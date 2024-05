Mana nedēļa (22.01.)

ARVIS ANDERSONS, Šķēdes pagasta padomes priekšsēdētājs:

- Darba ziņā aizvadītā nedēļa bija diezgan saspringta, jo nācās strādāt uzreiz vairākās jomās un visu nemaz nebija iespējams paveikt.

Kā daudzās citās rajona pašvaldībās, arī mums nozīmīgākais, ka nobeigumam tuvojas e-projekts mūsu pagastā. Līdz ar to pavērušās jaunas iespējas strādāt ar informācijas tehnoloģijām. Tas, protams, ir liels ieguvums, bet rada arī jaunus pienākumus. Nepieciešams apgūt datoru, izzināt tā iespējas, jo ne vienmēr momentā būs iespējams sameklēt kvalificētu speciālistu, ja radīsies sarežģījumi. Pagājušajā nedēļā mēģināju nosūtīt e-pastu, ne vienmēr tas izdevās, tāpēc jāmēģina izprast, kā ar to strādāt.

Tā kā ir gada sākums, bija arī jāpievēršas dažādiem skaitļiem par mūsu budžetu aizvadītajā gadā. Diemžēl nākas konstatēt, ka iespējas, ko maza pašvaldība var paveikt ar savu budžetu, ir minimālas. Esmu paskatījies, ka ir arī tādas pašvaldības, kur ienākumi uz vienu iedzīvotāju ir desmitreiz lielāki. Taču funkcijas un pienākumi mums visiem ir līdzīgi.

Nedēļas nogale pagāja, veicot dažādus darbus mājās, ko darba dienās nepaspēju. Bet svētdiena bija veltīta aktīvākam dzīvesveidam. Braucām uz Ventspils ledus halli, kur visa ģimene tika uzlikta uz slidām. Tā bija ne tikai fiziska izkustēšanās, bet arī laba atpūta.

Iknedēļas neatņemama sastāvdaļa ir ziņu skatīšanās. Skatos gan televīzijas "Panorāmu", gan LNT ziņas. Līdz ar e-projekta realizēšanu radusies vēl viena priekšrocība - nozīmīgākās ziņas var paskatīties internetā. No aizvadītās nedēļas man atmiņā visvairāk palikusi ziņa par to, ka mūsu bobslejists Sandis Prūsis sakarā ar dopinga skandālu diskavlificēts uz trim mēnešiem un varēs piedalīties olimpiskajās spēlēs Soltleiksitijā. Par to esmu priecīgs, jo Prūsis mūsu komandā bija viens no reālākajiem pretendentiem uz medaļām. Olimpiādi noteikti skatīšos, un Prūša piedalīšanās radīs lielākas emocijas.

Pierakstīja Silva Kleinberga