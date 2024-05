Karstais telefons (12.01.), tel. 21163 (17 -22)

Zvana no bērnudārza "Īkstīte", kas atrodas pie Kalnsētu parka Bērzu alejā. Pirms 12 gadiem pie ceļa, kas ved uz bērnudārzu, iestādīju četrus kadiķus. Krūmiņus stādīju bērnu priekam. Tagad tie ir izauguši apmēram četru, piecu gadu bērnu augumā. Pērnā gada rudenī viens no kadiķiem tika nogriezts līdz pusei, decembrī - otrs, bet tagad arī trešais. Palicis tikai viens, kurš regulāri tiek aplauzts. Man par šo postījumu ļoti sāp sirds. Domāju, ka cilvēks, kas to izdarījis, pavasarī varētu iestādīt nogriezto vietā jaunus kadiķīšus. Novēlu cilvēkiem, lai viņi atgūst miesas un gara veselību arī bez kadiķu postīšanas. Bērnudārza vadītāja Sandra.

Vēlos uzzināt, kāpēc netiek kaisīts Kandavas ceļš. Vai tiešām jākaisa tikai ceļi pilsētā? Autobraucēja.

Redakcijas piebilde. Latvijas Autoceļu direkcijas Saldus nodaļas vadītāja Elza Jaunzeme paskaidroja, ka, lai atbildētu uz uzdoto jautājumu, nepieciešams zināt konkrēti, kurš ceļa posms netiek kaisīts.

Kandavas ceļš ir sadalīts vairākās kategorijās, un katrai ceļa kategorijai ir savs apkopšanas statuss. Ja rodas jautājumi un pretenzijas par ceļu apkopi, zvaniet Latvijas Autoceļu direkcijas Saldus nodaļai, tel. 22339.

Vēlos izteikt līdzjūtību Plāces kundzei ar meitām par nošauto sunīti. Arī man ir suns un zinu, cik sāpīgi var būt, kad acu priekšā nogalina draugu. Smilga.

Zvana saldeniece, lūdzu manu uzvārdu laikrakstā nepublicēt. Regulāri pastkastītē saņemu veikala "Rimi" reklāmas bukletu par cenu atlaidēm. Izlasīju, ka persiku kompotam un vienai no "Colgate" zobupastām ir atlaide, tāpēc nolēmu tās iegādāties. Tomēr vīlos, jo pie kases tika aprēķināta tā summa, cik preces maksā bez atlaides. Kāpēc mūsu pastkastītes tiek piesārņotas ar šiem maldinošiem reklāmas bukletiem?

Redakcijas piebilde. Veikala "Rimi" vadītāja Biruta Leitāne paskaidroja, ka no gada sākuma visos "Rimi" veikalos cenu atlaižu akcija notiek divas reizes mēnesī (1. un 15. datumā). Pircējiem vajadzētu rūpīgāk iepazīties ar reklāmas bukletos rakstīto, kur tiek norādīts, no kura un līdz kuram datumam ir spēkā attiecīgās preces cenas atlaide. Veikalā pircēji akcijas preces var atpazīt pēc vobleriem, kā arī pēc dzeltenās krāsas cenu norādēm.

Zvanītājas minētajai precei cenu atlaide bija tikai līdz 31. decembrim.

