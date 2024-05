Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada deklarāciju

Izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 19. decembra noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākuma deklarāciju".

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijā ir izmaiņas, un tā ir papildināta ar pielikuma veidlapu D4, kura domāta attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Atgādināsim, ka fiziskās personas, kuras ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājas, iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada deklarācijā attaisnotajos izdevumos par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu drīkst iekļaut summu, kura taksācijas gada laikā nepārsniedz maksātājam 150 latu, un viņa ģimenes locekļiem - arī 150 latus.

Ja šo pakalpojumu summa pārsniedz 150 latus, tad maksātājs izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesīgs attiecināt uz nākamo piecu taksācijas gadu apliekamo ienākumu.

Noteiktais taksācijas gada attaisnoto izdevumu ierobežojums (Ls 150) neattiecas uz

izdevumiem par plānotajām operācijām;

zobārsta pakalpojumiem, ieskaitot arī zobu protezēšanu.

Tātad šie izdevumi taksācijas gadā atskaitāmi no maksātāja apliekamā ienākuma pilnā apmērā.

Lai varētu saņemt atpakaļ daļu no samaksātā nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijai klāt jāpievieno

1) kases aparāta čeks un darījuma kvīts (samaksas dokuments), uz kuras atspoguļota visa informācija par saņemto pakalpojumu un cilvēku, kas saņēmis pakalpojumu, kā arī uzņēmumu, kas sniedzis pakalpojumu;

2) izziņa no darba vietas, ka šos izdevumus nav sedzis darba devējs;

3) iesniegums par pārmaksas pārskaitīšanu uz personas kontu (ja tāds ir atvērts);

4) izziņa no ārstniecības iestādes, kurā personai ir veikta plānotā operācija, par to, ka izdevumus par plānoto operāciju nav segusi slimokase, vai, ja slimokase daļēji tos ir segusi, par to, cik liela izdevumu daļa ir samaksāta no slimokases līdzekļiem.

*** Sīkāka informācija par izglītības un medicīnas pakalpojumiem publicēta laikraksta "Saldus Zeme" 18.09.2001. Nr. 113 "Par mācību un ārstēšanās izdevumiem var saņemt atpakaļ daļu naudas".

Zemnieku saimniecībām, kuras ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājas, un individuālajiem uzņēmumiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, visiem individuālā darba veicējiem un piemājas saimniecībām, kuras ir reģistrējušās kā nodokļu maksātājas, lai saņemtu 12 % izziņu un akcīzes nodokli, līdz 2002. gada 1. aprīlim jāiesniedz iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada deklarāciju par 2001. gadu.

***Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju veidlapas Jūs varat saņemt VID Saldus rajona Nodokļu inspekcijā.