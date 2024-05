Karstais telefons (18.12.), tel. 21163 (17 - 22)

Vai nevarētu nolemt, ka kafejnīcās aizliegtu smēķēt. Patreiz tajās ir tāda situācija, ka nesmēķētājs pat 5 minūtes nevar izturēt kafejnīcu piesmēķētajās telpās. Saldeniece.

Redakcijas piebilde. Saldus pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dīriņš pastāstīja, ka no 1997. gada janvāra ir spēkā likums "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu". Šī likuma 11. panta "Smēķēšanas ierobežojumi" vienā no apakšpunktiem rakstīts: "Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai". Vēl citā apakšpunktā teikts: "Ja šajā pantā minētajās iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un sabiedriskajās vietās ir viena kopēja telpa, kas paredzēta visiem apmeklētājiem vai darbiniekiem, tad smēķēšanai drīkst ierādīt tikai daļu no šīs telpas". Likumā lietoto terminu skaidrojumā teikts, ka "vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, ir atsevišķa vai norobežota telpa vai telpas daļa, kura aprīkota ar gaisa ventilācijas iekārtu un kurā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu". Ja kafejnīcā redzamā vietā nav norādes, ka šeit atļauts smēķēt, tad smēķēšana šajās telpās ir aizliegta.

Vēlos paust savu viedokli par Saldus pilsētas skolām, kuras atrodas starp intensīvas satiksmes ielām. Vajadzētu rast iespēju, lai maksimāli nodrošinātu drošību, šķērsojot ielu. Vai tiešām tas izmaksātu tik dārgi, lai uzstādītu brīdinājuma ceļazīmes un iezīmētu gājēju pārejas?

Pie pilsētas ģimnāzijas notikušā negadījuma sakarā gribu akmeni iemest arī CSDD un pilsētas domes deputātu lauciņā. Autobraucējs.

Skolas (nosaukta konkrēta) virtuves strādniecēm būtu jāpadomā, vai ir ētiski aprunāt bērnus un viņu ģimenes locekļus, bērniem dzirdot. Varbūt būtu labāk padarīt veicamo un enerģiju izlietot darbā, nevis kliedzot uz bērniem. Bērnu māmiņa.