izlasīju? Ka 1995. gadā starp Ekonomikas ministriju un šo zemnieku saimniecību tika noslēgts aizdevuma līgums, saskaņā ar kuru zemnieku saimniecībai tika izsniegts Ls 5000 bezprocentu sanācijas (!) aizdevums. Parāda nomaksas laiks - 1998. gads, tajā skaitā Ls 2000 - 1997. gadā, bet 3000 - 1998. gadā. Prasības pieteikumā teikts, ka atbildētājs nav veicis nevienu no līgumā noteiktajiem maksājumiem.

Vai kāds ir dzirdējis, ka pirms septiņiem gadiem Ekonomikas ministrija (kāpēc tā? - lauksaimniecības uzņēmumi ir Zemkopības ministrijas pārziņā!) būtu realizējusi īpašu programmu paputējušu zemnieku saimniecību atdzīvināšanai - jo aizdevums dots sanācijai, tātad saimniecība jau bijusi maksātnespējīga? Toties noteikti daudzi no mums zina zemniekus, kuriem līdzīgs valsts pabalsts (bez procentiem taču!) būtu palīdzējis straujāk attīstīties, maksāt nodokļus, radīt jaunas darba vietas... Vai nodokļu maksātājiem - jo nevienu citu kā mūsu maksāto naudiņu taču aizdevumā nevarēja iedot! - bija nojausma, ka valsts budžets tiek tērēts šādā veidā?

Prasības pieteikumā arī minēts, ka 1997. gadā atbildētājs saņēmis brīdinājuma vēstuli, kurā draudēts ar lielu soda naudu. "Pēc vēstules nosūtīšanas prasījums netika apmierināts, kā arī netika celti iebildumi pret to." - citēju dokumentu. Ja aizdevējs būtu privāta persona vai banka, jau pēc pirmā termiņa beigām zemnieku saimniecības īpašnieks būtu meklēts rokā, būtu apķīlāta viņa manta, uzsākta tiesvedība par parāda piedziņu... Valsts naudu aizdevusī ministrija nogaida arī nākamo gadu, aiznākamo, vēl un vēl, un tad - 2001. gada beigās - sūta atgādinājuma vēstuli un brīdinājumu par pieteikuma iesniegšanu tiesā. "Pēc Uzņēmumu reģistrā uzrādītās zemnieku saimniecības juridiskās adreses nosūtīto vēstuli "Latvijas pasts" nosūtīja atpakaļ, norādot, ka minētajā adresē zemnieku saimniecība neatrodas." Varbūt nekad nav atradusies?... Varbūt nekad nav reāli darbojusies, jo VID Saldus rajona nodaļa apliecinājusi, ka šī zemnieku saimniecība nav reģistrējusies nodokļu maksātāju reģistrā un nekādas atskaites nav sniegusi. Vēl labāk - tātad valsts nauda bez procentiem izsniegta (negribas rakstīt - aizdota) pat nodokļu nemaksātājam! Interesanti, kā aizdevējs varētu argumentēt labumu, kas rastos valstij no šāda aizdevuma, ja aizdevuma ņēmējs nepretendēja pat uz kārtīga nodokļu maksātāja slavu.

Iztaujāju arī šīs zemnieku saimniecības administratoru, par kuru esmu dzirdējusi atsauksmes kā par pieredzējušu, kompetentu speciālistu. Viņa pilnvarās esot meklēt rokā parādnieku, nevis analizēt pašu aizdevuma faktu, un viņš visai neticīgi izteicās par žurnālistu iespējām "aizrakties" līdz darījuma būtībai. Tā kā, pēc neoficiālām ziņām, valsts īpašo uzticību baudījušais saimnieks pelna naudu ārvalstīs, izmeklēšana, ja policija pēc administratora iesnieguma to uzsāks, var vilkties bezgalilgi, un senais parāds valstij apklāsies ar aizmirstības pelniem. To būs veicinājis pats aizdevējs, nepārbaudot, vai zemnieku saimniecība vispār pastāv, un ļaujot parāda lietai pietiekami ilgi "nostāvēties", lai tagad būtu "visi gali ūdenī".

Ko ar to gribu pateikt? Ne jau šī zemnieku saimniecība ir vienīgais valsts naudas iztrallinātājs un neba tie pieci tūkstoši - tas lielākais zaudējums. Šis gadījums tikai ilustrē, cik vienkārši var rīkoties ar valsts naudu tie, kuriem ir vara. Pieļauju - sevi neaizmirstot. Ja jaunā valdība tiešām spēs panākt pilnīgu kontroli pār naudas plūsmu caur valsts institūcijām, gribas apgalvot, ka savas milzu algas viņi arī būs nopelnījuši.