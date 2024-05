Amerikāņi karu nezina, bet viņus tas satrauc

Saldeniece ARVITA BLŪMA decembra nogalē atgriezās no ASV, kur gadu mācījās angļu valodu un strādāja.

Tagad, kad ASV gatavojas karam ar Irāku, Latvijas sabiedrībā pret to nav viennozīmīgas attieksmes. Saprāts saka, ka karš nav konfliktu risinātājs. Tāpēc izvaicāju Arvitu par to, ko domā vienkāršie amerikāņi.

Vai amerikāņi ir tādi, kādus tu viņus iepriekš biji iztēlojusies?

"Mani nepārsteidza, ka, ielidojot Čikāgā, lidostā gandrīz visi bija melnie. Man melnie cilvēki šķiet ļoti interesanti.

Amerikāņi ir ļoti smaidīgi. To nevar salīdzināt ne ar vienu citu valsti Eiropā. Visur, kur gāju, jutos laipni gaidīta. Apkalpojošajā sfērā, veikalos vienmēr katram pavaicā: sveiki, kā tev klājas? Ejot ārā no veikala, vienmēr novēlēs: priecīgu dienu! jaukas brīvdienas! Veikalā es varbūt biju viena no pircēju simta, bet jutos ievērota. Tas ir ļoti patīkami.

Amerikāņi ir savas valsts patrioti. Ļoti daudzi brauc ar mašīnām, pie kurām ir Amerikas karodziņi, pie mājām katru dienu ir valsts karogi. Arī māju iekšpusē interjerā daudzviet ir karogi."

Latvijā ilgi tika diskutēts, vai ir pareizs lēmums, ka pie skolām valsts karogam jābūt izliktam katru dienu.

"Uzskatu, ja pie skolas ir karogs, tas māca bērniem novērtēt savu valsti. Man liekas, ka latviešiem patriotisma drusciņ pietrūkst. Vajag karogu. Tas liecina par tavu valsti, dzimteni. Man patīk, ka karogs ir pie mājas. Ir cilvēki, kas to izkar savā dzimšanas dienā, jo ir Latvijas pilsoņi. Man tas liekas forši."

Bet varbūt amerikāņiem patriotisms ir tikai ārišķība?

"Varbūt daļai amerikāņu tā ir. Tāpat, kā latviešiem. Amerikāņi savā valstī jūtas ļoti droši. Viņi pat nespēj iedomāties, ka ASV var kaut kas draudēt. Saka, ka Amerika ir stiprākā, drošākā un labākā. Viņi pat sapņos nevarēja iedomāties, ka notiks tā, kā 11. septembrī. Un saprotu, kāpēc tas ir tā, jo jau no skolas gadiem amerikāņus audzina par patriotiem."

Vai ir pareizi skolā visu laiku bērniem teikt, ka mūsu vasts ir labākā, stiprākā...

"Arī mēs Eiropā domājam, ka Amerika ir kaut kas liels un neuzvarams. Piekrītu, ka amerikāņi ir pārāk pašpārliecināti. Tieši par to neuzvaramību. Tam sekas bija 11. septembris.

Mana viesmamma ir vāciete. Viņa stāstīja, ka amīšiem ir lieluma mānija. Kad cilvēkiem nav maizītes, ko ēst, amerikāņi tērē enerģijas resursus pār mēru. Visiem ir lielās mašīnas. Amerikāņi ir patērētāju sabiedrība."

Tagad arī viņi ir tikpat pašpārliecināti?

"Grūti teikt. Viņi baidās, visi baidās. Bet tik droši, kā jutos Amerikā, tomēr nekur citur nebiju jutusies. Ja kaut kas notiek, ASV ir ļoti labi noorganizēta veselības aizsardzība, sociālā apdrošināšana. Ja Latvijā atgadītos liela nelaime, mēs nebūtu gatavi tikt galā ar sekām."

Kā amerikāņi izturas pret ASV valdības vēlmi karot?

"Redzēju piketus un demonstrācijas pret karu Irākā. Tomēr daļa noteikti neiedziļinās, kādas varētu būt kara sekas. Domā, ka tā tiks vaļā no teroristiem.

Izstāstīšu par viestēvu. Viņš ir kara ārsts. Reizi mēnesī viņš brauca uz Floridu, kur ir armijas pilsētiņa Džeksonvila. Viņš bija pirmais, kurš mani apsveica ar Latvijas uzaicināšanu NATO.

Viestēvs bija stresā jau no septembra. Teica, ka viss liecina par to, ka būs karš. Skaļi par to vēl nerunāja, bet viņš jau zināja. Nesen saņēmu ziņu, ka ASV armijā iesauc rezervistus un arī viņam būs jādodas uz Kuveitu."

Kāda Amerikā tagad ir attieksme pret musulmaņiem?

"Uz viņiem skatās ar aizdomām, bailēm. Arī es lidmašīnā uzreiz apskatījos, vai nav kāds tumsnējs pasažieris. Bet tagad lidostās ir stingra kontrole. Manuprāt, ar lidmašīnām terora aktus vairs nevarēs izdarīt.

Amerikāņi, kas ir aizņemti darbā, īpaši par politiku neinteresējas. Bieži pat daudzko neuzzina, jo nav laika skatīties televizoru. Latvijā ir savādāk. Ja neesi noskatījies "Panorāmu", tad nākamajā dienā esi nederīgs sarunu partneris. Latvija ir maza valsts, kurā daudzi pasaules notikumi tiek pārāk dramatizēti. Kad biju ASV, man vairākkārt no mājām zvanīja un teica: šausmas, šausmas, kas jums tur Amerikā notiek! Tajā pašā laikā Amerikā par to pat neko nebijām dzirdējuši."

Cik daudz amerikāņi zina par citām valstīm?

"Tas ir atkarīgs no cilvēku izglītības līmeņa. Jā, ļoti daudzi par Latviju neko nezina. Dažreiz, kad teicu: esmu no Latvijas, viņi atbildēja: tas ir jauki. Bet, kad pavaicāju, vai viņi zina, kur ir Latvija, atbildēja noliedzoši.

Lietuvu zina vairāk. Vaicāju savai viesmammai kāpēc? Viņa teica, ka lietuvieši agrāk nekā latvieši sākuši braukt uz Ameriku. Daudzi strādā par ārstiem.

Daļa zina Latvijas hokejistus. Tas mums ir liels pluss."