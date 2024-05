Uz rajona ceļiem nekļūst drošāk

Saldus rajonā 2001. gadā notikuši 450 ceļu satiksmes negadījumu (CSNg). 83 negadījumos no tiem 9 cilvēki gājuši bojā un 106 ieguvuši dažāda smaguma miesas bojājumus.

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem kopējais CSNg skaits samazinājies tikai nedaudz, bet smago CSNg skaits, kuros gājuši bojā vai cietuši cilvēki, palicis nemainīgs. Tas neliecina, ka satiksmes drošība mūsu rajonā pēdējos gados būtu uzlabojusies.

Cieš mazāk aizsargātie

No 9 bojāgājušajiem 4 ir gājēji, 1 velosipēdists, 2 pasažieri un 2 transportlīdzekļu vadītāji. No 106 negadījumos cietušajiem cilvēkiem 18 bijuši gājēji, 11 velosipēdu vadītāji un 1 mopēda vadītājs, 36 pasažieri un 40 transportlīdzekļu vadītāji.

Pēdējā laikā palielinās negadījumu skaits, kurus izraisījuši gājēji, velosipēdu un mopēdu vadītāji. 2001. gadā šīs kategorijas satiksmes dalībnieki izraisījuši 29 (2000.g. - 19) CSNg. Par gājēju vieglprātīgo attieksmi pret ceļu satiksmes noteikumu (CSN) prasību ievērošanu un savu drošību liecina arī tas, ka 2001. gadā 70 (2000. g. - 12) gājēji, velosipēdu un mopēdu vadītāji par dažādu CSN prasību pārkāpumiem saukti pie administratīvās atbildības.

Visvairāk pārkāpumu izdara tieši pieaugušie šīs kategorijas satiksmes dalībnieki, bieži vien būdami alkohola reibumā.

Bērni līdz 14 gadu vecumam pērn bijuši iesaistīti 13 (2000.g. - 12) CSNg. 12 bērnu cietuši, turklāt 5 negadījumus bērni izraisījuši (un tajos cietuši), vadot velosipēdu. 5 negadījumos bērni cietuši kā gājēji, 2 negadījumos - kā pasažieri.

Visnelaimīgākais bijis septembris

Septembrī notikušajos negadījumos gāja bojā 4 cilvēki. Vissmagākā ziņa mūs sasniedza 17. septembrī, kad Zirņu pagastā, uz vietējas nozīmes ceļa Zirņi - Lāči, bojā gāja 2 cilvēki un viens cieta. Negadījuma cēlonis bija automašīnas vadīšana alkohola reibumā ar kustības drošībai neatbilstošu ātrumu, kā rezultātā vadītājs līkumā nespēja novaldīt mašīnu, tā nobrauca no ceļa un apgāzās.

23. septembrī ceļa Rīga-Liepāja 110. km negadījumā dzīvību zaudēja gājējs, kurš, būdams stiprā alkohola reibumā, izgāja priekšā kravas automašīnai. Vienlaikus saņēmām informāciju, ka noticis negadījums arī ceļa Vāne-Saldus 21. km. Tajā bojā gāja automašīnas vadītājs.

Saldus sabiedrību satricināja smagais satiksmes negadījums 5. decembrī, kad Saldū, uz Kuldīgas ielas, iepretim Saldus ģimnāzijai gāja bojā viena ģimnāzijas skolniece un cieta vēl divas meitenes no šīs pašas skolas.

Pēc 5. decembra negadījuma ļoti daudzi izteica savu viedokli par to, kā tas varēja notikt. Katrs centās atrast vainīgos, izteica savu attieksmi pret satiksmes drošību pilsētā, izteica interesantus priekšlikumus. Izrādās, pat finanses varot atrast. Žēl vienīgi, ka jānotiek kam ļoti sliktam, nelabojamam, lai mēs tuvotos šo problēmu reālam atrisinājumam. Jautājumi par nepilnībām ceļu satiksmes organizācijā Saldus pilsētā ir ‘’cilāti’’ vairākkārt, bet nekas būtiski nav izmainījies. Viss atdūries finansu trūkumā. Pat elementārais - ceļa zīmju izvietošana un atjaunošana vietās, kur tām ir jābūt, - rada problēmas. Arī šodien satiksmes drošība nav uzlabojusies un diez vai tuvākajā laikā būtiski uzlabosies, ja šim nolūkam netiks piešķirti līdzekļi. Te nebūtu jāvaino tikai kāda konkrēta amatpersona (protams, ja tikai tās rīcībā nav konstatējama rupja nolaidība), bet gan jāmeklē līdzekļi konkrētiem pasākumiem.

Pirms pašvaldību vēlēšanām arī Saldus pilsētas deputātu kandidāti savos solījumos bija dāsni - tikšot atrisinātas problēmas gan pilsētas centrā, gan tajā pašā nelaimīgajā Kuldīgas - Brīvības ielu krustojumā, gan pie skolām. Tagad deputātiem vajadzētu savus solījumus arī realizēt.

Labos apstākļos notiek vairāk negadījumu

Visvairāk negadījumu, kuros gājuši bojā vai cietuši cilvēki, notika maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī (attiecīgi - 14, 8, 8, 9, 12), bet vismazāk - janvārī, februārī un martā (attiecīgi - 4, 2, 4). Interesanti, ka vairāk un smagāki negadījumi notiek tieši labos braukšanas apstākļos. Tas visdrīzāk ir saistīts ar vadītāju iedomām par savu ‘’meistarību’’. Kaut arī decembrī notika visvairāk negadījumu (52), tie bija vieglāki. Cēlonis ir nevis slidenie ceļi, bet gan vadītāju pārgalvība, uzskatot, ka ziemas riepas pasargās no visa un uz slidenas brauktuves var braukt tikpat ātri, kā vasarā pa pliku asfaltbetona segumu. Vadītājiem vajadzētu ņemt vērā, ka vēl bīstamāk būs ziemas beigās un pavasarī, kad brauktuves kvalitāte katrā ceļa posmā būs atšķirīga. Tādos apstākļos parasti arī notiek visnepatīkamākie negadījumi.

Visbiežāk avarē Saldū

Visvairāk negadījumu notikuši vietās, kur satiksmes intensitāte ir vislielākā, - Saldus pilsētā (189) un uz galvenajiem autoceļiem (113).

Nedaudz uzlabojusies situācija uz autoceļa Rīga - Liepāja, kur samazinājies gan kopējais negadījumu skaits, gan arī smago negadījumu skaits.

Saldū visnelabvēlīgākā situācija ir bijusi uz Kuldīgas ielas un Lielās, Jelgavas, Striķu un Kuldīgas ielas krustojumā, kā arī Kuldīgas un Brīvības ielas krustojumā.

Analīze liecina, ka negadījumos tomēr vainojama ne tik daudz Saldus pilsētā esošo krustojumu sarežģītā izbraukšanas shēma, bet gan katra satiksmes dalībnieka pieļautie CSN pārkāpumi, elementāru prasību neievērošana, nezināšana, neprasme un neuzmanība.

Apdraud iereibušie

Būtiski nav mainījies arī to CSNg skaits, kurus izraisījuši iereibuši transportlīdzekļu vadītāji vai citi satiksmes dalībnieki.

Pērn alkohola reibumā izraisīti 93 (2000. g. - 102) CSNg jeb 22,1% no kopējā CSNg skaita. No negadījuma vietas aizbēguši 67 (78) vadītāji, atklāti 53 gadījumi.

2001. gada jūlijā izdarītās izmaiņas administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot lielākus sodus par transportlīdzekļu vadīšanu alkoholisko dzērienu iespaidā, nav būtiski uzlabojušas situāciju. Tikai jūlijā un augustā alkohola reibumā brauca nedaudz mazāk autovadītāju, bet jau no septembra aizturēto skaits palielinājies un ir vidēji 30 - 40 mēnesī.

2001. gadā par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā aizturēti un pie administratīvās atbildības saukti 403 (424) transportlīdzekļu vadītāji. No 180 kopš jūlija aizturētajiem iereibušajiem vadītājiem 133 konstatēts alkohola reibums virs 1 promiles (t.sk. 97 - virs 1,5 promilēm). Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņemtas 126 vadītājiem. Ja alkohola koncentrācija pārsniedza 1 promili, vienlaikus piemērots arī 200 - 450 Ls naudas sods (atkarībā no reibuma pakāpes).

Negadījumos, kurus izraisa iereibuši vadītāji, sekas ir smagākas, tajos iet bojā vai cieš cilvēki.

Visvairāk vadītāju alkohola reibumā tiek aizturēti piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tieši šajās dienās arī notiek visvairāk negadījumu.

"Izceļas" saldenieki

Visā valstī (ieskaitot mūsu rajona teritoriju) Saldus rajona iedzīvotāji izraisījuši 440 negadījumu.

Saldus rajonā no 450 negadījumiem 335 ir izraisījuši mūsu rajona iedzīvotāji, 30 - Rīgas un Rīgas rajona iedzīvotāji, bet Liepājas un Kuldīgas rajona iedzīvotāji - attiecīgi 15 un 16.

Varētu gan likties, ka vietējiem braucējiem, labi pārzinot ceļa apstākļus, vajadzētu retāk nokļūt negadījumos, bet skaitļi rāda pretējo. Acīmredzot pazīstamās vietās saldenieki brauc pārgalvīgāk, mazāk uzmanības pievērš apkārtējiem apstākļiem un izmaiņām tajos, nespēj laikus izlemt. Šī pati tendence vērojama arī attiecībā uz bojā gājušo un cietušo cilvēku skaitu. Visi 9 bojāgājušie bijuši Saldus rajona iedzīvotāji, bet no 106 cietušajiem - 88 bijuši mūsu rajona cilvēki.

Sauc pie atbildības

2001. gadā par dažādiem CSN pārkāpumiem pie administratīvās atbildības saukti 5212 (5538) transportlīdzekļu vadītāji. No tiem

2455 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu;

404 par transportlīdzekļu vadīšanu alkoholisko dzērienu iespaidā, t.sk. 37 - atkārtoti gada laikā, par ko saukti pie kriminālatbildības;

bez attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām aizturēti un pie administratīvās atbildības saukti 223 vadītāji, t.sk. 7 - par tiesas sprieduma, ar kuru tiem atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, nepildīšanu saukti pie kriminālatbildības;

par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu sodīti 123 vadītāji.

Pērn palielinājies to transportlīdzekļu īpašnieku skaits (45), kuri saukti pie atbildības par transportlīdzekļa nodošanu vadīt personai, kurai nav attiecīgās kategorijas vadītāja tiesību.

Biežāk bijuši gadījumi, kad uz policiju nācies saukt bijušos transportlīdzekļu īpašniekus, kuri, pārdodot transportlīdzekli, nav to atbilstoši pārreģistrējuši. Šādiem īpašniekiem atgādinām, ka administratīvo pārkāpumu kodeksa 131.2.p. ir paredzēta transportlīdzekļu īpašnieku atbildība, ja tie nevar uzrādīt vadītāju, kurš izdarījis pārkāpumu un pēc tam aizbēdzis no CSNg vietas vai nav izpildījis policijas darbinieka prasību apturēt transportlīdzekli pēc pārkāpuma izdarīšanas un aizbēdzis. Visos gadījumos, kad vadītājs aizbēg no notikuma vietas, uz policiju tiek aicināti transportlīdzekļu īpašnieki. Tāpēc iesakām, pārdodot transportlīdzekļus, darījuma faktu attiecīgi noformēt un veikt pārreģistrāciju.

Veic citus pienākumus

Ceļu policijas inspektori 13 reizes ir piedalījušies noziedzīgu nodarījumu atklāšanā (t.sk. aizturētas 4 meklēšanā esošas automašīnas un 3 automašīnas, kurām ir bijušas virsbūves numuru viltojuma pazīmes), kas nav saistīti ar transporta vadīšanu, un atklājuši 14 citus administratīvos pārkāpumus. Ir strādāts kopā ar Autotransporta kontroles dienesta darbiniekiem, muitas darbiniekiem, robežsargiem utt. Arī citu Saldus RPP dienestu darbinieki ir devuši savu ieguldījumu ceļu satiksmes drošības kontrolē. Jebkurš policija darbinieks ir tiesīgs apturēt transportlīdzekli, veikt transportlīdzekļa un vadītāja pārbaudi, kā arī savas kompetences ietvaros noformēt materiālus par CSN pārkāpumiem un saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības. Tāpēc lūgums pagastu iedzīvotājiem griezties pie iecirkņu inspektoriem, kuri ir tiesīgi kontrolēt arī satiksmes kustību, palīdzēt nodrošināt kārtību pagastos. Savu iespēju robežās 2001.gadā esam plānojuši darbu arī pagastos.

Vairāk cilvēku pērn paši ir griezušies ceļu policijā, sniedzot informāciju par konstatētajiem CSN pārkāpumiem, visbiežāk - par transportlīdzekļu vadīšanu alkoholisko dzērienu iespaidā, kas ir palīdzējis laikus aizturēt šādus vadītājus. Salīdzinoši vairāk iedzīvotāju mums ar savu sniegto informāciju palīdzējuši atklāt negadījumos vainīgos, kuri no CSNg vietas ir aizbēguši.

Pastiprinās kontroli

Šogad sevišķi tiks pastiprināta braukšanas ātruma kontrole, vairāk rīkosim vadītāju masveida pārbaudes, lai aizturētu tos, kuri vada transportlīdzekļus alkoholisko vai narkotisko vielu iespaidā, kuri satiksmē izmanto bojātus transportlīdzekļus utt. Lielāka uzmanība tiks pievērsta gājēju, velosipēdu un mopēdu vadītāju uzvedībai, acīmredzot viņi tiks arī biežāk sodīti. Tomēr mēs saprotam, ka ar kontroli un sodīšanu vien situāciju neuzlabosim, ja nemainīsies katra satiksmes dalībnieka attieksme pret satiksmes drošību.

Iedzīvotājiem lūgums informēt ceļu policiju ne tikai par novērotajiem CSN pārkāpumiem, bet arī sniegt informāciju vai priekšlikumus satiksmes kustības uzlabošanā vai nu tieši atbildīgajām institūcijām vai ceļu policijai.

2002. gadā visiem transportlīdzekļu vadītājiem novēlu laimīgu ceļu un izvairīties no situācijām, kad savas vai citu neuzmanības dēļ ir jānokļūst nepatīkamās situācijās, ar sapratni izturēties pret mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

CSNg galvenie cēloņi:

vadītāji pārsnieguši atļauto braukšanas ātrumu vai braukuši ar ātrumu, kas nav bijis atbilstošs konkrētajiem ceļa un laika apstākļiem, t.sk. vadītāji nav izvēlējušies pareizo braukšanas distanci un intervālu, - šī iemesla dēļ notikuši 192 (2000. g. - 206) CSNg;

vadītāji, nepārliecinoties par kustības drošību, braukuši atpakaļgaitā, - 59 (67) CSNg;

nepareizi izbrauca krustojumus, - 49 (51) CSNg;

iebrauca pretējā kustības joslā, - 17 (19) CSNg;

uzbrauca dzīvniekiem, - 21 (22) CSNg;

bojāja mašīnu ar citas mašīnas riteņu paceltu akmeni - 16 (11) CSNg;

transportlīdzekli nenodrošināja pret izkustēšanos, novietojot to stāvvietā - 11 CSNg;

gājēji, mopēdisti un velosipēdisti pārvietojās pa braucamo daļu tumšā diennakts laikā (nereti alkohola reibumā) bez atstarojošiem elementiem un gaismas ierīcēm, šķērsojot brauktuvi tuvu braucoša transportlīdzekļa priekšā vai parādoties uz braucamās daļas no aizsega, - 29 (19) CSNg.