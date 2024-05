Vēlētājs gaida solītā izpildi

Pirms katrām vēlēšanām vēlētājs cer, ka viņa uzticību guvušā saraksta deputāti vismaz kaut ko izdarīs, uzlabos, panāks, sakārtos... Klausoties, ka pēc vēlēšanām opozīcijā palikušie un pie varas un amatiem netikušie deputāti pārsvarā to vien dara, kā kritizē savus politiskos konkurentus valdībā un parlamentā, nereti jādomā - kādas gan savu vēlētāju cerības viņi ir attaisnojuši? Jo ar kritiku vien diezin vai pietiks, lai izpildītu pirmsvēlēšanu solījumus.

Nav slikti, ja opozīcija seko līdzi, lai pie varas esošie lemtu taisnīgi, godīgi, konstruktīvi - ievērojot iedzīvotāju vēlmes un intereses. Taču jaunā valdība pēc pēdējām Saeimas vēlēšanām vēl nebija īsti sākusi strādāt, kad no opozīcijas partijām jau saņēma pārmetumu jūru - par neprofesionalitāti, vēlētājiem solītā nepildīšanu, nespēju veidot jauno budžetu utt. Kritizētāji nereti gan aizmirsa savu darbību vai bezdarbību laikā, kad paši bija pie varas.

Piemēram, asu kritiku saņēma valdība par algu paaugstināšanu ministriem. Taču tikai īsu brīdi pirms pilnvaru izbeigšanās bijušie deputāti, starp kuriem bija ne viens vien šodienas kritizētājs, lielā vienprātībā balsoja par kompensāciju trīskāršas mēnešalgas apjomā tiem, kurus neievēlēs 8. Saeimā. It kā deputāta statuss vienreiz Saeimā tikušajam pienāktos uz mūžu. Bijušais finanšu ministrs neskopojas ar kritiku savam tagadējam amata brālim, kaut jaunā valdība nostrādājusi tikai dažus mēnešus, un budžetu sastādot, spiesta rēķināties ar bijušā parlamenta un valdības dāsnu roku dalīto finansējumu īsi pirms vēlēšanām.

Netrūkst kritizētāju arī tepat pašu mājās. Zigmunds Fīrers, šķiet, ir vienīgais no Brocēnu novada domes 23 deputātiem, kas domes un komiteju sēdes apmeklē visneregulārāk. Toties, kad uz sēdi ierodas, netrūkst gudru pamācību kolēģiem. "Nesaprotu, kā lēmuma projekts nonāca līdz sēdei?" "Par šādi sagatavotu jautājumu es vispār atsakos debatēt." "Tas neskan pēc lēmuma projekta, tas skan pēc sacerējuma." "Šis nav civilizēts veids, kā risināt jautājumu." "Man tas šķiet nenopietni. Ja jums šķiet normāli - uz priekšu!" Šādas un līdzīgas daiļrunīgas frāzes skanēja pēdējā sēdē, apspriežot vai ikkatru jautājumu.

Sēdes beigās, paņēmis divus iepriekšējās sēdes lēmumus, viņš diezgan ironiskā tonī skaidroja, kāpēc, viņaprāt, tie ir nepareizi, taču tā arī nepateica, kā būtu bijis pareizi. Iespējams, ka daži lēmumu projekti arī nav uzrakstīti perfekti. Z. Fīreram, daudzus gadus pašvaldībā strādājot, neapšaubāmi uzkrājusies liela pieredze, kas lieti noderētu arī viņa kolēģiem. Taču to varēja pasacīt daudz savādāk, nevis domes sēdē ieslēgtas videokameras priekšā - sak, skatieties brocenieki, kādi neprašas jums deputāti!

Kad tika vēlēts novada domes priekšsēdētājs, šim amatam bija izvirzīta arī Z. Fīrera kandidatūra. Savā runā viņš emocionāli klāstīja, cik daudz viņam nozīmējot Brocēni un cik ļoti viņš vēlas tiem darīt labu. Sēdēs gan rodas iespaids, ka viņš tikai palaikam uz šejieni atbrauc, lai pārējos no malas gudri pamācītu.

No pagājušajā gadā notikušajām 18 domes sēdēm Z. Fīrers piedalījies tikai 6, kā finansu komitejas loceklis no 13 komitejas sēdēm apmeklējis tikai 2. Viņa iesniegumā domei rakstīts: "Sakarā ar to, ka 2002. gada aprīļa Brocēnu novada domes sēdē, izskatot jautājumu par deputātu transporta izdevumu kompensēšanu, deputātu vairākums ir pieņēmis unikālu, man kā deputātam diskriminējošu lēmumu, lūdzu uzskatīt katru kavētu komitejas vai domes sēdi par attaisnoti kavētu." Deputāti lēma, ka kompensēs ar deputāta pienākumu pildīšanu saistītos transporta izdevumus tikai novada robežās. Z. Fīrers strādā Liepājā, un, tā kā netika pieņemts lēmums viņam atmaksāt ceļa izdevumus, uz daudzām sēdēm viņš neierodas, pamatojot, ka deputāti viņam to daļēji lieguši.

Vēlētājiem gan laikam ir vienalga, kur deputāts strādā - Liepājā, Ventspilī, Rīgā vai Daugavpilī. Jo tā ir viņa privāta izvēle, kur pelnīt iztiku sev un ģimenei. Vēlētājam ir svarīgi, lai deputāts, kam viņš atdevis savu balsi, viņa labā kaut ko arī paveiktu.