Karstais telefons (16.01.), tel. 3881893 (17 - 22)

Zvanu no Nīgrandes, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt. Nevaru saprast, kāpēc netiek apkaroti točku turētāji. Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā Nīgrandes centrā. Pateicoties nelegālā alkohola tirgotājam, kurš dzīvo mūsu mājā, pārējie iedzīvotāji ciešam, jo regulāri tiek traucēts mūsu naktsmiers. Izslāpušie ar automašīnām piebrauc pie mājas trijos, četros naktī, atver salona durvis, skan skaļa mūzika, dauza durvis, kā arī pieķēzī apkārtni. Pagasta vadītāja un arī deputāti zina par nejēdzībām, bet nekas netiek darīts. Kad atgādinām, ka nelegālā alkohola tirgotava jālikvidē, mums atbild, ka jāraksta sūdzība. Tomēr baidāmies to darīt, jo nevaram būt droši, ka ar mums pēc tam fiziski neizrēķinās, kā arī netiek izdauzīti mūsu dzīvokļu logi.

Vēlos pastāstīt, kāds "labums" ir no jaunizveidotā novada. Pērn avīzē bija liels raksts par Brocēnu novadu, kurā teikts, ka netiek aizmirsts neviens stūris. Šādu izteikumu nepiepildīšanos dzīvē piedzīvoju jau kolhozu apvienošanās laikā - jau tad mūsu Stūru galā nekas no kultūras dzīves vairs nenotika. Bet, ja Blīdenē notika kāds pasākums, tad tika iedots autobuss, lai varētu uz to tikt. Šogad novada dome uz Saeimas vēlēšanām nenodrošināja ar transportu. Tāpēc no pašām attālākajām novada vietām - Lubmuižas, Pilsblīdenes un citām - vairāki cilvēki palika nevēlējuši.

Kad bija vecais ciems, vecos ciema ļaudis neaizmirsa, vismaz apsveica dzimšanas dienās. Tomēr jaunā dome to vairs nevar atļauties. Viņi saka, ka vecos cilvēkus apsveiks, sākot no 80 gadiem un tālāk. Bet tie jubilāri, kuri ir dzimuši pēc Jaunā gada, apsveikumu nesaņem. Piemēram, manai mammai Olgai Netelbergai, kurai dzimšanas diena ir 8. janvārī, šogad palika 93 gadi. Dzimšanas dienā viņa gaidīja ciemiņus un cerēja, ka viņu atcerēsies novada vadības pārstāvji, tomēr nesagaidīja, jo budžetā nav naudas. Vecajiem cilvēkiem jau nevajag daudz - tikai lai atceras, ka viņi ir un atbrauktu ciemos kaut vai ar puķīti, apsveiktu, apskatītos, kā dzīvo. Jubilāru, kuriem pāri 80, nav daudz. Domāju, ka priekšnieku izdevumiem nauda budžetā vienmēr atrodas. Līvija Vīndedze.