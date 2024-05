KARSTAIS TELEFONS (23.01.), tel. 3881893 (17 - 22)

Zvana Tūristu ielas 2. nama iedzīvotāja, bet manu vārdu lūdzu laikrakstā neminēt. No 7. janvāra dzīvoklī ir 15 grādi, bet vakaros - 16 grādu. Esmu zvanījusi uz Namu pārvaldi, bet nekas netiek darīts. Tiku tikai baidīta, ka manā dzīvoklī atslēgs apkuri, lai es pārliecinātos, kas ir aukstums, un izteica repliku, ka nabagie nesūdzas, bet bagātie nezina, ko grib. Domāju, ka 15, 16 grādu - tas nav silts dzīvoklis. Par apkuri maksājam pietiekami, un prasīt, lai dzīvoklī būtu vismaz 17 grādu silts, kā tas bija līdz 7. janvārim, nav daudz.

Redakcijas piebilde. P/u Namu pārvalde pārvaldnieks Jānis Krūmiņš pastāstīja, ka sakarā ar sūdzību pārbaudīts stāvvads, tas ir kārtībā. Iespējams - traucējumi varētu būt dzīvoklī. Tos varēs noskaidrot, kad ar īrnieci izdosies vienoties par speciālistu tikšanu dzīvoklī. Īrniecei neesot draudēts ar apkures atslēgšanu.

Varu tikai apbrīnot veterinārārstu Miķeli Žundu. Nezinu, pa kuru laiku viņš atpūšas. Ja lopiņam ir kāda nelaime, tad viņš atbrauc un dara visu, lai tas atveseļotos. Veterinārārsts Žunda vienmēr visu izskaidro, nomierina un atstāj zāles lopiņam.

Mūsu vienīgajai gotiņai pēc atnešanās bija piemetusies piena trieka, govs necēlās augšā. Zvanīju dakterim, un viņš atbrauca vēlā vakara stundā. Tomēr arī otrā rītā bija jālūdz daktera palīdzība. Priecājos, ka mums nebija jāzaudē mūsu ģimenes vienīgā piena devēja. Zenta Skurbika Blīdenē.

Mana garāža atrodas Nākotnes ielā, tās numurs ir 4. Šogad notiek kaut kas nejēdzīgs, jo garāžas remontbedre ir pilna ar ūdeni. Kamēr tā ir manā īpašumā, nekad tā nav bijis. Arī uz ielas izveidojies dīķis. Domāju, ka atbildīgām personām jāseko, lai notekūdeņi neapplūdinātu ielas un celtnes.

Sestdien mūsu ģimenē bija bēres, bet ceļš līdz kapiem - tīrais ledus. Tāpēc ceturtdien piezvanījām uz Saldus ceļu daļas Reņģes iecirkni un lūdzām, lai nokaisa ceļu Nīgrande - Dziras - Kalni. Piektdien lūgums tika izpildīts. Priecājos, ka ir saprotoši cilvēki. Bērinieku vārdā - Jānis Salmiņš.

Mūsu mājā dzīvojošais kaimiņš, apsildot savu dzīvokli, ilgu laiku nelikumīgi izmantoja elektrību, par kuru nemaksāja. Speciāla komisija to atklāja, bet rēķinu par patērētajiem 800 kilovatiem pieprasīja maksāt mums, veciem cilvēkiem. Tā kā mēs atteicāmies to darīt, mājai atslēdza elektrību. Jau no 16. janvāra mēs, divi veci pensionāri, kā arī lopiņi, esam pamesti tumsā. Novadnieku pagasta iedzīvotāja, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt.

Redakcijas piebilde. RET Saldus elektrotīklu rajona vadītājs Ojārs Ābelnieks: "Īpašuma saimniekam ir jāmaksā par patērēto elektroenerģiju, ko uzrāda skaitītājs. Konkrētajā gadījumā vairākas speciālistu komisijas no Rīgas un Liepājas RET veikušas pārbaudes un konstatējušas, ka elektroenerģiju nav patērējis kaimiņš, bet gan paši saimnieki. Laboratorijā tika pārbaudīts arī elektroenerģijas skaitītājs, un tā bojājums netika atklāts."

Esmu Ansone, dzīvoju Kalnsētas ielas 29. nama 16. dzīvoklī. Saldus siltums ir paņēmis kredītu, un tiek rakstīts, ka kredīta atmaksai tiek iekasēti 6 santīmi par vienu kvadrātmetru un tas ir atsevišķs maksājums. Es gribu zināt, kur tiek novirzīti otri 6 santīmi, jo es maksāju pastāvīgo maksu - divreiz seši santīmi. Mans dzīvoklis ir 49 kvadrātmetrus liels, un katru mēnesi, neatkarīgi no patērētā siltuma daudzuma, maksāju 7,68 latus. Kur paliek šī nauda?

Redakcijas piebilde. 0,06 Ls/m2 mēnesī ir jāmaksā par siltummezglu. Tā nav pastāvīgā maksa, bet atsevišķs maksājums. Pastāvīgā maksa ir 0,156 Ls/m2 mēnesī, kas minētajā dzīvoklī arī ir nosauktā summa - 7,68 Ls.

Zvana no Kalniem, bet manu uzvārdu lūdzu nepublicēt. Mums, vecākiem, ir jautājums - kad Kalnu skolas virtuvē būs kārtība? Nevaram saprast, cik pavāru virtuvē strādā, jo pusdienas katrai klasei tiek salietas vienā traukā kā sivēniem. Par ko mums ir jāmaksā - vai par to, ka mūsu bērni cīnās par savu porciju? Bērni sūdzas, ka ēdiens nav garšīgs. Gribu zināt, vai privātpersonas var nest savus produktus uz skolas ēdnīcu?

Redakcijas piebilde. Kalnu vidusskolas direktores vietas izpildītāja Zenta Klaipa: "Domāju, ka mūsu skolas virtuvē situācija ir normāla. Katrs ēdiens tiešām tiek salikts lielā bļodā, un katrs audzēknis uz sava šķīvja var uzlikt tik, cik viņš var apēst. Tādējādi skolēniem mācām galda kultūru. Ja kāds vecāks ir neapmierināts ar virtuvē notiekošo, tad var ierasties skolā un izteikt savas pretenzijas, kā arī pārbaudīt situāciju virtuvē un ēdamtelpā. Līdz šim neviens vecāks iebildumus par skolas virtuvi nav izteicis. Skolas ēdnīcā izmantojam produktus, kas atbilst veterināri sanitārajām normām. Ja no privātpersonām iepērkam dārzeņus, tad tikai tādus, par kuriem tiek uzrādīti kvalitāti apliecinoši dokumenti."