Redzīgais vārds

Dažreiz šķiet dīvaini - kad vesels, gudrs un simpātisks cilvēks nespēj un nespēj atrast vietu dzīvē. Nekur viņam neveicas. Izvēlētā profesija neinteresanta, amats garlaicīgs, darba stundas par garu, priekšnieks slikts, darba biedri nesaprotoši, alga maza. "Es jau to nevarēšu izdarīt," - pat tad, kad darbiņš "iekrīt rokās", tāds bailulis piesardzīgi atsakās. Jo ikviens darbs prasa atbildību un uzdrīkstēšanos. Nereti šāds cilvēks ne reizi nav pat mēģinājis izdarīt to, no kā baidās.

Kādēļ bailes no nezināmā ir tik nepārvaramas? Ir taču daudzi, kas savureiz iemaldījušies ceļā, kurš nav īstais. Daudzi veltīgi cietuši no sīkiem pārpratumiem, kas vēlāk nieki vien izrādījušies. Pēc savas dzīves pieredzes esmu secinājusi, cik liela nozīme ikviena cilvēka dzīvē ir vārdiem - uzmundrinošiem, nievājošiem, patiesiem. Kā tie mūs maina, palīdz sasparoties vai arī nogremdē! Ikdienā ne vienmēr izprotam vārda tālejošās sekas. Pa jokam, pa vējam pateiktais kādam var būt liktenīgs.

Mēs bieži sabojājam dzīvi tiem, kurus mīlam. Labu domādama, māte piespiež savam bērnam teikt "jā", kad viņš ietiepjas un paliek pie sava "nē". Vai arī otrādi. Gudri psihologi skaidro, kā kurā brīdī rīkoties. Bet ne vienmēr viņu padomi atrod dzirdīgas ausis. Žēl. Mazais nēvārdiņš pārvelk svītru bērna vēlmei izmēģināt savus talantus zīmēšanā vai dziedāšanā. Jo vecāki pārliecināti - tur nekas neiznāks, labāk lai rūpīgāk sagatavo skolas uzdevumus, nevis "nosit laiku kaut kādos tur pulciņos, no kā dzīvē nebūs nekāda labuma".

Laimīgi tie, kuriem vēlāk dzīvē izdodas satikt iedrošinātājus. Un tad notiek brīnums, kādu var vērot Saldus vēstures un mākslas muzejā redzamajā Kuldīgas mākslinieku Elitas Saknes un Ivara Asna radošās pašizpausmes darbnīcas "Asni" izstādē. Te savus krāsainos un filozofiskos gleznojumus citustarp rāda brīvmākslinieki Edmunds Puķe un Gunta Kapiņa - cilvēki, kuriem krietni pāri 40 gadiem. Izstādes anotācijā Gunta rakstījusi: "Augstākā vara, ja tiešām man ir kāds talants, lūdzu, palīdzi atrast to celiņu, kurš vedīs mani tai virzienā, kur man jānokļūst!" Viņas lūgšanas piepildījušās, jo šādi cilvēki satikti. Viņi teikuši "jā", jo uzskata, ka katrā cilvēkā ir slēpts talants. Un nekad nav par vēlu sevi ieraudzīt patiesā gaismā - nevis tikai citu paviršā vērtējumā.

Vārdu dažreiz ir ļoti grūti pateikt. To neļauj bailes būt nesaprastam un nievātam. Tādēļ, pirms sakām "jā" vai "nē", laikam jāieskatās ne tikai savā taisnībā, bet arī tajā otrā - kam šie vārdi domāti. Iespējams, tad mūsu sabiedrībā būs mazāk nelaimīgu un savrupu cilvēku. Mazāk raupjo, paštaisno un neiejūtīgo.