Kā kļūstam par e-Saldus rajonu

Šogad paredzēts pabeigt divarpus gadu darbu pie rajona informācijas tehnoloģiju projekta, lai rajona iedzīvotāji varētu izmantot modernās tehnoloģijas, kas arvien vairāk ienāk mūsu dzīvē.

Ko nozīmē e-Saldus rajons?

Tas nozīmē informācijas sabiedrības veidošanu - informācijas tehnoloģiju izmantošanu izglītības iegūšanai, darbā un sadzīvē, iedzīvotāju informētību un prasmi izmantot modernās iespējas. Plašā izpratnē tas ietver ļoti dažādus pasākumus un tiem var būt dažādi finansu avoti un īstenotāji. Piemēram, privāts interneta centrs vai kafejnīca arī dod savu ieguldījumu informācijas sabiedrības veidošanā. Tomēr šajā un turpmākajos rakstos galvenokārt pievērsīsimies e-Saldus rajonam šaurākā izpratnē - tiks runāts par oficiālai nacionālai programmai atbilstošiem pasākumiem un valsts un pašvaldību budžeta finansējuma izlietojumu.

Pašlaik rajonā tiek apgūts Pašvaldību vienotās informatīvās sistēmas (PVIS) un Latvijas izglītības informatīvās sistēmas (LIIS) finansējums. Tuvākajā nākotnē būs pieejams arī bibliotēku informatīvās sistēmas (BIS) finansējums. Šie valsts budžeta līdzekļi iegūstami projektu konkursa kārtībā vai arī, izpildot noteiktus nosacījumus.

Ar PVIS un LIIS finansējumu strādā rajona padome. LIIS finansējuma apguve ir tiešā Izglītības pārvaldes pārziņā, bet PVIS finansējums tiek apgūts, īstenojot apjomīgāko sadaļu no rajona padomes projekta "Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju pieejamības paplašināšana Saldus rajonā" (turpmāk tekstā - IT projekts).

Kas pašlaik notiek?

2001. gada februārī bija e-Saldus rajona prezentācija un IT projekta pirmās kārtas noslēgums. Pagājis gandrīz gads. Aicinu lasītājus ielūkoties šajā un turpmākajos "Saldus Zemes" numuros, kur stāstīsim par pašvaldībās un skolās padarīto, kā arī par turpmākajām iecerēm. Katru nedēļu paredzēts viens raksts par šo tēmu, labprāt atbildēsim arī uz lasītāju jautājumiem (var zvanīt uz redakciju Silvai Kleinbergai, tel. 22291). 16. februārī Saldus ģimnāzijas sporta zālē notiks interneta diena, kurā starp daudzām citām interesantām tēmām būs IT projekta prezentācija (sākums plkst. 11).

Kāpēc nepieciešami īpaši informācijas pasākumi?

Informācijas tehnoloģijas ir samērā jaunas mūsu sabiedrībā un sava virtuālā rakstura dēļ grūti uztveramas. Tāpēc ir grūti novērtēt to derīgumu un iespējas izmantot savā labā, piemēram, izglītībai vai ienākumu palielināšanai.

Informācijas tehnoloģijas tiek izmantotas arī pašvaldību pakalpojumu sniegšanai. Cilvēkiem ir jāzina, ko viņi tuvākajā nākotnē vairāk, ātrāk un lētāk varēs nokārtot savā pašvaldībā, kā jaunās tehnoloģijas palīdzēs "izbēgt" no nomales efekta apvienotajās pašvaldībās.

Izglītības informatizācijas projekta ietvaros paveiktais būs interesants tiem, kam rūp vienādas izglītības iespējas visiem neatkarīgi no dzīvesvietas.

Šobrīd daudziem esošajiem un potenciālajiem informācijas tehnoloģiju lietotājiem vēl nav vajadzīgo zināšanu vai informācijas, lai varētu pilnībā izmantot jau radīto.

Kas sniegs informāciju?

Plānots, ka informāciju sniegs rajona padomes IT projekta vadītājs Egils Ķuzis, reģionālā izglītības informatizācijas centra vadītājs Normunds Svētiņš, Lattelekom (kas ir lielākie darbu veicēji šī projekta ietvaros) pārstāvis Mārtiņš Mucenieks.

Tā kā nākamā publikācija paredzēta par rajona padomes īstenoto projektu, lasītāju rosināšanai vispārēja informācija par to.

Projekta "Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju pieejamības paplašināšana Saldus rajonā" īstenošanas laiks ir no 2000. gada jūlija līdz 2002. gada decembrim. Projekta vadītājs līdz 2001. gada aprīlim bija toreizējais rajona padomes priekšsēdētajs Zigmunds Fīrers, no 2001. gada aprīļa - rajona padomes informātikas nodaļas vadītājs Egils Ķuzis. Projekts tiek finansēts no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem un piesaistīta ārējā finansējuma. Ierobežotā finansējuma un darbu apjoma dēļ projektu īsteno kārtās.

Tas ietver četras sadaļas:

Saldus rajona pašvaldību un skolu datu un balss pārraides tīkla izveide;

informācijas un pakalpojumu centra izveide rajona padomē;

informācijas un pakalpojuma centra izveide Brocēnu pilsētas domē;

datorizglītības programmas izstrādāšana un ieviešana Saldus tehnikumā.

Pabeigta datorizglītības programmas ieviešana tehnikumā. Praktiski pabeigta arī informācijas centra izveide Brocēnu domē, bet sakarā ar novada izveidošanu to nepieciešams pilnveidot.

Projekta 1. kārtā, kas tika nodota 2000. gada decembrī, izveidoja centrālo pieslēguma punktu rajona padomē un pieslēgumus rajona padomes iestādēs, pieslēguma punktu Brocēnu domē un iestādēs, pieslēguma punktu Saldus pagasta padomē.

Projekta 2. kārtā, kas tika nodota 2001. gada decembrī, ierīkoja pieslēgumu 18 pašvaldībās (līdz ar to aptverot visas rajona pašvaldības), pilnveidoja centrālo pieslēguma punktu rajona padomē.

Kopā 1. un 2. kārtā izveidoti 55 interneta pieslēguma punkti pašvaldībās un to iestādēs.

Projekta 3. kārtā, kas pieteikta PVIS finansējumam, paredzēts pilnveidot un paplašināt izveidotā pašvaldību korporatīvā tīkla iespējas, izveidot PVIS centru rajona padomē, paaugstināt pašvaldību darbinieku kvalifikāciju, iesaistīties PVIS vienotās programmatūras ieviešanā pašvaldībās.