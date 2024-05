Valsts atbalstīs augšņu agroķīmisko izpēti

Zemkopības ministrija augšņu agroķīmiskai izpētei piešķīrusi dotāciju, kura sedz 65% no kopējās darbu vērtības, bet zemes lietotājam jāapmaksā 35%. Katrā rajonā par šiem līdzekļiem var izpētīt 800 hektārus lauksaimniecībā izmantojamas zemes.

Nekaļķotās augsnēs, kurās trūkst kalcija un magnija, netiek pilnīgi izmantoti ar organiskajiem un minerālmēsliem iestrādātie augu barības elementi, bet augos pastiprinās veselībai bīstamo radioaktīvo vielu un smago metālu uzņemšana. Skābās augsnēs veidojas nelabvēlīgs mitruma un gaisa režīms, degradējas augsnes struktūra, un vāji noris mikroorganismu dzīvības procesi.

Augi ar ražu no augsnes iznes kalciju un magniju, tie izskalojas no augsnes ar lietus un sniega ūdeņiem. Kalcijs un magnijs vajadzīgi arī minerālmēslu radītā augsnes skābuma neitralizēšanai. Zaudējot kalciju un magniju, augsne turpina paskābināties. Lai to novērstu, augsni nepieciešams kaļķot.

Valsts SIA "Agroķīmisko pētījumu centrs" veic augsnes agroķīmisko izpēti, kas nepieciešama pirms kaļķošanas un lai racionāli izmantotu mēslošanas līdzekļus. Centra speciālisti ierodas saimniecībā, paņem augsnes paraugus, nogādā tos laboratorijā. Katrā paraugā nosaka augsnes skābumu pH, fosfora, kālija, magnija un organisko vielu saturu (pēc īpaša pasūtījuma nosaka arī mikroelementu saturu). Pamatojoties uz šo analīžu rezultātiem, datorizēti novērtē barības vielu saturu un izgatavo augšņu agroķīmisko karti.

Iesaku zemes īpašniekiem un lietotājiem izmantot valsts atbalstu augšņu agroķīmiskajā izpētē, it īpaši tādēļ, ka šogad plānotas valsts subsīdijas arī skābo augšņu kaļķošanā.

Sīkāka informācija par augšņu agroķīmisko apsekošanu Saldū, Viesnīcas ielā 1, 204. kabinetā vai pa telefonu 22319.