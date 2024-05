Karstais telefons (21.01.), tel. 3881893 (17 - 22)

Paldies par labi noorganizēto rajona sportistu balli. Jānis Karulis.

Vai Saldus pagasta iedzīvotāji arī nav pelnījuši, lai nokaisītu ceļus un tos uzturētu kārtībā? Saldus pagasta iedzīvotāja, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt.

Labi, ka brīdī, kad notiek avārija, ir pie kā griezties. 17. janvārī palikām bez ūdens, jo plīsa ūdensvads. KUK vīri uz Putnu ielu ieradās uzreiz pēc izsaukuma un šīs ziemas grūtajos apstākļos operatīvi un kvalitatīvi veica ūdensvada remontu. Miezis.

Vienmēr būs laika apstākļi, kuriem jāprot pielāgoties. Ledus, peļķes, sniega vaļņi, tas ir pārejoši. Taču piektdien apmēram pulksten 12 uz gājēju pārejas starp tirgu un baznīcu es redzēju vismaz trīskāršu pārkāpumu. Sapratu, ka nāves deja uz mūsu brauktuvēm tik drīz vis nebeigsies.

Uz Kuldīgas ielas stāvēja automobiļu rinda ar ieslēgtu kreiso pagriezienu, bet viena - arī pārejas vidū, gājēji to mēģināja apiet no abām pusēm un pamanīties pārskriet, bet taisni un pa labi braucošie neapstājās. Vienu puikiņu tā tik noturēju, lai nepaskrien zem riteņiem. Viņa vienīgā vaina, ka vēl nav izaudzis pāri automašīnas jumtam. Ne viņš redz braucošos, ne tie viņu. Kamēr esmu aizlaipojis līdz mūzikas skolai un varu beidzot galvu pacelt uz augšu, atkal mani gaida nepatīkams pārsteigums. Valsts atpazīstamības simbols ir nepareizās krāsās, kātu ieskaitot. Tā leņķis pret sienu noteikti ir mazāks par 45 grādiem. Vai es būtu pirmais, kas to būtu pamanījis? Saldenieks Juris Vinklers.

Zvanu sakarā ar iepriekšējā Karstajā telefonā lasīto. Neuztraucieties, Kļaviņas kundze, arī es tajā pašā laboratorijā pērnā gada 16. decembrī no vēnas nodevu asins analīzes. Kaut man bija ģimenes ārsta nosūtījums un slimokases apdrošināšanas polise, arī no manis par procedūru iekasēja 70 santīmu un čeku neizdeva. Ja arī mans uzvārds nav reģistrēts, tadā gadījumā aizvedīšu Skujevska kungam analīžu lapu, kas saucas Testēšanas pārskats bioķīmijā. To pirms izpildīšanas parakstīja feldšere - laborante Gunta Bērziņa. Hartmane.

Zvana Aina Kļaviņa, kas zvanīja uz iepriekšējo Karsto telefonu par laboratorijas apmeklējumu. Atgriežos pie publicētā. Es neesmu ne rēgs, ne spoks, bet reāla persona. Ja fakts nav noticis ar mani, bet ar manu draudzeni, vai tad man nebūtu vērts zināt, vai tas ir, vai nav likumīgi, ka par analīzēm prasa naudu, kas nav uzrādīta informācijas lapā, un neizdod čeku. Domāju, ka šī tēma interesē daudzus Saldus rajona iedzīvotājus, kas apmeklē laboratoriju. Personīgi es jūs, Skujevska kungs, sameklētu, bet avīzē aplūko tēmas, kas interesē arī pārējos cilvēkus.

Redakcijas piebilde. Ar Karstajā telefonā minēto iepazīstināts SIA "Saldus medicīnas centrs" vadītājs A. Skujevskis. Viņš pastāstīja, ka aprunājies ar laboratorijas darbiniecēm. Laboratorijā ir kases aparāts, kura čekus izdodot apmeklētājiem. Ja nepieciešams, uz čeka tiekot rakstīts arī cilvēka vārds un uzvārds. Kases aparāta čeku nevar izdot, ja pārtraukta elektrības padeve, taču tas notiekot reti. Dažkārt cilvēki aizejot, nesagaidījuši, kamēr čeku izdrukās. A. Skujevskis neesot ieinteresēts aizstāvēt ne darbiniekus, ne spodrināt iestādes mundiera godu. Tāpēc viņš atkārtoti aicina cilvēkus griezties tieši pie viņa nedēļas laikā vai vislabākais - tūlīt, kad nav iedots čeks vai radies kāds cits pārpratums vai neskaidrības. A. Skujevskim var piezvanīt arī pa telefonu 3881057. "Man ir lūgums - ja zvana Kļaviņa, bet neskaidrības mūsu iestādē radušās viņas draudzenei vai kaimiņienei Ozoliņai, lūgums nosaukt Ozoliņas vārdu, lai var pārbaudīt konkrētu faktu, nevis atbildēt vispārīgi."