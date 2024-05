Karstais telefons (3.01.), tel. 21163 (17 - 22)

Zvanu no Ezeres. Vēlos pateikt lielu paldies Ezeres pašvaldībai, SIA Asni un personīgi Kļaustiņa kungam, kā arī svētku organizatoriem par sagādāto skaisto svētku brīdi pagasta pensionāriem 23. decembrī. Saņēmām no Ziemassvētku vecīša gan dāvanas, gan garīgu baudījumu sirdij, ko sniedza Ezeres pašdarbnieki,- gan mazi, gan lieli -, kā arī kapela no Leckavas. No lietuviešu snieguma varēja smelties spēkus dzīves pelēkajai ikdienai. Gunta Gredzena.

Es vēlētos pateikt paldies Gaiķu ciema padomei par labi iztīrītajiem ceļiem. Gaiķenieks.

Vēlos novēlēt laimīgu jauno gadu veikala Tenors - 1 darbiniekiem. Šajā veikalā ir patīkami ieiet un apskatīt tā skaisto noformējumu, kuram nav līdzīga nevienā Saldus veikalā. Saldeniece Santa.

Izsaku sirsnīgu "pateicību" greideristam, kas ar lielu greideru 30. decembrī attīrīja sniegu Veides ielā uz garāžu masīvu, pie viena salaužot žogu Veides ielai pieguļošajam privātajam zemes gabalam. Par šādu nevērību gan vajadzēja ar mājas īpašnieku vienoties par zaudējumu kompensēšanu vai vismaz atvainoties. Ar cieņu - Šterna.